BISETTES: Ari Behn bisettes fredag. Oslo domkirke vil være åpen for alle. Foto: Frode Hansen

Slik blir Ari Behns bisettelse

Familiemedlemmer vil lese minneord når Ari Behn bisettes fra Oslo domkirke fredag.

– I tillegg til musikalske innslag, salmer og bønn vil det være minneord om Ari Behn som skal leses av familiemedlemmer, opplyser Geir Håkonsund, som har fungert som manager for Ari Behn og som uttaler seg på vegne av familien.

Håkonsund vil ikke si noe ytterligere om programmet på nåværende tidspunkt.

Bisettelsen finner sted klokken 13.00, og vil være åpen for alle. Kirken åpner en time før, og det er forventet stort oppmøte. Det er plass til rundt 900 mennesker i Oslo domkirke.

– Familien vil at så mange som ønsker kan ta et siste farvel med Ari. Med tanke på det store oppmøtet som forventes og sikkerhetstiltakene en slik bisettelse krever, er Domkirken i Oslo et naturlig valg, sa Geir Håkonsund, som uttaler seg på vegne av familien, til VG i forrige uke.

Domkirken vil åpne klokken 12, en time før bisettelsen starter. Biskop Kari Veiteberg i Oslo leder bisettelsen.

Statsministerens kontor (SMK) har tidligere bekreftet overfor VG at bisettelsen ikke skjer på statens bekostning.

Hedret i taler

Beskjeden om at Ari Behn hadde tatt sitt eget liv kom 25. desember. En rekke personer har siden da kommet med minneord og kondolanser i sosiale og tradisjonelle medier.

– Norge mistet en nyskapende kunstner og forfatter. Familie og etterlatte mistet et kjært familiemedlem og en god venn, sa statsminister Solberg i sin tale 1. nyttårsdag.

Kong Harald fortalte i sin nyttårstale at kongefamilien er sterkt preget av dødsfallet, men at folks medfølelse varmer.

– Det har varmet å oppleve folks medfølelse og tente lys på Slottsplassen. Det er trøst i alle de gode minnene og vakre ordene som har blitt formidlet om pappaen til tre av våre kjære barnebarn, sa kongen i sin nyttårstale, som ble sendt på NRK nyttårsaften.

TAKKET: bba Rysst Heilmann, som var Ari Behns kjæreste, skriver på Instagram at hun er evig takknemlig for at hun fikk være så nær ham. Foto: Privat

Tok farvel med fakler

I Moss, Ari Behns hjemby, gikk folk i fakkeltog søndagen etter at dødsfallet fant sted.

Ebba Rysst Heilmann, som var Aris kjæreste, skrev på Instagram lørdag at hun var evig takknemlig for at hun fikk være så nær ham.

– Du skjøreste, vakreste, sterkeste, komplekse menneske. Jeg er alltid hos deg, min elskede Ari min. Og jeg vet du er sammen med meg resten av livet og passer og heier på meg til vi ses igjen, skrev Heilmann.

TOK FARVEL: Flere hundre gikk i fakkeltog til minne om Ari Behn i hans hjemby Moss søndag ettermiddag. Foto: Fredrik Hagen

Bildespesial: Ari Behns liv i bilder

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

Publisert: 02.01.20 kl. 09:18

