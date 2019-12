HAKKET SEG FRI: Arbeidet med det som om bord har fått navnet «Canal du Lance» 2. juledag. Foto: Jørgen Braastad, VG

«Lance» kom løs fra isens jerngrep: – En fantastisk julegave

ARKTIS (VG) Sent om kvelden 2. juledag løsnet skipet «Lance» etter å ha sittet fast på det samme isflaket i 14 dager.

Nå ligger skipet fritt i et lite basseng med vann.

– Stemningen var magisk. Det var skriking og folk kom løpende opp trappa, sier VGs fotograf Jørgen Braastad, som var på broen da skipet løsnet.

Utfordringene er ikke over, for skipet må komme seg ut av isflaket vi ligger på og bort til åpent vann minst 100 meter unna.

– Dette er helt fantastisk, etter så vanvittig mange timer på isen. Jeg tror ikke vi overdriver hvis vi sier at teamet har hatt over 1000 timer på isen. Det er en fantastisk julegave at vi har fått lønn for strevet, sier Aleksander Gamme til VG.

Polfarer Mike Horn stemmer i:

– Dette er en forsinket julegave. De forsinkede julegavene er de beste, sier han, men legger til at de ikke er helt i mål.

– Dette er de beste nyhetene vi har fått på 14 dager. Det føles godt å flyte igjen. Nå må vi være veldig forsiktige med hva vi gjør videre. Vi må ikke ha det for travelt, og vente litt på at naturen åpner opp en råk. Om noen timer, når vinden øker, øker også sjansene våre.

JOBBER PÅ I ISEN: Polfarer Børge Ousland side om side med VGs journalist Oda Leraan Skjetne. Foto: Jørgen Braastad, VG

Det har vært en monsterinnsats ute på isen 2. juledag, med svetting fra morgen til kveld. Målet var å få den menneskeskapte råken på babord side av skipet ferdig før vinden kommer fredag formiddag.

Jobbingen stoppet først klokken 23 på kvelden. Råken har fått navnet «Canal de Lance» eller «Martin-råken», fordi lege og altmuligmann Martin Skrove har stått i spissen for arbeidet ute på isen.

– Det måtte bare fungere dette her, det måtte jo det, sier han.

Og jammen ga ikke isen langs skipet etter da maskinen ble startet opp. Isen som lå inntil skipet gled ut i råken, akkurat som planlagt. Og skipet løsnet.

– Endelig, det var på tide. Nå må vi for guds skyld ikke sette oss fast igjen. Isflaket har ikke sprukket opp og vi må snu. Vi er ikke helt i mål, men det er et kjempeskritt i riktig retning, sier sivilingeniør og oppdagelsesreisende Knut Espen Solberg.

FLERE LAG MED IS: Bildet er tatt gjennom råken som har meislet ut med skipets langside ti meter til høyre. En ser tydelig hvordan lag på lag med is pakker seg mot skutesiden. Foto: Jørgen Braastad, VG

