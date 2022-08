NORDLYS: Slik kan det se ut på himmelen flere steder sør i landet onsdag og torsdag denne uken. Bildet fra tidligere i år er tatt fra Havnehagen og over kanalen til Krapfoss.

Sjeldent solfenomen kan skape nordlysfest

Onsdag og torsdag er det muligheter for å se nordlys sør i landet. Årsaken er et helt spesielt romvær.

Fenomenet som skal treffe jorden torsdag blir kalt et «kannibal-coronamasseutbrudd».

Dette er noe man har oppdaget de siste årene, ifølge solforsker ved Norsk Romsenter, Pål Brekke.

Det fungerer slik at det enkelte ganger kommer en solstorm etterfulgt av ennå en solstorm som beveger seg litt raskere. Den andre tar igjen den første og de to danner sammen en enda sterkere storm, forklarer forskeren til VG.

– «Kannibal», fordi den ene altså spiser den andre for å bli enda sterkere.

KORONAHULL: Slik ser et koronahull i solen ut.

Utbrudd på sola kan bestå av kraftige lysglimt. Disse sender ut masse røntgenstråler som minutter senere treffer jorden. Det gir en umiddelbar effekt i jorden atmosfære, forklarer Brekke.

Andre ganger sendes store mengder gass ut, som kalles et coronamasseutbrudd. Denne skyen av gass bruker en til tre dager på å treffe jordens magnetfelt.

Dette er som regel med på å skape nordlys, men kan også skade satellitter.

– Det som er spesielt denne gangen er at det er to gasskyer, i tillegg til det vi kaller et coronahull på solen. Kombinasjonen av dette vil føre til at det blir mye nordlys onsdag og torsdag kveld.

– Begge kveldene kan det bli sjanse for å se nordlys langt sør i Norge.

Forutsatt at værgudene spiller på lag, og det ikke er fullt overskyet der du er.

SOLSTORMER: Denne illustrasjonen viser de to solstormene som kan resultere i et såkalt «kannibal-koronamasseutbrudd».

Et slags værvarsel for rommet

Gasskyene kan man ved hjelp av satellitter se komme ut av sola, dermed estimere hastigheten og varsle omtrent ankomsttid til jorden.

– Litt som når meteorologene observerer en storm ute i Nordsjøen og kan anslå når den vil treffe kysten. Dette er litt det samme som værmelderne gjør. Det er et slags romværvarsel, forklarer Brekke.

– På samme måte som man noen ganger sliter med å melde været nøyaktig så kan dette også forandre seg, men om det blir sånn som planlagt kan man se nordlys nesten helt ned i Nord-Tyskland.

FORKLART: Solforsker Pål Brekke forklarer fenomenet som kan gi nordlys til Sør-Norge denne uken.

Kan by på problemer

Dette er ifølge Brekke den «snille» delen av dette. I tillegg til nordlys kan ekstremt kraftige geomagnetiske stormer gjøre at man får problemer med strømnettet.

Historisk sett har man mistet strømmen på grunn av slike stormer, og kraftselskapene vil ta noen forholdsregler om stormen er sterk nok.

– Denne stormen er nok ikke kraftig nok til å gjøre noe slikt, påpeker Brekke.

– Den treffer jo ikke jordens overflate, men jordens magnetfelt.

Noen som imidlertid kan få problemer på grunn av fenomenet er satellitt-eiere. Stormene resulterer i at jordens atmosfære eser ut, som igjen kan gjøre at satellitter føler mer friksjon og mister høyde raskere. Satellitter kan videre miste orienteringsevnen mens stormen passerer jordens magnetfelt.

Det kan også bli problemer for høyfrekvent radiokommunikasjon, oftest brukt på fly i polområdene.

– Derfor kan det være viktig for mange å følge med på disse stormene.