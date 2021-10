Det 101 år gamle studiestedet på Nesna er vedtatt nedlagt av styret i Nord universitet. Dette er en av de varmeste potetene under regjeringsforhandlingene ved Hurdalsjøen. Om SP ikke får åpnet lærerutdanningen igjen på Nesna bryter partiet og Ap lovnader i valgkampen. Kommune sentrumet i Nesna.

Støre-regjeringen vil redde Nesna

Støre-regjeringen ønsker å gjenopprette den omstridte høyskolen på Nesna. Det melder Aftenposten.

Saken oppdateres

– Sp og Ap sammen er krystallklare på at vi skal gjenopprette og ha en høy utdanningsinstitusjonen på Nesna. Vi skal ha gode utdanningstilbud i hele landet. Dette skal bli et fellesprosjekt for regjeringen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til avisen.

Tirsdag ble det klart at Støre-regjeringens offisielle plattform vil hete Hurdal-plattformen. I et avsnitt Aftenposten har fått tilgang til fremkommer det at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker å redde høyskolen som ble vedtatt nedlagt i 2019.

Det aktuelle avsnittet i Hurdal-plattformen lyder:

«Reetablere en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på Nesna ved å gjenopprette grunnskole- og barnehagelærerutdanning og utrede hvilke andre studie- og utdanningstilbud som kan lokaliseres til Campus Nesna. Videre vil vi legge til rette for at utdanningsinstitusjonen på Nesna kan bli et senter for desentralisert og distriktsrettet utdanning og forskning. Prosessen skal starte vinteren 2022.

Underveis i prosessen må interessene til fagfolkene som fortsatt er ved Nesna og til studentene som har påbegynt sin utdanning ved institusjonen før nedleggingsvedtaket ivaretas.»

I 2019 vedtok Nord Universitet å legge ned to av sine ni studiestedet. Ett av disse var Nesna. Siden den gang har saken fått stor oppmerksomhet. Særlig Senterpartiet har fremmet opprettholdelsen av lærerutdanningen i Nesna som et politisk fanesak i forkant av årets stortingsvalg.

I slutten av september gikk Universitets- og høgskolerådet ut i VG og krevde Ap-nei til Senterpartiets forhandlingskrav om å redde høyskolen. Rådet advarte mot at en ny regjering skulle blande seg inn i lærestedenes selvråderett.

– Vi er mot detaljstyring av sektoren. Det gjelder også i saken om nedleggelse av studiesteder som på Nesna. Vår holdning er at det er institusjonene og universitetsstyrene som skal styre dette, sa styreleder i Universitets- og høgskolerådet, Sunniva Whittaker, til VG.

På spørsmål fra Aftenposten om landets nye regjering nå overkjører utdanningssektoren svarer Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum:

Til syvende og sist er høyskoler og utdanning et offentlig ansvar. Nord universitet får ikke ansvaret for å gjenopprette høyskolen på Nesna. Vi mener den forrige regjeringen burde stanset vedtaket.

Nesten alle høyskoler og universitet er blitt opprettet fordi det var politisk vilje til å gjøre det. Vi så den samme bølgen i kampen for Universitet i Tromsø som mange akademiske miljø var imot. Men institusjonen har betydd enormt for landsdelen, legger han til.

Forrige uke skrev VG om Nesna-ordfører Hanne Davidsen (Ap) og varaordfører Kurt-Are Einmo (Sp) som kjemper for å opprettholde høyskolen i bygda.

– Jeg tør ikke tenke på hva som skjer om vi ikke leverer på løftene våre til Nesna, sa Senterpartiets varaordfører på Nesna, Kurt-Are Einmo.