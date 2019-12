PÅ SYKEHUS: 17 år gamle Mads Solbak Vonheim måtte gjennom en lengre operasjon etter at han falt og kuttet håndleddet på en steinflis lørdag kveld. Foto: PRIVAT

Sendte ikke ambulanse da Mads (17) skadet seg stygt: – Jeg er rystet

Laila Solbak Vonheim er sjokkert etter at sønnen Mads og kameratene ble avvist av AMK da de ringte etter ambulanse. 17-åringen hadde kuttet over både sener, nerve og pulsåre.

Lørdag kveld var Mads Solbak Vonheim på en privat fest sammen med kompiser i Sandefjord da han skled og kuttet opp håndleddet på det han selv beskriver som en steinflis.

– Da kompisene mine mente at vi måtte ha tak i ambulanse, skjønte jeg hvor alvorlig det var, sier 17-åringen til VG.

Kameratene ringte flere ganger til nødnummeret 113, men fikk beskjed om at det ikke kom til å bli sendt ambulanse.

– Det var jo bare flaks at moren til den ene kompisen min var i nærheten, ellers kunne det gått veldig galt, sier Mads Solbak Vonheim.

Hans mor Laila Solbak Vonheim reagerer sterkt etter hendelsen og skrev søndag et Facebook-innlegg som mandag kveld er delt nærmere tre tusen ganger. Der skriver hun at sønnen ble kjørt til legevakt der de bestilte ambulanse til Sykehuset i Vestfold, hvor han lå på operasjonsbordet i syv timer. Han fikk store skader i en pulsåre, sener og en vene.

«Jeg er rystet», innleder hun.

«Takk og pris for at dette gikk bra. Men at ikke ungdommene ble tatt på alvor da de ringte 113, det har rystet oss, ungdommen og deres foreldre sterkt!».

Basert på samtaler med de involverte mener hun at det ble ringt til 113 minst fire ganger.

«Hver gang ble de avfeid med at «de ikke sender ambulanse ved kuttskader», og ba dem bestille taxi! Fjerde gangen ble det svart at «nå er det fjerde gangen dere ringer fra dette nummeret!..» skriver hun og retter samtidig en takk til sønnens kamerater:

«Takk og pris for snartenkte kamerater som forbandt kuttet, bar ham i bilen, med hånden høyt og pakket ham i varme tepper».

Fikk flere henvendelser

Overfor Sandefjords Blad bekrefter Jon Erik Steen-Hansen, klinikkoverlege ved AMK og ambulansetjenesten, episoden.

– Det stemmer at det har vært flere henvendelser om denne pasienten. Vanligvis er det ikke noe medisinsk grunn til å transportere pasienten med ambulanse i første omgang. Det viktigste ved denne typen skade er at man får stoppet blødningen. Via 113-telefonen vil man få råd om hvordan dette skal gjøres. Det gjør man ved å få lagt et tøystykke over skaden og lagt kraftig press på det. Da stopper blødningen, med mindre pasienten går på blodfortynnende medisiner. Da er det vanskeligere å få kontroll på blødningen, sier Steen-Hansen til avisen.

Steen-Hansen sier at legevaktlegen konkluderte med at 17-åringen hadde dypere skader og at både sene, nerver og pulsåre var kuttet over.

VG har vært i kontakt med Sykehuset i Vestfold som henviser til taushetsplikten og Jon Erik Steen-Hansen uttaler derfor på generelt grunnlag til VG.

– Stemmer det at ambulanse ikke rykker ut ved kuttskader?

– Det finnes ingen slik regel fordi alvorlighetsgraden varierer betydelig avhengig av hvor på kroppen en slik skade er lokalisert. En skade som medfører pulsåreblødning fra overarmen kan føre til en livstruende blødning, som kan være vanskelig å få kontroll på, mens en pulsåreblødning nær hånden, nok kan se dramatisk ut, men blodmengden som mistes er langt mer beskjeden, og gjelder det en på forhånd frisk person kan blødningen relativt enkelt stoppes av tilstedeværende legfolk når de følger rådene fra 113.

