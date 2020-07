REAGERER: Stortingspolitiker Mari Holm Lønseth (H) forventer at kommunene følger opp Helsedirektoratets anbefaling om besøk i sykehjem, selv om det er lovlig å opprettholde besøksrestriksjoner. Foto: Frode Hansen

Fortsatt strenge besøksregler ved sykehjem: – Bør legge til rette for besøk

Kommuner legger fortsatt føringer for hvor ofte og lenge pårørende kan besøke sine kjære på sykehjem, til tross for lavt smittenivå. – Ikke ulovlig, fastslår Helsedirektoratet.

Søndag publiserte VG en sak om Ella Colberg (90), som er i ti dagers karantene på Moer sykehjem, og som etter fullført karantene bare vil kunne besøkes av pårørende en halvtime i uken.

Siden nedstengningen har det vært strenge besøksrestriksjoner ved sykehjem over hele landet. Men med den gradvise gjenåpningen, har Helsedirektoratet oppfordret til å i økende grad legge til rette for besøk ved helse- og omsorgsinstitusjoner.

Det er kommuneoverleger som avgjør lokale smittevernregler. Det er derfor ulik besøkspraksis på sykehjem rundt om i landet. Ifølge Helsedirektoratet er det fortsatt flere kommuner som praktiserer strenge besøksregler.

BESØKSRESTRIKSJONER: Ved Moer sykehjem i Ås kommune. Reglene bestemmes av kommuneoverlegen. Foto: Mattis Sandblad / VG

Ba om svar

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har fått flere henvendelser fra pårørende som har opplevd besøksrestriksjoner i sine kommuner som for strenge. I tillegg har de merket seg at det er ulik praksis i de forskjellige kommunene – noe de nå jobber med å kartlegge.

Fylkeslegen i Møre og Romsdal, Karin Müller Mikaelsen, har siden april forsøkt å få Helsedirektoratet til å klargjøre lovligheten i å utforme generelle regler uten å vurdere hver enkelt pasients behov.

Ikke ulovlig

13. juli – over to måneder siden de sendte den første forespørselen om klargjøring – mottok Fylkesmannen i Møre og Romsdal det de mener er et tilfredsstillende svar fra Helsedirektoratet.

I den bekrefter Helsedirektoratet at tidsbegrensning på besøk ved sykehjem er lovlig, siden det kan være nødvendig for å overholde smittevern:

«Det kan (...) ikke anses som ulovlig å angi tillatt varighet på besøk (...) Det er imidlertid en forutsetning at rutinene – herunder fastsatte tidsrammer – praktiseres på en måte som ivaretar pasienter, brukere og pårørende, bl.a. med god informasjon og dialog, og at tillatt varighet ikke er urimelig kort. Det må også være rom for å fravike tidsrammen der det etter en konkret vurdering er behov for det, slik det også fremgår av rutinene til den ene kommunen,» skriver Helsedirektoratet i brevet til fylkeslegen.

Fylkeslege i Møre og Romsdal, Karin Müller Mikaelsen, mener klargjøringen var nødvendig.

– Det viktig for kommunene å vite at velmente restriksjoner som innføres for å beskytte beboerne på sykehjem har et lovlig grunnlag, sier Mikaelsen.

– Trist

Stortingsrepresentant for Høyre i helse- og omsorgskomiteen, Mari Holm Lønseth (H), reagerer på at sykehjem fortsatt holder på strenge restriksjoner for besøk.

– Jeg synes det er trist å lese at det fortsatt er kommuner som ikke klarer å legge godt nok til rette for besøk, sier Lønseth.

Hun mener at kommunene praktiserer besøksadgangen strengere enn helsemyndighetene har anbefalt.

– Mange eldre på sykehjem har ikke hatt besøk under koronakrisen. Det har vært tunge tider. Ensomhet er allerede vanskelig for mange eldre, og det blir enda verre når de har alvorlig sykdom. Nå som smitten er lav, må kommunene så langt det er mulig legge til rette for besøk i helse- og omsorgstjenestene, sier Lønseth.

Hun understreker at hun forventer at kommunene følger opp Helsedirektoratets anbefaling om besøk i sykehjem, på tross av lovligheten ved å opprettholde besøksrestriksjoner.

– Ja, kommunene har lov til å være strenge, men de har også lov til å bruke sunn fornuft og følge anbefalingene fra Helsedirektoratet, sier Lønseth.

– Vi er i en situasjon med lav smitte, der det er laget gode veiledere som åpner for mer besøk. Jeg mener kommunene må strekke seg langt for at mennesker skal få være sammen med sine nærmeste.

Oppfordrer til tilnærmet normal drift

Helsedirektoratet bekrefter overfor VG at det er flere kommuner som praktiserer strenge besøksrestriksjoner, halvannen måned etter at den midlertidige helselovgivningen ble opphevet. De forteller også at de nå har bedt fylkesmennene om å følge opp dette med kommunene.

– Vi forstår svært godt de negative konsekvensene av at man ikke får sett sine kjære, så i faser med kontroll på smitten må kommunene opprettholde så normal drift av tjenestene som mulig – herunder besøk fra pårørende, skriver direktør for avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester, Helga Katharina Haug i en e-post til VG.

– Kommunen bør sammen med den enkelte tjenestemottager og pårørende lage en plan for tjenestetilbudet, med den lokale smittesituasjonen som grunnlag.

Hun påpeker at tilbudet ved smitteutbrudd kan stenge på kort varsel. Men det må gjøres med omhu.

– Kommunen må gjøre en individuell risikovurdering av konsekvensene av stengte eller reduserte tilbud, og sørge for at de som opplever de mest alvorlige konsekvensene prioriteres for å få tilbud.

