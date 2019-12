Kvelden lille julaften ble en mann funnet skadet på gaten i Hokksund i Buskerud. Han døde på stedet. Mannens svoger er nå siktet for drap. Foto: Ola Haram, VG

Drapssiktet i avhør: Forsøkte å politianmelde avdøde samme dag

Timer før Borgar Gill Andresen (74) ble drept i Hokksund, forsøkte den drapssiktede mannen å politianmelde ham i Drammen. Familien til 74-åringen reagerer på forklaringen.

Nå nettopp

59-åringen som er siktet for drapet på Borgar Giil Andresen i Hokksund lillejulaften, ble mandag avhørt av både svensk og norsk politi.

Mannen, som er Andresens svoger, erkjenner ikke straffskyld.

Siktede har i avhør ikke knyttet seg til drapet, men forklart at han tidligere samme dag dro inn til Drammen for å politianmelde Andresen. Ifølge egen forklaring fikk han beskjed om å komme tilbake senere.

VG har fått bekreftet at den siktede besøkte politistasjonen i Drammen 23. desember.

Andresen ble senere samme kveld funnet skadet ved en bro like utenfor Hokksund sentrum. Han døde på stedet. Ifølge VGs opplysninger skal Andresen ha blitt skutt.

Etterlatte reagerer med mistro

Andresens to voksne barn reagerer på siktedes forklaring, sier bistandsadvokat Marijana Lozic til VG.

– Barna reagerer sterkt på disse anklagene, som nå for første gang formidles advokaten via VG. Dette er helt ny informasjon for oss. Det kommer svært overraskende og uventet på. Det er ikke noe i barnas kunnskap om sin far som skulle tilsi at det har vært noe å anmelde.

– Barna mener at dette kan være en grunnløs anmeldelse?

– Ja, det er riktig.

Også Andresens enke stiller seg uforstående til de nye opplysningene.

– Hun er ikke kjent med at Borgar hadde noen konflikt med noen, sier enkens bistandsadvokat, Vibeke Bille.

Borgar Gill Andresen (74) beskrives av familien som en turglad. Bildet er tatt på en hans mange turer i friluft. Foto: Privat Foto: Privat

Forsvarer bekrefter

VG kjenner ikke innholdet i anmeldelsen siktede har forklart at han ønsket å levere. Forsvarer John Christian Elden bekrefter at siktede forsøkte å anmelde Andresen i Drammen, og at han ble bedt om å komme tilbake på et senere tidspunkt.

– Han har forklart seg nærmere om anmeldelsen han hadde med seg, og skulle inngi, i avhør med norsk og svensk politi i dag, uten at jeg vil gå inn i detaljer om dette nå, skriver Elden i en sms til VG.

Stille fra politiet

Politiet vil mandag ikke å si noe om den drapssiktedes forklaring eller om innholdet i anmeldelsen han ønsket å levere.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere nå, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen til VG.

Før hun legger til:

– Generelt kan jeg si at hvis man kommer på døren og vil anmelde, er det veldig vanlig at man får beskjed om å bli oppringt eller komme tilbake på et senere tidspunkt, hvis det ikke er noe som haster. Man får en timeavtale på sett og vis.

Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen leder etterforskningen av drapet i Hokksund lille julaften. Foto: Ola Haram, VG Foto: Ola Haram

Snudde om utlevering

Andre juledag ble Andresens svoger pågrepet i Sverige, hvor han nå sitter varetektsfengslet.

Norsk politi ønsker å få mannen utlevert til Norge, noe han først indikerte at han samtykket til i forkant av avhøret med norsk politi mandag. Da svensk politi etterpå skulle avhøre mannen og formalisere utleveringen, samtykket han likevel ikke til å bli overført.

Ifølge Elden ønsker den drapssiktede å først få ryddet bostedet sitt i Sverige og ta med seg det han trenger.

– Han har samtykket til å bli overført til Norge straks han har fått ryddet ut huset sitt i Arvika, skriver Elden i en melding til VG.

Om mannen ikke samtykker til utlevering, må spørsmålet avgjøres av domstolene i Sverige. Det kan ifølge politiet kan ta flere uker.

Publisert: 30.12.19 kl. 21:33

Mer om

Flere artikler