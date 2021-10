LEDERVALG: Etter at Kjell Ingolf Ropstad trakk seg som partileder, har de heteste kandidatene vært Olaug Bollestad (t.v.) og Dag-Inge Ulstein (t.h.).

Dag Inge Ulstein stiller ikke som lederkandidat i KrF

Det gjør imidlertid Olaug Bollestad, som dermed ligger an til å bli KrFs nye partileder.

Ulstein og Bollestad har vært de hete kandidatene til å bli partiets nye leder. Men når de to nå skulle svare valgkomiteen på om de ville stille til valg, så svarte kun én av dem ja, ifølge NTB.

Bollestad har vært fungerende partileder siden Kjell Ingolf Ropstad trakk seg.

– Jeg har stor tro på at Norge trenger et sterkt verdiparti som løfter menneskeverdet og de kristne verdiene. I en tid med økt polarisering får KrF som et kristendemokratisk sentrumsparti, en viktig rolle, og den skal vi fylle, skriver Bollestad i en e-post til NTB.

Den nye KrF-lederen får en tøff jobb, etter det katastrofale resultatet i årets stortingsvalg, som gjorde at KrF gikk fra åtte til tre stortingsrepresentanter. Hvis KrF vil ha en leder som faktisk sitter på Stortinget, har de altså bare tre personer å velge mellom:

Ropstad (som nettopp gikk av), Ulstein (som altså ikke stiller til valg) og Bollestad.

Ulstein sier til NTB at han ser frem til å representere KrF på Stortinget.

– Partiledervervet ville krevd mye tid på toppen av alt arbeidet som stortingsrepresentant. Jeg er så glad i familien, og partiledervervet ville kreve at familien måtte nedprioriteres. Det er ikke riktig nå, sier Dag Inge Ulstein til NTB.