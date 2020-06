HOPP I HAVET: Liker du å bade, bør du komme deg ut lørdag. På søndag kommer det et lavtrykk over store deler av landet. Her hopper Kristian Ellingsgård, Anniken Obaidli og Stian Samdal fra bryggen på Tjuvholmen. Foto: Hallgeir Vågenes

Nyt tropevarmen – neste uke snur det

Neste uke erstattes Syden-temperaturene med kaldt, grått vær. Men fortsatt ligger det an til å bli en rekordvarm junimåned.

Det har vært strålende vær og uvanlig varmt i Sør-Norge den siste tiden.

Været holder seg varmt og fint i store deler av landet i helgen, med temperaturer opp mot 30 grader.

Så snur det.

– Nyt de fine dagene nå!

Det sier vakthavende meteorolog Rannveig Eikill ved Meteorologisk institutt.

Utover neste uke blir det mer ustabilt, kjøligere og regn.

– Lørdag kveld og natt til søndag kommer det inn et lavtrykk inn mot Sør-Norge. Det blir ganske grått og vått.

VARMT: Det er tropevarme i store deler av landet, også på Bystranda i Kristiansand. Neste uke er det meldt mye regn i sørlandsbyen. Bildet er tatt i april. Foto: Kjell Inge Søreide

Finværet over på søndag

– Kontrasten blir størst i Sør-Norge. Det ser ut som temperaturen kan krype under 20-tallet flere steder på Østlandet neste uke. Når lavtrykket kommer inn, bringer det med seg kjøligere luft, temperaturene synker en god del fra søndag.

Det samme gjelder Vestlandet. Det blir varmt og fint i dag og i morgen, så kommer det mer gråvær og blir kjøligere fra søndag.

Fra i ettermiddag og ut kvelden er det sendt ut gult farevarsel på lokalt styrtregn og torden sør i Trøndelag på indre Nordmøre.

Skiftende vær i nord

I Nord-Norge blir det litt skyer og regn i dag, i helgen skal det bli fint i Nordland og Troms. Det blir litt mer skyet i Finnmark.

Nordland får en flott helg med mye sol. Utover lørdagen titter sola frem også i Troms, mens Finnmark beholder gråværet litt lengre.

– I nord har det vært litt vekslende vær, men det blir kjøligere og mer ustabilt neste uke.

– Hvor skal folk dra neste uke for bra vær?

– Det er ingen klar værvinner neste uke. Veldig ustabilt vær og usikre prognoser, men det ser ut som de fleste landsdeler får litt regn neste uke.

Rekordvarm juni

Elin Lundstad er klimaforsker ved Meteorologisk institutt, og sier det ligger an til å bli en rekordvarm juni.

– Det er fortsatt noen dager igjen, men det ser ut å bli en rekordvarm juni flere steder i Sør-Norge. Hittil har vi allerede hatt åtte tropedager 18 tropenetter.

En tropenatt vil si at temperaturen ikke går under 20 grader i løpet av et døgn. En tropedag betyr en dag som på et tidspunkt har hatt 30 grader eller mer.

– Mange av disse er observert på Færder fyr, og når en temperatur observeres ved havet, er det god indikasjon på klimaendring. Det er fordi det tar lenger tid for havet enn lufta å reagere på varmen, sier Lundstad.

31,6 grader i Ørskog

I tillegg har vi hatt 17 høysommerdager i Oslo, altså at temperaturen har bikket 25 grader. Det er rekord, og slår den forrige som er målt på Blindern i 1988.

1988 var generelt et varmt år. Så langt er 1988 den varmeste junimåneden med 18,6 grader i gjennomsnitt.

– I år er gjennomsnittstemperaturen i juni 18,7, men det er ennå fire dager igjen. Det er usikkert om rekorden vil bli slått fordi det er meldt kaldt og ustabilt neste uke.

Det ligger også an til varmerekord i Trondheim til varmerekord. På Værnes er junigjennomsnittet hittil i år 17,7 grader, mens forrige rekord var i 1953, med 16,6 grader.

En fylkesrekord ble satt i Ørsta i Ørskog kommune i Møre og Romsdal. Der var det en dag 31,6 grader, som er den høyeste temperaturen målt i juni i Møre og Romsdal.

