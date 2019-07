BYTTET FLY: Petter Koch tilbød seg å ta et annet fly, men fikk ikke erstatning som lovet i sms fra flyselskapet. Foto: Jan Ovind / VG

Tilbød seg til å bytte fly – ble nektet kompensasjon

Petter Koch ble tilbudt 400 euro av Norwegian for å bytte flyging. Da han sendte inn krav ble han nektet kompensasjon, men nå har selskapet snudd.

For tre uker siden skulle Petter Koch fly fra Oslo til Barcelona. Samme morgen som flyet skulle gå, fikk passasjerene en tekstmelding fra Norwegian.

På grunn av «operasjonelle årsaker» sjekket de om noen frivillig ville gi avkall på setet sitt mot en kompensasjon på 150 euro. Kort tid etter kom en ny melding hvor flyselskapet tilbød 400 euro.

Koch var på flyplassen sammen med åtte andre fra Norges Svømmeforbund.

– Tekstmeldingene kom før vi hadde fått sjekket inn. Jeg skulle ta en eksamen i Barcelona, og siden vi fikk indikasjoner i infoskranken på at vi ikke kom til å komme med, benyttet jeg meg av tilbudet, sier han til VG.

TILBØD KOMPENSASJON: Denne tekstmeldingen sendte Norwegian ut den 14. juni. Foto: Privat

Norwegian: – Utenfor vår kontroll

Ifølge Koch skulle de opprinnelig fly med et Boeing 737 MAX-fly, men siden denne typen sto på bakken, måtte de bytte til et annet fly.

– Vi fikk opplyst at det var 60 færre plasser på det nye flyet, sier han.

Samtidig som han bestilte et nytt fly med avgang senere samme dag, sendte Koch inn krav om kompensasjon. En uke senere fikk han svar fra Norwegians kundeservice.

De viste til at alle fly av typen Boeing 737 Max var satt på bakken etter råd fra europeiske luftfartsmyndigheter, og at dette anses å være utenfor flyselskapets kontroll.

Selskapet skrev videre at «ved tilfeller hvor passasjerer blir nektet ombordstigning på grunn av omstendigheter utenfor Norwegians kontroll, så har passasjerer ikke rett til kompensasjon».

Flyselskapet kan derfor ikke imøtekomme Kochs krav på erstatning, heter det i e-posten.

– Jeg synes det er helt hårreisende. Jeg har blitt lovet et beløp, og det går ikke an å si at de ikke skal betale, når de har sendt ut et slikt tilbud til passasjerene. Det finnes ingen unnskyldning, sier Koch.

Hevder passasjeren misforsto

Overfor VG forklarer Norwegian at passasjerer som ønsker å benytte seg av tilbudet om kompensasjon, må ta kontakt med selskapet for å opplyse om dette.

– Som det står i SMS-en må passasjerer som ønsker å melde seg som frivillige ta kontakt med oss på telefon. Dersom vi fremdeles trenger frivillige når passasjeren tar kontakt, vil vi tilby kompensasjon og passasjeren blir booket om, sier presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian.

Flyselskapet hevder at Koch ikke fulgte instruksene i SMS-en og tok kontakt med dem per telefon for å gi beskjed om at han ønsket å bytte flyging frivillig.

– Vi er lei for at passasjeren har misforstått oss. Derfor kommer vi i dette tilfellet til å tilby en kompensasjon til denne passasjeren, til tross for at avtalen med oss ikke var inngått på forhånd, sier presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian.

Koch er uenig i Norwegians påstand om at han ikke har gjort det han skulle for å få krav på kompensasjon.

Han hevder han fikk beskjed i infoskranken til flyselskapet om at han kunne sende en e-post på stedet og kreve kompensasjon.

– Det er skammelig at de prøver å legge skylden over på meg, sier han.

Norwegian svarer at de beklager hvis informasjon gitt på flyplassen ikke har vært klar.

– Normal prosedyre er at slike frivillige endringer foretas via vårt personale for å registrere avtalen som er inngått, sier Holmbergh Jacobsson i Norwegian.

Publisert: 03.07.19 kl. 21:28