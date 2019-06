KROKEN PÅ DØRA: Soldatene må finne et annet sted å nyte måltidene etter at messa på Skjold ble stengt ned. Foto: VG-tipser

Stenger spisesalen på Skjold leir: – Må vaskes ned og desinfiseres

900 soldater og ansatte på Skjold militærleir må finne alternative matløsninger i nærmeste fremtid. Spisesalen er stengt på grunn av dårlig renhold. Renholdsfirmaet ISS mener imidlertid at det er en regissert aksjon.

Nå nettopp







Torsdag morgen gikk hovedverneombud i Hæren, Thomas Hansen, og en veterinær på inspeksjon i militærleirens messe. Et par timer senere kan Hansen konstatere overfor VG at spisesalen er stengt inntil «full nedvasking og desinfeksjon av kritiske områder» er utført.

– Årsaken er dårlig renhold over tid som har ført til redusert hygiene og forhøyet smittefare, som ikke er forenelig med forpleining av Hærens soldater, sier Hansen.

Han presiserer at det er spisesalen som er stengt, ikke kjøkkenet, der Forsvarets egne ansatte står for renholdet.

arrow-left

expand-left arrow-right INSPISERTE: Hærens hovedverneombud, Thomas Hansen, gjennomførte en inspeksjon av Skjold leir torsdag. Dette var blant funnene i salen der mannskapene inntar sine måltider.

– Følger opp Skjold

VG har i en rekke artikler omtalt at renholderne på leiren utsettes for umenneskelig press, at to flerbrukshaller måtte stenges på grunn av for dårlig renhold, og at plassmajoren mener renholdsselskapet ikke leverer i henhold til avtalen.

Nå er det altså spisesalen som ikke skal holde de standarder som er satt. Hovedverneombudet er varslet om avvikene av ansatte ved Skjold leir.

– Først ble flerbrukshallene stengt på grunn av dårlig renhold, nå blir spisesalen stengt. Ser du et mønster?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Vi vil følge opp på Skjold og gir oss ikke før det er bra overalt, sier Hansen.

Spisesalen forblir stengt inntil renholdet verneombudet har skissert er utført og en ny inspeksjon er gjennomført.

– Jeg håper det blir så fort som mulig, jeg har sagt til arbeidsgiver at jeg kan stille på kort varsel, sier Hansen.

STENGTE MESSA: Hovedverneombud i Hæren, Thomas Hansen, inspiserte spisesalen på Skjold torsdag og fant grunn til å stenge den. Foto: Ole Sverre Haugli, Forsvaret

– Regissert aksjon

Konserndirektør kommunikasjon i ISS, Ronny Pettersen, skriver i en e-post til VG at ISS oppfatter dagens stengning som en politisk kamp mot privatisering av renholdet.

– Sterke krefter ved Skjold leir har over lengre tid aksjonert mot ISS sitt renhold i en politisk kamp mot privatisering av renholdet i Forsvaret. ISS sin oppfatning er at dagens stenging av spisesalen er en regissert aksjon i fortsettelsen av dette.

VG har bedt Pettersen utdype hvem han retter påstandene mot, men han svarer at han ikke ønsker å spekulere i dette.

Les også: Ut mot regjeringens privatisering av renhold i Forsvaret: – En fiasko

Pettersen forteller at det også ble gjennomført en internkontroll av renholdet på tirsdag, uten avvik.

– Etter arbeidsmiljølovens regler kan bygg kun stenges om det er umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse som ikke kan avverges på annen måte. Vi er helt uforstående til at det er grunnlag for å stenge spisesalen når vi tirsdag denne uken gjennomførte internkontroll av renholdet. Uten avvik.

– Til tross for at vi har mottatt varsel om at to områder i spisesalen skulle stenge, registrer vi at befalet spiser i sin del som vanlig, legger han til.

Ifølge Pettersen vil ISS på fredag fly inn eksperter på renhold fra Oslo og Narvik, slik at de selv kan gjøre en vurdering.

– Våre fantastiske medarbeidere gjør rent i spisesalen to ganger hver dag. Det gjorde de også i dag.

Plassmajor Dag Myrvoll kjenner seg ikke igjen i det Pettersen i ISS påstår.

– Det stemmer at befalet fortsatt benytter spisesalen som tilhører dem. Det er en liten spisesal på motsatt side av kjøkkenet. Salene som er stengt tilhører de vernepliktige soldatene, sier Myrvoll.

Han kjenner seg heller ikke igjen i påstandene om en «regissert aksjon».

– Jeg kjenner ikke igjen beskrivelsen over hodet. Kontrollen er gjennomført av Hærens hovedvernombud, og en veterinær som har ansvaret for renhold, matsikkerhet og hygiene. Sistnevnte er en uavhengig part som opererer på selvstendig grunnlag. Vi har kun klaget på dårlig renhold og dette utløste en inspeksjon som fikk dette utfallet, sier han.

KVELDENS MENY: For soldatene på Skjold blir det feltrasjoner til middag torsdag. Foto: PRIVAT

Feltrasjon torsdag, grilling fredag

Spisesalen benyttes av 900 personer hver dag. Både 2. bataljon og Ingeniørbataljonen holder til på leiren.

– Hvor skal soldatene spise?

– Vi vet at de jobber med å finne løsninger på hvor soldatene kan spise, sier hovedverneombudet.

les også Svensk forsvarstopp tiltalt for hallikvirksomhet

Det bekrefter talsmann for Hæren, Per Espen Strande overfor VG.

– Hæren ser på alternative og midlertidige løsninger som kan benyttes, mens de stengte områdene vaskes ned. I dag vil det bli feltforpleining med feltrasjoner. I morgen serveres det grillmat, opplyser oberstløytnanten.

SER PÅ LØSNINGER: Talsmann for Hæren, Per Espen Strande, sier til VG at de ser på alternative løsninger nå som messa er stengt. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

– Går det utover Hærens virke at slike lokaler blir steng ned på grunn av dårlig renhold?

– På kort sikt finner Hæren løsninger, men på lengre sikt vil dette påvirke den operative evnen til avdelingene på Skjold, sier Strande.

Publisert: 20.06.19 kl. 22:14