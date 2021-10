DET FØRSTE MØTET: LO-leder Peggy Hessen Følsvik og ny arbeidsminister Hadia Tajik møttes til et morgenmøte fredag morgen.

Tajik og LO vil ha færre deltidsstillinger – stiller nye krav

Hver eneste gang en arbeidsgiver lyser ut en deltidsstilling, må de dokumentere hvorfor stillingen ikke kan være på heltid. Det varsler den nye arbeidsministeren, Hadia Tajik.

Ap-nestlederen og arbeidsminister Tajik møtte fredag morgen LO-leder Peggy Hessen Følsvik på LO-lederens kontorer ved Youngstorget.

– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang med arbeidet sammen, og jeg er veldig glad for at det er du som ble arbeids – og inkluderingsminister, sier Følsvik.

Tajik svarer på sin side at regjeringen er på lag med arbeidsfolk – og at det dermed ikke hersket noen tvil om hvem hun skulle ha sitt første møte med som statsråd.

ENIGE: Tajik og Følsvik er enig om retningen de ønsker å ta norsk arbeidsliv fremover.

Innfører nye krav

Arbeidsministeren varsler at de nå vil sette i gang arbeidet med å stille krav til arbeidsgivere om å dokumentere hvorfor de utlyser deltidsstillinger.

– Noe av det en Ap-ledet regjering ønsker å gjøre er å innføre et dokumentasjonskrav når det utlyses en deltidsstilling, sånn at man dokumenterer hvilke behov man har som gjør at man må utlyse en deltidsstilling istedenfor en heltidsstilling.

– Det handler om at skal man endre en kultur må man bidra til at man tenker seg om før hver eneste gang i forkant av utlysninger, sier hun.

Forslaget skal utredes og sendes på høring, men får allerede nå grønt lys fra LO.

– Bestemmelsen skal gjelde alle sektorer. Høy deltid gjelder særlig omsorgssektoren, men også varehandel, hotell og restaurant og transport.

Hun utdyper:

– Det som er spesielt er at det er en høy kvinneandel i sektorene hvor dette er mest utbredt. Dette er også et veldig viktig likestillingsspørsmål for LO, sier Følsvik, som beskriver ufrivillig deltid som en av de største likestillingsutfordringene i Norge.

MAKTEN TILBAKE: Arbeidsministeren ønsker å gi mer makt til arbeidstagerne i Norge.

– Flytte makt

LO-lederen setter sitt godkjentstempel på Hurdalsplattformen i møte med statsråden.

– Vi ser tydelig igjen våre viktigste saker igjen i Hurdalplattformen. Vi har jobbet for et regjeringsskifte over lang, tid, og drevet valgkamp med mål om å bytte ut regjeringen, sier Følsvik.

Tajik varsler et taktskifte for arbeidstagere i Norge,

– Vi er opptatt av å flytte makt tilbake til arbeidstagerne etter åtte år med liberalisering av arbeidsmiljøloven. Vi har opplevd at arbeidsfolks rettigheter har blitt svekket. Den utviklingen vil vi snu.

Hun trekker fram økning av organisasjonsgraden gjennom dobling av fagforeningsforedraget, gjeninnføre kollektiv søksmålsrett, styrke arbeidstilsynet og fjerne generell adgang til midlertidig ansettelser.

– Når dere sier at man skal gi makten tilbake til arbeidstagerne. Når hadde de sist makten? Og hva skal man tilbake til?

– Jeg er ikke så opptatt av å gå tilbake til en situasjon. Jeg er opptatt av hva arbeidslivet trenger nå og fremover. I en del andre europeiske land vokser det fram useriøse arbeidsliv med uryddige arbeidsforhold etter kriser. Der hvor man skal være takknemlig bare for å få en jobb, selv om det ikke gir en lønn å leve av. Vi er på vei inn i oppgangstider nå, og vi må være bevisste på hva vi vil bruke denne tiden til. Det er vår plikt å hindre at noe liknende skjer i Norge.

– Alle som kan og vil

Tajik forteller at regjeringen også varsler flere varig tilrettelagte arbeidsplasser for å få flere mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeid.

I 2020 var 40,6 prosent av mennesker med funksjonsnedsettelser sysselsatt, mot 73,4 prosent av befolkningen som helhet.

– Det er mye igjen å gjøre for at folk med nedsatt funksjonsevne skal få et ordentlig arbeidstilbud. Norge som land trenger at alle som kan og vil bidra med ressursene sine i arbeidslivet får en reell sjanse til å faktisk gjøre det, sier hun.

Ministeren understreker at offentlig sektor har et særlig ansvar for å ansette mennesker med nedsatte funksjonsevner.

– I Hurdalsplattformen slår vi fast at offentlig sektor skal gå foran som en godt eksempel for å ansette mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det skal vi gjøre for å vise at det går an og slett ikke krever så mye tilpasning fra arbeidsgiver sin side som noen kanskje er engstelige for.