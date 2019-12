IKKE TILFREDS: Helseminister Bent Høie er ikke ferdig med luftambulansesaken. Foto: Krister Sørbø

Beholder ekstraflyene i minst en uke til

Babcock har funnet feilen på ambulanseflyene, men helseminister Bent Høie sender ikke hjem ekstraflyene før han er sikker på at alt funker.

Selskapet Babcock tok over driften av ambulanseflyene 1. juli i år. De første månedene var preget av svekket beredskap, og krisen har blusset opp igjen den siste uken.

Siden sist fredag har fire av Babcocks ambulansefly stått på bakken på grunn av tekniske problemer. Torsdag hadde selskapet funnet årsaken til feilen, og tre fly ble tatt i bruk igjen samme kveld.

Likevel varsler helseminister Bent Høie at de fem ekstraflyene som er satt inn denne uken tidligst skal hjem neste uke, og håper det kan bidra til å gjenopprette tilliten hos befolkningen i nord.

– Vi vil opprettholde ekstraressursene til 20. desember, og så vurderer vi om det er behov for ytterlige videreføring. Det er for å føle trygghet i at det faktisk blir stabilitet i leveringen fra Babcock, sier Høie til VG.

– Ikke fornøyd

Babcock har satt inn tre fly fra Sverige, som har base i Tromsø, i Alta og på Gardermoen. I tillegg har Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) leid inn to jetfly som har base på Gardermoen, og Forsvarets Bell-helikopter bistår fra Kirkenes.

Flere av Babcocks fly er fortsatt pålagt værrestriksjoner, men vil sannsynligvis bli reparert innen mandag.

– Har du tillit til Babcock?

– Jeg har tillit til at de gjør alt de kan for å levere etter avtalen, men jeg er ikke fornøyd med det de har gjort til nå.

En fersk rapport fra Universitetssykehuset Nord-Norge viser at antall registrerte hendelser der oppdrag har blitt forsinket eller har måttet bli overført fra fly til andre ressurser, teller 286 siden fra 1. juli.

– Vi er ikke ferdige med dette nå. Jeg fikk veldig mange innspill på reisen min i Finnmark og Troms. De som er berørt, både helsetjeneste og befolkning, har kommet med innspill jeg er nødt til å jobbe videre med, sier Høie og fortsetter:

– For dem som jobber i helsetjenesten har det vært veldig krevende at vi har hatt utfordringer med luftambulansetjenesten i over et år, siden sommeren 2018, og det gjør at folk er slitne og frustrerte.

