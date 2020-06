forrige







fullskjerm neste OVERSVØMT: Parkeringsplassen utenfor AMFI i Otta er fylt med vann.

Forberedt på flom: – Skulle det skje noe får vi bare hive oss rundt, sier campingturist

OTTA (VG) Vannstanden i de fleste elver har nådd toppen, men i Gudbrandsdalen er vannstanden stigende. I Sel kommune forbereder de seg nå på økt vannstand.

Oppdatert nå nettopp

– Vannet stiger jevnt og trutt med noen centimeter hver time. Lågen ser ut til å være på tur ned og vi har kontroll der, men Ottaelva er på tur opp. Det sier teknisk vakt i Sel kommune, Jon Inge Nordlien, da han møter VG i Otta sentrum.

I den lille byen er det svært stille mandag kveld. Utenfor AMFI-senteret i sentrum har kommunen satt frem flere kasser med sandsekker for å kunne møte vannmengdene fra elven. Ekstra personell har også blitt kalt ut for å holde vakt utover kvelden.

– Det er mulig vi må demme opp med sandsekker utenfor senteret i natt, sier Nordlien.

KLAR: Teknisk vakt i Sel kommune, Jon Inge Nordlien har satt klar sandsekker i tilfelle vannstanden øker ytterligere. Foto: Jørn Pettersen / VG

Snøsmelting i høyfjellet vil ifølge varsom.no føre til at vannføringen i enkelte elver, særlig i Gudbrandsdalen, vil fortsette å stige de nærmeste dagene.

– Mange steder har vannføringen kulminert, men den er fortsatt stigende i flere elver særlig i nedre del av Ottadalen og i Gudbrandsdalen. Vi har derfor i dag utstedt et varsel på gult nivå for Mjøsa og Vorma, sier Elin Langsholt, vakthavende hydrolog i NVE, i en statusoppdatering.

les også Oransje farenivå i flere fylker: To registrerte 50-årsflommer

Selv om vannstanden er på vei tilbake mange steder, er fortsatt vannføringen på oransje nivå i mange elver i Sør-Norge.

– Oransje nivå er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden og kan medføre alvorlige skader. Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. I den grad det nå er mulig er det viktig å sikre og flytte verdier langs utsatte vassdrag, opplyser Langsholt.

Ødelegger ikke ferieidyllen

Truls Eliassen fra Meløy sør for Bodø frykter ikke flommen. Sammen med familien har han parkert bilen og campingvognen bare noen meter fra flomstore Gudbrandsdalslågen.

– Det er klart av vi er litt på vakt og vi følger med. Skulle det skje noe får vi bare hive oss rundt, sier Eliassen til VG.

FØLGER MED: Truls Eliassen er ikke veldig bekymret, men følger med så ikke vannstanden tar campingteltet. Foto: Jørn Pettersen / VG

Han er ikke den eneste som har slått seg ned like ved vannet på Mageli camping langs E6 like nord for Tretten i Gudbrandsdalen. Men ingen av dem VG snakket med var redd for at flommen skulle ødelegge ferieidyllen.

– Vi skal være her i tre netter og regner med at det går fint, sier Eliassen som er på tur med familien.

GØY MED FLOM: Mats Bekkemellem (13) og Skjalg Bergum Tho (13) har satt seg på sykkelen i Otta for å oppleve den høye vannstanden. Foto: Jørn Pettersen / VG

I Otta sentrum har Mats Bekkemellem (13) og Skjalg Bergum Tho (13) satt seg på sykkelsetet for å oppleve den høye vannstanden på nært hold.

De sier at de begge har opplevd lignende tidligere og at de synes det er litt artig med flom.

Publisert: 22.06.20 kl. 23:37 Oppdatert: 22.06.20 kl. 23:47

Mer om Sel Flom NVE

Fra andre aviser