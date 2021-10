KONTRATERROR-SJEF: Arne Christian Haugstøyl i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Flere hundre psykisk syke i PSTs registre: Etterlyser mer informasjon fra helsevesenet

NYDALEN (VG) Flere hundre psykisk syke er registrert i PSTs etterretningsregister. I flere saker opplever sikkerhetstjenesten at det er vanskelig å få informasjon fra helsevesenet.

Publisert: Nå nettopp

– Den største utfordringen når såpass mange av dem vi har i vår portefølje har psykisk sykdom, er at det er begrenset hvilke verktøy vi har for å hjelpe dem, sier kontraterrorsjef Arne Christian Haugstøyl i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) da VG møter ham i PSTs lokaler i Nydalen i Oslo.

I PSTs etterretningsregister er en rekke nordmenn ført opp med vurdering om de kan utgjøre en terrortrussel eller ikke. Blant disse er det flere hundre personer hvor psykisk sykdom er nevnt som en sårbarhetsfaktor.

En av disse var Espen Andersen Bråthen (38). Bråthen drepte fem mennesker med stikkvåpen i Kongsberg onsdag kveld forrige uke.

Kontraterrorsjefen sier at PST har bekymringer knyttet til at personene i registeret kan være farlige mennesker med voldspotensial, men at de ikke nødvendigvis oppfyller kriteriene for at sikkerhetstjenesten kan følge dem opp fordi de ikke utgjøre en terrorfare.

Ønsker enklere deling

Politiet og PST får ingen informasjon om helsehistorikken til personer, med mindre de utgjør en fare for liv og helse. Haugstøyl mener at det ofte er en utfordring for PST at de får lite informasjon fra helsevesenet. Han understreker at han snakker på generell basis, og ikke konkret om Kongsberg-drapene.

les også Beredskapsdirektør om alvorlig psykisk syke: – En utfordring i hele Politi-Norge

– Jeg mener det er en viktig samfunnsdebatt: I hvilke grad har helsevesenet noen opplysningsplikt tilbake til oss om de vurderingene de gjør? Hvis behandlende lege mener en person utgjør en fare for liv, så er det en opplysningsplikt. Men den er veldig subjektiv. Det er den enkelte behandlende lege som avgjør i hvilken grad politiet må varsles, sier han.

– Skulle dere ønske opplysningsplikten var mer liberal?

– Vi skulle nok ønske at det hadde vært juridisk enklere for helsepersonell å dele informasjon om mennesker som kan utgjøre en trussel som politiet eller PST vil ha nytte av for å gjøre sitt forebyggende arbeid, det er det ingen tvil om, sier Haugstøyl.

PST har ikke anledning til å oppføre folk på bakgrunn av psykisk sykdom alene, fordi det må foreligge bekymringer som er knyttet til sikkerhetstjenestens mandat, som er å forhindre politisk, religiøs eller ideologisk motivert vold, i bunnen.

EN AV MANGE: Arne Christian Haugstøyl sier Espen Andersen Bråthen er en av mange hundre med psykisk sykdom som PST har registrert i sine systemer.

Bråthen-tips heiste ikke røde flagg

Da første tipset om Bråthen kom til PST i 2015, gjaldt det bekymring for at 38-åringen hadde konvertert og at han kan være sårbar for radikalisering.

– Det er veldig mange mennesker som klokker inn på akkurat det. Det heiser ikke et rødt flagg, og vi har ikke engang lov til å følge med på personer kun på bakgrunn av det, sier Haugstøyl.

Tipset førte likevel til at han ble oppført som en person som kunne være sårbar for radikalisering i politiets etterretningssystem påfølgende år.

Da PST på ny ble varslet om Bråthen da han hadde publisert en video i desember 2017, gjennomførte lokalt politi en samtale med Bråthen. Bråthen skal da ha svart at videoen ikke var ment som noen trussel, og at han ble «revet med» da han lagde den.

Døgnet etter bekymringssamtalen har Bråthen ifølge Haugstøyl aktivitet som gjør at PST får et forsterket bilde av at han kan være psykisk syk.

Det er en offentlig instans som varsler PST om dette, og de beslutter da at helsevesenet må varsles. Dette skal ha skjedd få dager før jul 2017, og det ble fulgt opp av PST like over nyttår 2018.

Haugstøyl sier at de ikke vet hvordan dette ble fulgt opp hos helsevesenet.

– Vi har ikke noen påvirkning på hvordan det følges opp. Helsevesenet gjør sine vurderinger av hva som kan være en adekvat oppfølging. Vi har heller ikke noe krav på å få vite hva helsevesenet gjør av oppfølging, fordi taushetsplikten er veldig streng.

– Praktiseres ulikt i helseforetakene

PSTs erfaring er at opplysningsplikten og taushetsplikten praktiseres ulikt i de ulike helseforetakene, og Haugstøyl mener det bør utredes om lovverket er tydelig nok.

– Vår opplevelse er at det handler om kultur i helsevesenet. Dette løses ulikt i ulike helseforetak. Noen tolker regelverket strenger enn andre, noe som gjør at det enkelte steder er veldig vanskelig å få ut opplysninger, selv om vi mener det bør være mulig, sier han.

Helseministeren: – Skal bli enda bedre

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til VG at helsepersonell har plikt til å melde fra om personer som oppfattes som en trussel.

– Helsetjenesten gjør allerede mye for å forebygge og følge opp personer med svært alvorlig psykiske lidelser og rusmiddelavhengige som har økt voldsrisiko. Men vi skal bli enda bedre, sier Kjerkol.

les også Drapsmannen siktet på Joanne (41): – Nå skal han drepe meg

VIL BLI BEDRE: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) mener helsetjenesten allerede gjør mye for å forebygge vold fra personer med alvorlige syke lidelser, men lover ytterligere tiltak.

– Justisministeren og jeg har derfor god dialog om hvordan vi kan samarbeide for å forhindre vold. Vi vil prioritere psykisk helse høyt i tiden som kommer, gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse som regjeringen raskt skal sette i gang. Planen skal bidra til tidlig forebygging, og samtidig styrke alle deler av tilbudet for dem som trenger psykisk helsehjelp, fortsetter hun.