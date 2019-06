KAN VÆRE DREPT: Torsdag opplyste politiet på en pressekonferanse at deres hovedhypotese er at Anne-Elisabeth Hagen er drept. Foto: POLITIET

Politiet: – Vi kan allerede ha gjerningspersonene i materialet

LILLESTRØM (VG) Etter månedsvis med intens etterforskning, mener politiet at navnet på den eller de som står bak Anne-Elisabeth Hagens forsvinning, kan ligge i etterforskningsmaterialet.

Politiet har gjennomført rundt 400 vitneavhør og gjort et omfattende analysearbeid av både tekniske og taktiske spor, etter at Hagen forsvant fra sin egen bolig i Lørenskog 31. oktober fjor.

Nå mener politiet at det er mer sannsynlig at de jakter drapsmenn, enn at de jakter kidnappere med et økonomisk motiv.

– Vi kan allerede ha gjerningspersonene og svarene vi leter etter i det innsamlede materialet, sier etterforskningsleder Tommy Brøske til VG.

– Vi har vært gjennom en stor innsamlingsfase, nettopp for å oppnå at vi kan ha det vi trenger i det innsamlede materialet, legger han til.

Kan ha blitt drept

Etter åtte måneder med etterforskning, gikk politiet torsdag offentlig ut med deres nye hovedhypotese etter Anne-Elisabeth Hagens forsvinning:

Politiet mener det er mer sannsynlig at de står overfor et drap, enn en kidnapping med et økonomisk motiv.

De kan dermed stå overfor en såkalt fingert bortføring.

– Hvem kan ha interesse av å gjøre dette?

– Det er et spørsmål vi stiller oss selv, der vi prøver å finne ut hvem som kan ha et motiv for å ta livet av en nær 70 år gammel dame, sier politiinspektør Brøske.

NYE OPPLYSNINGER: Etterforskningsleder Tommy Brøske kunne torsdag opplyse om at politiet har endret hovedhypotese. Foto: TORE KRISTIANSEN

Fingert bortføring

En fingert bortføring innebærer at gjerningsmennene kan ha hatt et hatt ønske om at 69-åringens forsvinning skulle fremstå som en bortføring med et pengemotiv, selv om dette aldri var realiteten.

Onsdag 31. oktober i fjor skal ektemannen Tom Hagen ha kommet hjem til tomt hus og en skriftlig beskjed. Der skal det på dårlig norsk ha vært fremsatt et krav på ni millioner euro i kryptovalutaen Monero og en trussel om at kvinnen ville bli drept dersom politiet ble involvert.

Dette gjorde at politiet tidlig fryktet en pengemotivert kidnapping.

Politiet har brukt mye tid på å analysere brevet, og blant annet involvert språkeksperter.

UNDERSØKELSER: Politiet gjorde så sent som i april undersøkelser ved Hagen-ekteparets bolig. Foto: Gisle Oddstad

Politiet forklarer årsaken til endring av hovedhypotese slik:

Tiden som har gått og fravær av kontakt de siste månedene

Mangel på livsbevis, til tross for gjentatte oppfordringer fra familien

Valget av en lite egnet kommunikasjonsplattform, som gjør det svært krevende å forhandle

Påfallende liten vilje til kontakt fra den angivelige motparten

En komplisert betalingsform og påfallende lite vilje til å innkassere løsepengene

Samt en helhetsvurdering av etterforskningen gjennomført frem til nå

– Hvor står dere i kartleggingen av hvem som har interesse av å gjøre dette?

– Å kommentere detaljene her vil jeg ikke gjøre, svarer Brøske.

Bistandsadvokat: Uenig med politiet

Svein Holden, bistandsadvokaten til familien Hagen, sier han ikke deler politiets oppfatning av hva som skal ha skjedd med Anne-Elisabeth Hagen.

Familien har fortsatt tro på at Anne-Elisabeth Hagen er i live, og at de jobber videre ut fra dette.

– Det har vært kontakt tidligere, og familien håper dialogen med motpart gjenopprettes, sier Holden.

På direkte spørsmål om han er enig med politiet når de sier at de «tviler på at det er en bortføring», svarer han at han er uenig.

På spørsmål fra VGs journalist om hva Holden legger i at han fortsatt holder fast på at dette ser ut som en kidnapping som har gått galt, svarer han:

– Det er en forskjell, og i hvert fall de ordene som dere bruker nå, at politiet nærmest skal ha sagt at det aldri skal ha vært snakk om en kidnapping, men en fingert kidnapping for å skjule et drap. Den oppfatningen deler ikke jeg. Når jeg snakker om en kidnapping som har utviklet seg til å bli en drapshandling, så er det noe helt annet.

