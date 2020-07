NESTLEDER: Vidar Kleppe er i dag nestleder i Demokratene, men han har sin bakgrunn fra Frp. Han satt to perioder for Frp på Stortinget. Foto: Krister Sørbø

Kleppe mener lokaltopper sutrer om Sørlandsnyhetene

KRISTIANSAND (VG) Vidar Kleppe i Demokratene mener at den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetenes rolle i fjorårets sjokkvalg i Kristiansand er sterkt overdrevet. Han ber valgtaperne slutte å sutre og komme seg over valget.

Torsdag sto flere lokaltopper i Kristiansand frem i VG og fortalte at de har blitt hetset og sjikanert anonymt i over to år.

Siden 2018 har den kontroversielle og anonyme Facebook-siden Sørlandsnyhetene satt merkelapper som korrupt, løgner og nazi-sympatisør på lokalpolitikere og profiler i Kristiansand.

– I snart et år har de spunnet på dette med Sørlandsnyhetene. De ville ikke gi legitimitet til en slik Facebook-side, men det var allerede en legitimitet der. Den hadde 24.000 følgere fra Sørlandet, sier partileder Makvan Kasheikal i Demokratene til VG.

Facebook-siden er fremdeles aktiv.

VG møter Kasheikal og nestleder Vidar Kleppe på Demokratenes partikontor i Kristiansand. På veggene henger plakater av Sir Winston Churchill og Frps grunnlegger Anders Lange, Kleppes gamle parti.

I sjokkvalget i fjor fikk partiet Demokratene 13,4 prosent av stemmene i Kristiansand. For første gang på over 70 år mistet de borgerlige makten i byen.

DEMOKRATENE: Partileder Makvan Kasheikal og nestleder Vidar Kleppe i Demokratene. Foto: Krister Sørbø

Kasheikal støtter ikke lokaltoppenes beskrivelser i VG.

– Jeg synes at de som har blitt beskyldt for dette burde tatt til motmæle og sendt inn leserinnlegg til Sørlandsnyhetene. Når de ikke har gjort det, kan de ikke i ettertid som valgtapere si at dette er hatefulle ytringer. For det er det ikke, sier han.

– Det de etablerte politikerne fra Høyre og Arbeiderpartiet som vil legge ned Sørlandsnyhetene ikke forstår, er at de er for å begrense ytringsfriheten her, sier han.

Sjokkvalget

Etter valget pekte mange på Facebook-siden Sørlandsnyhetene som en viktig årsak til regimeskiftet i byen.

– Jeg har hele tiden sagt at det ikke var Sørlandsnyhetene som gjorde at Demokratene vant valget. Det var våre gode, viktige saker, sier Vidar Kleppe.

Demokratene er blant annet kjent for en restriktiv innvandringspolitikk. Kleppe sier til VG at han er en åpen og demokratisk nasjonalist, som setter Norge og det norske folk først i alt han gjør.

De var mot den planlagte offentlige pengebruken på kunstsiloen som skal huse påtroppende Oljefond-sjef Nicolai Tangens kunst. I tillegg var de kritiske til planene om havneflytting og utbygging av et veikryss i sentrum.

PARTILEDER: Makvan Kasheikal mener at Demokratenes kamp mot barnefattigdom er en av de viktigste grunnene til partiets fremgang i Kristiansand. Foto: Krister Sørbø

– Hvilken rolle tror du Sørlandsnyhetene spilte under valgkampen?

– En overdreven rolle. Det er valgtaperne og sutrerne som skylder på dette hele veien. Nå må de komme over valgresultatet, sier Kleppe.

Hans partileder, Kasheikal, mener valget var et folkeopprør mot sløsing av offentlige penger og dårlige levevilkår i Kristiansand.

Begge avviser at Demokratene har stått bak Facebook-siden.

Kleppe sier at partiet brukte Sørlandsnyhetene aktivt som en informasjonskanal. De fikk flere innlegg på trykk under egne navn. Han sier samtidig at det ofte var enklere å få innlegg på trykk i lokalpressen enn på Sørlandsnyhetene.

– Påvirket mange

Bystyremedlem Nils Nilsen i Demokratene var skribent på Sørlandsnyhetene. Han er tidligere Ap-medlem.

Nilsen tror Facebook-siden fikk sofavelgere til stemmeurnene og påvirket valget i Kristiansand.

– Sørlandsnyhetene stilte svært mange gode spørsmål, men jeg tror det kom altfor få svar. Dessuten har jeg en forbannet god penn og den påvirket utrolig mange, sier Nilsen.

Valget i Kristiansand Tre av hovedsakene i fjorårets lokalvalgkamp – og på Sørlandsnyhetene – var havneflytting, ny trafikkløsning for området Gartnerløkka og kunstsiloen som skal huse påtroppende Oljefond-sjef Nicolai Tangens kunst.

Partiet Demokratene fikk overraskende 13,4 prosent av stemmene og den nystartede Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand – eller Folkelista – fikk 5,5 prosent.

Begge listene var kritiske til de tre prosjektene. Demokratene brukte Sørlandsnyhetene aktivt som informasjonskanal.

For første gang på over 70 år mistet de borgerlige makten i Kristiansand. Harald Furre fra Høyre gikk av og Jan Oddvar Skisland fra Arbeiderpartiet ble ordfører. Erik Rostoft fra Folkelista ble varaordfører. Vis mer

Nilsen ba i et innlegg byen gjøre om den planlagte kunstsiloen til verdens største batteribank. I et annet blir det påstått at den høyreekstreme marsjen som gikk gjennom sørlandsbyen sommeren 2017 var en prøvesmak på «Høyres idé om å gjenskape Berlin anno 1940».

Nederst sto det at Nilsen hadde redigert innlegget.

Nilsen anslår selv at han rettet, redigerte og publiserte rundt 2300 innlegg på Sørlandsnyhetene i løpet av 1,5 år. Inkludert hans egne innlegg, som han sier alltid var signert med navn.

Nilsen sier at han trakk seg ut før valget. Han sier han står for det han har skrevet.

SKRIBENT: Nils Nilsen i Demokratene angrer ikke på det han selv skrev på Sørlandsnyhetene under valgkampen i 2019. Foto: Eirik Røsvik

– Har du gått over streken?

– Nei, sier Nilsen.

– Har du dårlig samvittighet for noe?

– Nei, sier han.

Tar avstand

Den nystartede Folkelista fikk 5,5 prosent av stemmene i lokalvalget. Erik Rostoft, som sto på førsteplass, er nå varaordfører i byen.

Rostoft sier at noen av deres Facebook-innlegg på egne sider og leserinnlegg ble gjengitt på Sørlandsnyhetene.

Men ifølge ham skjedde det uten godkjenning fra Folkelista.

Rostoft tar tydelig avstand fra den anonyme Facebook-siden.

– Vi ønsket å være et seriøst alternativ og ikke ha noen link til Demokratene. Noe av det første vi vedtok var at vi ikke skulle bruke Sørlandsnyhetene som en promoteringskanal, sier han.

– Ble blokkert

Aps gruppeleder i Kristiansand bystyre, Mette Gundersen, sier at det ikke har vært et reelt alternativ å svare på beskyldningene hverken på veggen, gjennom innlegg eller i kommentarfeltet på Sørlandsnyhetene.

– Nå er noe av opplegget på denne siden at man ikke kan gå inn for å svare. For min egen del har jeg hverken tilgang til å gå inn å like, kommentere eller svare på noen ting. Og de som tidligere forsøkte å diskutere å komme med motargumenter, ble også blokkert, sier Gundersen.

– Det høres enkelt ut å svare i teorien, men er umulig i praksis, sier hun.

fullskjerm neste ARBEIDERPARTIET: Mette Gundersen.

VG har forelagt Kleppes påstand om at de sutrer til lokaltoppene. Eks-ordfører Harald Furre sier at debattklimaet i Kristiansand har blitt forsuret etter valget og at den politiske situasjonen er ustabil.

– At Kleppe, Kasheikal og Nilsen kommenterer som de gjør viser bare at de har vært villige til å ta i bruk alle midler for å få stemmer, langt utenfor normale demokratiske spilleregler. Når Nilsen tidligere har uttalt at han var med å skape et «monster», men nå ikke angrer noe som helst, sier det svært mye om ham og Demokratene, sier Furre.

Fire av Demokratenes ti medlemmer trakk seg fra partiet ganske raskt etter valget. Nylig trakk også et bystyremedlem seg fra Folkelista.

Arbeiderpartiet leder i dag en mindretallskoalisjon.

– Hva skal til for å føre Kristiansand tilbake til en normalsituasjon?

– Jeg tror vi bare må vente på at denne valgperioden skal være over, sier Furre.

Anonyme

Sørlandsnyhetene vil ikke si hvem som står bak eller har administratorrettigheter i dag. De avviser at det er den lokale mangemillionæren Einar Øgrey Brandsdal eller Nils Nilsen, som begge har hatt sentrale roller.

I en melding til VG avviser også den anonyme Facebook-siden at de har hetset noen.

Publisert: 17.07.20 kl. 18:53 Oppdatert: 17.07.20 kl. 19:12

