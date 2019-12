Foto: TORE KRISTIANSEN

Mann tatt ved T-banen med sekk full av narkotika

Da to politibetjenter tok kontakt med en mistenkelig person, innrømmet han raskt at sekken var full av marihuana og kokain.

Et tilfeldig møte gjorde at politiet i romjulen gjorde et større narkotikabeslag på T-banestasjon på Majorstuen i Oslo.

– Det er godt politiarbeid. To tjenestemenn var på Majorstuen og fattet mistanke til denne personen på T-banestasjonen. Han fremsto nervøs og stresset. De tok kontakt med ham og han bekreftet innledningsvis at han hadde narkotika i sekken, sier påtaleansvarlig politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen.

Mannen, som er i 30-årene, forklarte nokså uoppfordret politiet at han hadde tre kilo marihuana og en halv kilo kokain i sekken.

Politiet har foreløpig ikke analysert innholdet i sekken, men fant ifølge saksdokumentene «noe i blank plastikk, samt en grønn pose».

Vil ikke si hvor narkotikaen kom fra eller hvor den skulle

Hendelsen skjedde lørdag 28. desember. Mandag ble mannen fremstilt for fengsling.

– Han har erkjent straffskyld, sier forsvarer Solveig Høgtun i Advokatfirmaet Elden.

I kjennelsen kommer det frem at mannen samtidig ikke vil forklare hvordan han fikk fatt i narkotikaen eller hva han skulle med den.

– Hvorfor ikke?

– Det kan være mange gode grunner til det, svarer Høgtun.

Politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen. Foto: Tore Kristiansen

Etterforskes ved seksjons for organisert kriminalitet

Mengden av narkotika som ble funnet i sekken gjør at saken nå ligger hos politiets seksjon for organisert kriminalitet.

– Vi har noen spor vi jobber med, men av hensyn av etterforskningen kan jeg ikke gå ut med dem i mediene, sier politiadvokat Michelsen.

Publisert: 31.12.19 kl. 08:00

