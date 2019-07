Israel krever Tindersvindleren utlevert

ATHEN (VG) Mandag sa den såkalte Tindersvindleren Simon Leviev til VG at han kom til å bli løslatt innen to timer. Den planen satte israelske myndigheter en stopper for tirsdag morgen.

Samtidig som Leviev forsøkte å skaffe penger til å betale boten han mandag fikk på nesten 80.000 norske kroner for bruk av falskt pass, sendte israelske myndigheter en melding til gresk politi. Der ba de om at Simon Leviev utleveres til Israel.

– Han er etterlyst for flere forskjellige lovbrudd og for å ha unnlatt å møte i retten i Israel, sier Levievs greske advokat Evangelos S. Karaindros til VG.

Simon Leviev i håndjern utenfor retten i Athen tirsdag. Foto: TORE KRISTIANSEN

Sier ja til utlevering

Ifølge Karaindros kan utleveringen gå raskt.

– Han samtykker til utlevering og sier at han vil returnere så fort som overhodet mulig til Israel for å renvaske navnet sitt, sier forsvareren.

Nå har israelsk politi 40 dager på seg på å få alt det formelle i orden for å hente ham hjem.

– Hvis de ikke får sendt dokumentene innen 40 dager, vil min klient bli løslatt, sier Karaindros.

Møtte venninnen

På gangen utenfor statsadvokatens kontor i Athens ankedomstol, ved siden av to store greske politimenn i sivil, står den såkalte «Tindersvindeleren» i håndjern sammen med en lyshåret, europeisk kvinne. De to småprater og holder rundt hverandre.

– Alt du har hørt er løgn. Ingenting av det mediene skriver er sant. Om én måned er jeg en fri mann og du skal få alle pengene tilbake. Og forresten, politiet banket meg opp i går.

Den unge kvinnen gir Leviev et kyss, før hun forlater rettsbygningen uten å ville snakke med VGs reportere på stedet.

Levievs forsvarer ville ikke kommentere påstanden om at hans klient ble banket opp i fengslet.

– Det har jeg ingen kommentar til – det har jeg ikke hørt noe om ...

Tidligere på dagen observerte VG Leviev i samtale med sine advokater utenfor rettssalen i Athen. Han hadde da flere 500 eurosedler og 100-dollarsedler i hånden. Dette var penger han hadde på seg da han ble stanset med et falskt pass på flyplassen på fredag, ifølge advokaten.

LETTET: Svenske Pernilla Sjøholm (t.v.) og norske Cecilie Schrøder Fjellhøy håper europeisk politi kan samarbeide med israelsk politi i etterforskningen av Tindersvindleren Simon Leviev. Foto: Kristoffer Kumar, VG

Håper på samarbeid

Cecilie Fjellhøy og Pernilla Sjøholm er to av Tindersvindelerens mange ofre. De er lettet og glade for at israelsk politi vil ha Leviev utlevert.

– Da trenger vi ikke bekymre oss for at han betaler seg ut. Dette er så gode nyheter! Jeg håper virkelig de samarbeider med Interpol og at de vil inkludere sakene i Europa i en rettssak mot ham. Denne saken er et eksempel på hvor viktig mediene er for enkeltpersoner, sier Fjellhøy til VG.

– For en lettelse! Det er så gode nyheter. Endelig får han som fortjent. Jeg lurer fortsatt på hva som vil skje med våre saker, sier et av hans andre ofre, svenske Pernilla Sjøholm.

Rømte fra Israel

Dette er ikke første gang Leviev stilles for retten i Israel.

VG har tidligere skrevet at han allerede i 2011 var tiltalt for forfalskning av sjekker. Da rettssaken skulle starte i 2012 var han borte. Ifølge israelsk politi dro han til Europa.

I 2016 ble han dømt for bedrageri av tre finske kvinner. Året etter ble han tvangsutlevert til Israel fra Finland.

Da hadde tiltalen vokst til å inkludere andre forhold fra 2010 og 2011:

Tyveri av sjekk på 250.000 shekel (575.000 kroner, red.anm.) for å kjøpe en Porsche, som ble registrert på hans bror, uten at broren var kjent med dette.

Salg av samme bil med sin brors forfalskede godkjenning.

Forfalskning av en sjekk på 30.000 shekel (70.000 kroner, red.anm.) til å betale for private flyskoletimer, samt forfalskning av en annen sjekk på 50.000 shekel (115.000 kroner, red.anm.).

26. november 2011 kjøpte han et falskt pass under navnet «Mordechai Nisim Tapiro» til 10.000 shekel (23.000 kroner, red.anm.) og krysset grensen til Jordan med det.

Også denne gangen unndro han seg straffeforfølgning, og reiste ut av Israel.

Blir sendt til høysikkerhetsfengsel

I dag blir Leviev flyttet til et nytt fengsel i påvente av å bli utlevert til hjemlandet.

– Han blir nå sendt rett fra ankedomstolen til et nytt fengsel som heter Korydallos, sier Karaindros.

Leviev er også under etterforskning for bedrageri i Sverige, Nederland, Tyskland og England. Det har foreløpig ikke lyktes VG å få svar på hvordan politiet i disse landene nå forholder seg til at Leviev er pågrepet i Hellas og trolig blir utlevert til Israel.

Mandag ble Simon Leviev dømt for bruk av falskt pass. Ifølge advokaten ble denne dommen anket som følge av utleveringsbegjæringen fra Israel og saken vil bli behandlet på nytt i gresk rett innen et år.

