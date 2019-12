Foto: VINCENT KESSLER / X00403

Norge dømt i to barnevernssaker i Den europeiske menneskerettsdomstolen

En polsk kvinne og en somalisk kvinne har begge vunnet frem i Den europeiske menneskerettsdomstolen.

I to dommer som ble offentliggjort tirsdag formiddag, konkluderer en enstemmig domstol med at Norge har brutt menneskerettighetene. Sakene gjelder artikkel 8 om respekten for privat- og familieliv.

Selv om Norge ble felt, har ikke domstolen gitt medhold i krav om oppreisning.

Siden desember 2015 har 35 norske barnevernssaker blitt tatt til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Inkludert dagens to saker, er syv norske barnevernssaker avgjort hittil – kun to av dem har ført til frikjennelse for Norge.

Dagens ene dom omhandler en polsk statsborger i 40-åra bosatt i Norge, ifølge Dagbladet. Den tre år gamle sønnen hennes ble plassert i fosterhjem på hemmelig adresse i 2012, og moren ble nektet samvær.

Den andre handler om en somalisk kvinne i 20-årene. Hun kom til Norge som 16-åring i 2010, sammen med et lite spedbarn. Først ble barnet fosterhjemsplassert, så ble det tvangsadoptert til fosterforeldrene.

