TYFON: Det finnes 1250 slike varslinsanlegg i Norge. Litt over halvparten av befolkningen skal være i stand til å høre alarmen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Derfor hører ikke alle Sivilforsvarets alarm

Mange VG-lesere melder at de ikke hører testene med alarm-signal fra Sivilforsvaret.

Signalet som ble sendt ut sist betyr «Viktig melding - lytt på radio». Tyfonene (lydkanonene) tuter da i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

En rekke VG-lesere, både fra tettsteder, bygder og byer, melder at de ikke hørte signalene. De ble sendt ut klokken klokken 12 i dag.

Halve befolkningen nås

Ifølge Sivilforsvarssjef Tore Ketil Stårvik er det plassert 1250 varslingsanlegg med sirener som skal varsle ved akutt fare. De er stort sett plassert i byer og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen.

– Folk kan gjerne ta kontakt med lokalt sivilforsvarsdistrikt hvis de ønsker å melde fra om tyfoner som ikke fungerer, sier Skårvik.

Han opplyser at Sivilforsvaret har i oppgave å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

– Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og reparere det som ikke fungerer.

Hvis du lurer på hvor varslingsanleggene ligger kan du se dette på DSBs kartløsning (ekstern lenke).

Sjef i Sivilforsvaret, Tore Ketil Stårvik. Foto: Sivilforsvaret

– Befolkningstetthet

– Hvor store tettsteder har egen tyfon-alarm?

– Anleggene er plassert ut for å dekke størst mulig andel av befolkningen, og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen. Utplasseringen ble gjort på bakgrunn av konsekvens og risikovurderinger i forhold til befolkningstetthet, svarer Skårvik.

Sjelden i fredstid

Signalet «Viktig melding – lytt på radio» er kun brukt et fåtall ganger til å varsle hendelser i fredstid. Som for eksempel ved en brann i kloakknettet i Trondheim, i forbindelse med et par ulykker ved industrianlegg i Grenland og under hendelsen på Lillestrøm i år 2000, da to godstog kolliderte i Lillestrøm med fare for gasseksplosjon, ifølge Sivilforsvaret.

Signalet betyr i praksis at du skal søke informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike medier, for eksempel radio, tv, kriseinfo.no, og sosiale medier.

– Dette signalet kan brukes både i fred og krig, sier Skårvik.

Publisert: 08.01.20 kl. 13:46

