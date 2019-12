RAS: Det er usikkert hva som befinner seg bak steinblokka, og hvor mye arbeid som kreves etter blokka er fjernet.

Raset på E18: Skal sprenge ut stor blokk

Entreprenørene er snart ferdig med boring og sikring av fjellet ved E18 i Larvik, men vil nå sprenge den store blokken i en salve.

Nå nettopp

Bakgrunnen er at det er en risiko for at steinblokken kan rase ned ukontrollert, skriver Statensvegvesen i en pressemelding.

Avdelingsdirektør Tore Kaurin i Vegvesenet i Vestfold og Telemark forteller til VG at det vil være mindre risikofylt å foreta en sprengning.

Han sier at blokken søndag kveld fortsatt er et «usikkerhetsmoment».

Det er usikkert hva som befinner seg bak steinblokken, og hvor mye arbeid som kreves etter at den er fjernet.

Først når den er sprengt bort tirsdag, vil entreprenørene vite mer om når veien igjen kan åpnes. Det blir dekket til med matter for å hindre steinsprut til omgivelsene.

– Vi får en del svar etter det, sier Kaurin, og påpeker at arbeidet hittil har vært uten skader.

Fakta om raset *Raset er 20–30 meter bredt og 2–3 meter høyt. Det gikk på nordsiden av tunnelen. * Steinene som raste ut er en del av en fjellskjæring på et par hundre meter. * 12.000-15.000 biler passerer stedet der raset gikk daglig. * Strekningen som er stengt er i overkant av 3 kilometer lang. * 2,8 av disse kilometerne er tunnel, som ikke er berørt av raset. * Hele partiet vil bli undersøkt av geologer. Kilde: NTB

Fredag kveld gikk raset mellom Bommestadkrysset og Larvikstunnelen. Store kampesteiner falt på E18 og sperret hele veien.

Det er for tidlig å si noe om årsaken til raset, ifølge Kaurin. Han forteller at han er kjent med at Larvik kommune gjennomførte spredning et gost stykke unna raset, like før det gikk. Men sier at det ikke er noen grunn til å tro at det har påvirket raset.

Publisert: 15.12.19 kl. 20:47

Mer om