LØS FRA ISEN: Sent om kvelden 2. juledag var «Lance» endelig fri fra isflaket det har sittet fast i.

Nervepirrende natt på «Lance»: Løs fra isens jerngrep

ARKTIS (VG) Etter beinhard jobbing løsnet endelig skipet «Lance» fra isen sent om kvelden 2. juledag. Kort til etterpå satte skipet seg fast igjen – før det løsnet på ny.

– Vi er så nærme, men samtidig så langt unna. Én liten feil, et uoppmerksomt øyeblikk, et lite feilsteg i et lite brøkdel av et sekund kan resultere i to uker med ishakking igjen. Konsekvensene er så enorme, sier sivilingeniør og oppdagelsesreisende Knut Espen Solberg klokken 05.20.

Stemningen på broen er fredag morgen til å ta og føle på: Solberg og resten av gjengen på «Lance» har tilbakelagt en svært dramatisk natt, hvor de har kjent på både vill glede og stor fortvilelse.

Like etter klokken 01 sto jubelen i taket da skipet endelig løsnet fra isen etter en dag med beinhard jobbing. Da hadde det sittet fast i det samme isflaket i 14. dager.







VILL JUBEL: Aleksander Gamme og Knut Espen Solberg jubler på broen i det «Lance» kommer seg løs.

– Stemningen var magisk. Det var skriking og folk kom løpende opp trappa, sier VGs fotograf Jørgen Braastad, som var på broen da skipet løsnet rundt klokken 01.

– Dette er helt fantastisk, etter så vanvittig mange timer på isen. Jeg tror ikke vi overdriver hvis vi sier at teamet har hatt over 1000 timer på isen. Det er en fantastisk julegave at vi har fått lønn for strevet, sa polfarer Aleksander Gamme.

Polfarer Mike Horn stemte i:

– Dette er en forsinket julegave. De forsinkede julegavene er de beste. Dette er de beste nyhetene vi har fått på 14 dager. Det føles godt å flyte igjen. Nå må vi være veldig forsiktige med hva vi gjør videre. Vi må ikke ha det for travelt, og vente litt på at naturen åpner opp en råk. Om noen timer, når vinden øker, øker også sjansene våre.

Deler av den tykke isen «Lance» satt fast i. Foto: Jørgen Braastad, VG

Satte seg fast – igjen

For utfordringene var langt fra over, noe også Også Knut Espen Solberg advarte om.

– Endelig, det var på tide. Nå må vi for guds skyld ikke sette oss fast igjen. Isflaket har ikke sprukket opp og vi må snu. Vi er ikke helt i mål, men det er et kjempeskritt i riktig retning, sa han like etter at skipet løsnet.

Men sette seg fast igjen – det gjorde «Lance». Bare to timer etter at det løsnet til rå gledesbrøl om bord, kilte skipet seg fast på styrbord side av råken, slik at det kun hadde vann på babord side.

Stemningen om bord dalte betraktelig – hvor lenge skulle de sitte fast denne gangen?

Mannskapet prøvde å påvirke situasjonen ved å flytte 25 kubikk drivstoff bakover i båten, og heldigvis tok det ikke mer enn en time før «Lance» igjen hadde vann rundt seg, ifølge skipsdagboken.

100 METER UT: Fredag morgen er det 100 meter til nærmeste råk. De må altså komme seg ut til vannet som kan ses fra broen.

Nå ligger skipet fritt i et lite basseng med vann. Målet er å komme seg bort til åpent vann minst 100 meter unna. For å få til det må skipet snu, uten egentlig å ha nok plass.

– Isen vi knuser langs sidene på det lille bassenget havner uti og gjør vannet til en tykk, klumpete slush. Det blir som å kjøre båt i sirup, det er veldig vanskelig å manøvrere sier Solberg fredag morgen.

SAGET OG HAKKET SEG FRI: Arbeidet med den menneskelagde råken, det som om bord har fått navnet «Canal du Lance», sto på for fullt 2. juledag. Foto: Jørgen Braastad, VG

Jobbet seg løs

Årsaken til at «Lance» endelig løsnet torsdag kveld, var en monsterinnsats ute på isen 2. juledag, med svetting fra morgen til kveld. Målet var å få den menneskeskapte råken på babord side av skipet ferdig før vinden kommer fredag formiddag.

Jobbingen ute på isen stoppet først klokken 23 på kvelden. Da hadde de laget en 60 meter lang råken som fikk navnet «Canal du Lance», eller «Martin-råken» etter lege og altmuligmann Martin Skrove. Han har stått i spissen for arbeidet ute på isen.

– Det måtte bare fungere dette her, det måtte jo det, sier han.







JOBBER PÅ I ISEN: Polfarer Børge Ousland side om side med VGs journalist Oda Leraan Skjetne. Han har deltatt i arbeidet tross en tøff restituering etter den store ekspedisjonen over Nordpolen.

Og jammen ga ikke isen langs skipet etter da maskinen ble startet opp. Isen som lå inntil skipet gled ut i råken, akkurat som planlagt. Og skipet løsnet – til rå jubelbrøl om bord.

– Det var fantastisk at vi har saget oss fri. Helt fantastisk. Det knakk opp akkurat der vi sluttet å sage, sier polfarer Børge Ousland.

Slik ble råken laget Først ble det borret hull i isen med (ideelt sett) 15 centimeters mellomrom. For det meste ble det brukt borr med motor, så det gikk relativt fort. Etter seks til åtte hull (to i bredden og tre til fire i lengden), kunne sagingen starte.

Med sysselmannen kom det fire manuelle, finske issager fra Universitetssenteret på Svalbard. De ble brukt til å sage mellom hullene. Det var en tøff jobb, for isen var minst 90 centimeter dyp.

Når alt var saget ble det brukt spett eller spark for å få en klump til å løsne. Den fløt da opp og så ut som en jeksel.

Denne jekselen måtte dyttes ut i det åpne vannet bak skipet. Jo lengre råken ble, jo tyngre ble det å flyte hver isklump helt ut bak skipet.

Torsdag morgen hadde hele råken blitt fylt med snø av uværet som herjet her onsdag. Den store jobben torsdag morgen var dermed å måke snø av råken – og flytte sørpa de 40 metrene bakover.

Vi møtte et parti med skruis som hadde bygd seg opp langs skipet, altså et parti hvor isen har bygd seg opp i høyden. Det ble brukt spett for å få løs dette islaget og komme lenger ned, slik at borret og sagene kunne nå helt ned til bunnen av isflaket.

De siste metrene var isen hele to meter tykk. Da måtte hanskene og hånda kjøres ned i vannet for å sage den siste biten under vann.

Planen var at råken skulle gå helt frem til baugen, hvis ikke skipet løsnet nå. Hvis ikke det fungerte, var planen å sage rundt hele skipet.

Han har deltatt i arbeidet ute på isen til tross for restitueringen etter den tøffe ekspedisjonen over Nordpolen.

– Børge elsker hardt arbeid. Og de finnes ikke noen bedre måte å komme løs på enn ved hardt arbeid, sier polfarer Bengt Rotmo.

Se video av skipet sittende bom fast i isen:

