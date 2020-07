STATENS MANN: Lars Sponheim gikk fra å være fylkesmann i Hordaland til å overta embetet for nye Vestland fylke (inkludert Sogn og Fjordane). Her er han avbildet på en samling for ledere i staten. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Sponheim ut av Venstre – ny fylkesmann Høie fortsetter i Høyre

Fylkesmann Lars Sponheim blir foreløpig ingen bjellesau som utmeldt av Venstre. Kommende fylkesmann i Rogaland, Bent Høie, beholder medlemskapet i Høyre.

Mangeårig Venstre-leder og statsråd Lars Sponheim gjorde det kjent i Bergensavisen fredag at han i det stille meldte seg ut av Venstre i januar.

– Det har plaget meg i flere år at jeg har vært et passivt medlem av partiet, begrunner Sponheim som prinsippielt mener at topplederen i fylkesmannsembetet skal være partiløs.

Han er den første fylkesmannen som VG kjenner til, som har sagt opp sitt partimedlemsskap.

BENT PÅ VENT: Helseminister Bent Høie (H) fikk et mer aktivt første halvår i 2020 enn han hadde tenkt seg. Da var han allerede utnevnt som ny fylkesmann i sitt opprinnelige hjemfylke Rogaland. Foto: Frode Hansen, VG

Helseminister og Høyre-nestleder Bent Høie skal over i embetet som fylkesmann i Rogaland når han trer ut av regjeringen.

Han har ingen planer om å melde seg ut av Høyre i sin nye jobb.

– Nei, jeg kommer ikke til å melde meg ut av Høyre, men kommer ikke til å ha noen partipolitiske verv, svarer Høie.

– Hvorfor ikke når du skal være nøytral embetsmann, slik Sponheim begrunner sin utmelding med?

– Jeg oppfatter at både Sponheim og de andre fylkesmennene til nå har klart å ivareta den rollen, selv om de fleste har vært medlemmer av ulike partier. Når en har vært medlem av ett parti så lenge som jeg har og hatt så mange verv, så er det ikke medlemskapet i partiet som vil være beviset på om en håndterer rollen, men måten en gjør det på, svarer Høie på VGs spørsmål.

GAMLE KOLLEGER: Valgerd Svarstad Haugland og Lars Sponheim satt sammen i Bondevik-regjeringen i flere år. Bildet er fra en forestilling der Rune Andersen parioderte Sponheim og flere regjeringsmedlemmer. Nå er både Svarstad Haugland og Sponheim fylkesmenn i henholdsvis Oslo/Viken og Vestland. Foto: Anne Elisabeth Næss, VG

Fylkesmennene Fylkesmann er både tittelen til en person og navnet på en organisasjon.

Den enkelte fylkesmann utnevnes av Kongen i statsråd for en periode på 6 år. Perioden kan forlenges én gang.

Fra 2019 er det 10 fylkesmannsembeter.

Stein A. Ytterdahl (født 1951) ble fylkesmann i Agder 1. januar 2016. Tidligere Ap-politiker.

Lars Sponheim (født 1957) er fylkesmann i Vestland fra januar 2019. Mangeårig Venstre-politiker.

Else-May Norderhus ( tidl. Botten ) (født 1973) ble utnevnt til fylkesmann i Møre og Romsdal i oktober 2018, tiltrår først i 2021, da hun er ferdig på Stortinget som Ap-representant.

Tom Cato Karlsen (født 1974) ble fylkesmann i Nordland i januar 2019. Mangeårig Frp-politiker.

Knut Storberget (født 1964) er fylkesmann i Innlandet fra januar 2019. Mangeårig Ap-politiker.

Valgerd Svarstad Haugland (født 1956) ble fylkesmann i Oslo og Akershus i januar 2011. Fra nyttår 2019 ble hun fylkesmann i det sammenslåtte embetet Fylkesmannen i Oslo og Viken. Mangeårig KrF-politiker.

Bent Høie (født 1971) ble utnevnt til fylkesmann høsten 2018, men tiltrår embetet først i 2021 når han går av som stortingsrepresentant. Aktiv Høyre-politiker som helse- og omsorgsminister og nestleder i Høyre.

Frank Jenssen (født 1969) ble fylkesmann januar 2018 da Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ble slått sammen til ett embete. Mangeårig Høyre-politiker.

Elisabeth Vik Aspaker (født 1962) ble fylkesmann i Troms i oktober 2017. Fra nyttår 2019 ble hun fylkesmann i det sammenslåtte embetet Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Mangeårig Høyre-politiker.

Per Arne Olsen (født 1961) ble fylkesmann i Vestfold i 2016. Fra nyttår 2019 ble han fylkesmann i det sammenslåtte embetet Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Mangeårig Frp-politiker. (Kilde: fylkesmannen.no) Vis mer

I Norge er det etterhvert lang tradisjon for at erfarne politikere blir ansatt som fylkesmenn.

Tidligere statsminister Kåre Willoch (H) var for eksempel i flere år fylkesmann i daværende Oslo og Akershus. Nå er tidligere statsråd og KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland fylkesmann i Oslo og det nye fylket, Viken (tidligere Akershus, Buskerud og Østfold).

REPRESENTERER: Fylkesmannens oppgaver er mangslungne, blant annet som vert når kongeparet ankommer fylket, som her under et kongebesøk i Granvin i juni 2019. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

I et annet nytt fylke, Innlandet (tidligere Hedmark og Oppland), er Knut Storberget fylkesmann. Han var i flere år statsråd og stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, og er fortsatt medlem i partiet.

– Som Bent Høie, skriver Storberget i en rekordkort kommentar på sms til VG.

Hans partifelle, Else-May Norderhus er kommende fylkesmann i Møre og Romsdal. Også hun er enig med Bent Høie i at det er unødvendig med en partiutmelding.

– Jeg tenker på samme måte som Bent Høie. Alle vet hvilke partier de fylkesmennene som har politisk bakgrunn, kommer fra. Samtidig er det viktig at man nøytraliserer partitilknytningen i det øyeblikket man starter i embetet. Derfor er det også viktig at man frasier seg alle politiske verv, sier Norderhus til VG. Hun skiftet etternavnfra Botten til Norderhus da hun giftet seg i fjor.

NY FYLKESMANN: Else-May Norderhus (tidligere Botten) overtar som ny fylkesmann i Møre og Romsdal i oktober 2021. Bildet er tatt under det siste landsmøtet i Arbeiderpartiet. Foto: Gøran Bohlin, VG

Den kommende fylkesmannen i Møre og Romsdal er fortsatt stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og trer inn i fylkesmannrollen i oktober 2021.

– Da vil jeg ha trådt ut av Aps sentralstyre, jeg er leder i nominasjonskomitéen i fylkespartiet nå, og det blir det siste vervet i Ap før jeg begynner som fylkesmann, sier Norderhus.

– Hadde det ikke vært like ryddig at alle fylkesmenn måtte melde seg ut av partiene sine – som en obligatorisk ordning?

– Hvis det kommer et signal fra departementet om det, så ser jeg ikke det som noe problem. Men det viktigste er at det politiske engasjementet legges brakk. Jeg gleder meg virkelig til å jobbe i hjemfylket. Da vil en av oppgavene være å jobbe tett med kommunene og ordførere fra alle partier. Og da blir det fylkesmannen og ikke politikeren Else-May som skal stille i den dialogen, sier Norderhus til VG.

VG har lørdag formiddag ikke lyktes med å oppnå kontakt med Lars Sponheim, men den mangeårige profilerte Venstre-lederen, legger ikke skjul på at han synes det er feil være medlem av et politisk parti som statens fremste representant i Vestland fylke.

– Jeg har forsøkt å gjøre utmeldingen i det stille, for det ville i seg selv blitt dratt inn i en eller annen partikonflikt. Men jeg meldte meg ut som en erkjennelse av at jeg mener det er feil at jeg som fylkesmann skal være medlem av et parti, sier den tidligere partilederen til BA.

Publisert: 11.07.20 kl. 13:19 Oppdatert: 11.07.20 kl. 14:09

