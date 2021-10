Rullestolbruker tiltalt for overgrep mot personlige assistenter

En mann i 50-årene skal ha forgrepet seg på to kvinner som jobbet for ham. Nå er han tiltalt for misbruk av stilling.

Av Bjørnar Tommelstad

Overgrepene skal ha funnet sted i mannens bolig på Østlandet i 2018 og 2019. Begge de fornærmede kvinnene i saken er betydelig yngre enn tiltalte.

– For de fornærmede er denne saken en stor påkjenning og belastning. De er samtidig lettet over at det tas ut en tiltalebeslutning for det som de oppfatter som alvorlige handlinger mot dem i forbindelse med arbeidet sitt, sier bistandsadvokat Mia Hoff Brynildsen til VG.

Den ene kvinnen var ansatt som mannens personlige assistent da overgrepene skal ha funnet sted. Ifølge tiltalen begikk han overgrepene ved å «utnytte at hun var økonomisk avhengig av ansettelsesforholdet».

Overgrepene mot denne kvinnen skal ha pågått fra juni 2018 til februar 2019.

Den andre kvinnen var i en ansettelsesprosess om å bli rullestolbrukerens personlige assistent da hun skal ha blitt seksuelt utnyttet. Ifølge tiltalen skal han ha «utnyttet hennes behov for et ansettelsesforhold».

Overgrepene mot denne kvinne skal ha skjedd i september 2019.

– De synes dette har vært svært krevende, ettersom de befant seg alene med tiltalte uten kolleger eller andre å drøfte og dele opplevelser og tanker med, sier bistandsadvokaten og fortsetter:

– De fornærmede mener det er viktig at det reageres i saker hvor unge mennesker i jobbsituasjon blir utsatt for alvorlige handlinger som dette, sier Hoff Brynildsen.

VG har snakket med mannens forsvarer, som er anonymisert på grunn av geografisk tilknytning til stedet hvor overgrepene skal ha skjedd.

Forsvareren ønsker ikke å kommentere hvordan klienten hans stiller seg til anklagene.

Rettssaken mot mannen i 50-årene starter opp i februar.

Det er satt av to dager til behandling av saken.