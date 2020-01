SKAL KURSE DE ANSATTE: Nikolai Astrup omkranset av selskapene som allerede har sagt ja til at deres ansatte skal få ta kurset i kunstig intelligens: HR-direktør Dina Thune i Norges Gruppen (f.v.), digitaldirektør Torbjørn Folgerø i Equinor, Telenor-sjef Sigve Brekke, direktør for forbedring i Aker BP, Per Harald Kongelf og It-ansvarlig for personmarkedet i DNB, Nicolai Rygh. Foto: Hallgeir Vågenes

Digitaliseringsministeren: - Nå skal det norske folk på kurs

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) tilbyr det norske folk gratis kurs - for å lære hva kunstig intelligens er. Han sier at selv norske kuer har blitt digitalisert.

– Alt for få vet i dag hva kunstig intelligens er. Det holder ikke, fordi kunstig intelligens kommer til å endre verden like mye som internett har gjort. Derfor legger vi opp til en storstilt opplæring, hvor hele landets befolkning tilbys et kurs i kunstig intelligens på over 30 timer, sier Astrup.

– Og det er ikke vanskelig, bedyrer han:

– Det er ikke krav om IT-kompetanse for å kunne gjennomføre kurset. Det begynner visst lett og blir litt vanskeligere etterhvert.

Kurset er et av tiltakene han legger frem tirsdag, da han presenterer regjeringens strategi for kunstig intelligens.

Det dreier seg om nettkurset "Elements of AI" som NTNU i Trondheim gjør tilgjengelig på norsk. Det er det Oslo-baserte selskapet Feed som har laget det digitale kurset, som du kan ta via mobilen eller pcen.

Fakta om kurset "Elements of AI" er en global satsning initiert og finansiert i et samarbeid mellom Universitetet i Helsinki, finske Reaktor og norske Feed. I Norge har NTNU tatt rollen som både funder og akademisk partner, som oversetter kurset til norsk. Leder Rune Y. Møller i Feed sier kurset vil være tilgjengelig på norsk i mars. – Det er på plass i en rekke land og i 2021 vil 27 EU-land ta i bruk kurset. Vi har ambisjoner om å nå ut med det til 70–80 nasjoner.

Astrup begynte tirsdag med å utfordre norske selskaper til å si ja til å tilby kurset for sine ansatte.

Telenor-sjef Sigve Brekke var en av dem som nappet og da VG fredag møtte Astrup hos Brekke ved Telenors hovedkontor på Fornebu, var det flere som hadde sagt ja: Equinor, DNB, Aker BP, NorgesGruppen og Lånekassen gir sine ansatte anledning til å ta kurset i arbeidstiden.

– Ikke engang bonden kommer unna

– 98 prosent av landets kuer er digitalisert, for å optimalisere fôr- og melkeproduksjonen: Ikke en gang bonden kommer unna den digitale hverdagen, sier Astrup.

Kunstig intelligens er i dag blant annet synliggjort gjennom produkter som stemmegjenkjenning - som Apple Siri eller Google Assistant - selvkjørende biler, roboter og overvåking av luftkvaliteten i byer.

– Telenor vil legge til rette slik at våre 20.000 ansatte kan ta det 30 timers lange kurset i arbeidstiden – med lønn. Det blir en del av vår løpende digitale kursing. I snitt tar våre ansatte nå digitale kurs over 40 timer i året. De må det for å holde seg oppdatert, sier Telenor-sjef Sigve Brekke.

Han sier de støtter og bruker NTNUs Open AI Lab i Trondheim, som stadig flere selskaper blir med for å utvikle.

– De internasjonale gigantene, som Google, leder an, men hvis de norske selskapene går sammen for å løse utfordringene, kan vi faktisk bli ledende på kunstig intelligens, sier Brekke.

Equinor: 100 medarbeidere jobber med kunstig intelligens

– Kunstig intelligens er her for lengst. Vi har 100 medarbeidere som jobber med kunstig intelligens. Det er helt sentralt, blant annet for at vi skal nå våre klimamål, sier digitaldirektør Torbjørn Folgerø i Equinor.

Også Kjell Inge Røkkes (49 prosent eierandel) Aker BP vil gi sine ansatte kurset. De planlegger for en produksjon på feltet, uten folk - styrt av kunstig intelligens.

– Vi bruker kunstig intelligens blant annet til å bedre sikkerheten, forbedre oljebrønn-produksjonen og redusere klimautslipp, sier direktør for forbedring i Aker BP, Per Harald Kongelf.

– Det er viktig at våre 10.000 ansatte er oppdatert og dette kurset er viktig. Vi bruker kunstig intelligens blant annet mot dataangrep og å tilpasse våre tjenester til den enkelte kunde, sier It-ansvarlig for personmarkedet i DNB, Nicolai Rygh.

Også i matbutikken er det kunstig intelligens som rår.

– Vi bruker det for å effektivisere driften og å personifisere tilbudene, sier HR-direktør Dina Thune i NorgesGruppen, som blant annet driver Kiwi og Meny.

– Skal alle deres mange tusen ansatte der ute i butikkene på kunstig intelligens-kurs?

– Vi begynner med lederne og de som jobber med data.

– Vi tar utfordringen

Astrup sier at han skal sørge for at de statlige selskapene tar utfordringen.

– Kurset blir en del av Statens etter- og videreutdanningstilbud, og jeg kommer til å utfordre både statlige virksomheter og store og små bedrifter, sier Astrup.

Lånekassen er et av de statlige selskapene som vil tilby kurset til sine ansatte.

– Vi tar utfordringen. Vi startet vår satsning på kunstig intelligens med en intern chatbot for å forberede oss som organisasjon og lære. Siden har vi tatt i bruk kunstig intelligens i bo-kontrollen med gode resultater, og ser nå etter nye bruksområder, sier kommunikasjonsdirektør i Lånekassen, Anette Bjerke.

– Det er bra at Staten og de store selskapene leder an, men det er veldig viktig at de små og mellomstore bedriftene også tar utfordringen, sier leder Øystein Eriksen Søreide i teknologi-arbeidsgiverorganisasjonen Abelia i NHO.

Instituttleder John Krogstie ved NTNU sier de med glede gjør oversetter-jobben.

– Å bidra til å spre viten om kunstig intelligens er spennende og noe vi med glede gjør.

Han sier kostnaden deres er 1,5 millioner kroner.

Leder Rune Y. Møller i Feed sier kurset vil være tilgjengelig på norsk i mars.

