Slik blir årets Pride-feiring i Oslo: – Kjempeviktig at Pride er antirasistisk

Pride-markeringen blir utenom det vanlige i år. Her er planene for Oslo Pride.

– Enkelt forklart er Pride en feiring av mangfold. Tidligere har vi fått med hele byen på festen, med over 450.000 mennesker i Oslo sentrum. Det fine med Pride er at det er en enorm feiring av kjærligheten, uavhengig av bakgrunn, forteller leder i FRI Oslo og Viken, Nils-Erik Aasen Flatø.

– Jeg liker å si det slik: Pride er fest, og Pride er kamp, sier Odd Thomassen. Han er leder i Skeiv Ungdom.

I år markeres Pride med en rekke digitale arrangementer.

– Gjennom hele uken har vi Pride Talks med politiske temaer og historier fra skeive. Torsdag kveld blir det talkshow, og selvfølgelig skal vi ha en paradesending. Den sendes live fra klokken 13 på lørdag.

Flatø lover at paradesendingen blir en verdig erstatter for paraden som vanligvis farger Oslo sentrum i regnbuens farger.

– Mye av det man har blitt glad ifra toget, kommer også i paradesendingen vi sender live på lørdag. Det blir innslag fra mange av dem man har blitt kjent med i paradene gjennom flere år. I tillegg blir det appeller, hilsener og prisutdeling.

Tilpasningsdyktig bevegelse

Selv om Flatø og Thomassen gjerne skulle feiret Pride på vanlig måte, har de stor tro på årets markeringer.

– Den skeive bevegelsen er tilpasningsdyktig, sier Thomassen.

– Krisehåndtering er vi gode på, og det tror jeg er grunnen til at hele bevegelsen har vært så gode på å omstille seg som følge av coronaviruset.

I REGNBUENS FARGER: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja pyntet med flagg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja roser LHBTI-bevegelsen.

– Vi anerkjenner kampen og innsatsen til LHBTI-bevegelsen. Rettighetene bør være selvsagte, men likevel blir personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet utsatt for hets, sjikane og vold både på gaten og i sosiale medier, sa Raja mens han pyntet regjeringens representasjonsbolig med Pride-flagget.

– Det er ikke mulig å ha kjærlighet uten frihet, og det er ikke mulig å ha frihet uten kjærlighet. Hvis jeg vil ha frihet, må jeg også gi andre det. Derfor vil jeg også trekke frem arbeidet til Salam.

Salam er en frivillig organisasjon som fremmer et inkluderende og trygt miljø for muslimer som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

– Vi nekter å bruke islamofobiske verktøy for å kjempe kampen. Det går an å kjempe for skeive rettigheter uten å kaste andre under bussen, sier en tydelig engasjert generalsekretær i Salam, Begard Reza.

–LHBTI er ikke et skjold mot rasistiske utsagn, slår FRI-leder Nils-Erik Flatø fast.

TYDELIG: Begard Reza, generalsekretær i Salam. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Disse kampene må vi vinne sammen

– LHBTI-bevegelsen kan ikke lukke øynene for Black Lives Matter og annen diskriminering. Da glemmer vi hvor vi kommer fra, sier Thomassen.

Flatø sier seg enig.

– Det er kjempeviktig at Pride og LHBTI-bevegelsen er antirasistisk. Disse kampene må vi vinne sammen. Noen misbruker skeives rettighetskamp for å spre islamofobi, og det må vi også ta sterkt avstand fra. Vi beskytter ikke skeive ved å diskriminere andre.

Stonewall-opprøret 28. juni 1969 regnes som starten på den moderne LHBTI-bevegelsen. I frontlinjen den gang var blant annet flere svarte transpersoner.

