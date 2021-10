ORDFØRER: Kari Anne Sand (Sp) i Kongsberg holder pressekonferanse fredag formiddag.

Ordfører i Kongsberg: − Må bære det med oss i mange år

Tre dager etter det tragiske angrepet som førte til at fem personer mistet livet i Kongsberg og tre ble skadet, sier kommunenes ordfører at det fremdeles føles litt uvirkelig for dem.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er fortsatt en krevende situasjon. Det er krevende for Kongsberg, det innbyggerne står i. Følelsene skifter nok fra time til time, sa ordfører i Kongsberg kommune, Kari Anne Sand (Sp) på en pressekonferanse fredag formiddag.

Det var onsdag at 37 år gamle Espen Andersen Bråthen gikk til angrep på flere personer i Kongsberg sentrum. Han har innrømmet å ha drept fem mennesker og samtykker til varetektsfengsling.

– Vi føler fremdeles på litt uvirkelighet, selv om det går mer og mer opp for oss hva som skjedde på onsdag ettermiddag. Det er en tragisk hendelse, og den vil vi som samfunn måtte bære med oss i mange år. Det er ikke noe vi blir ferdige med, fortsatte ordføreren.

Sand åpnet pressekonferansen med å fortelle at de nettopp hadde holdt et nytt møte i kriseledelsen i kommunen.

– Det som er viktig for kommuneledelsen er å ta vare på innbyggerne, og møte behovene innbyggeren har, sa hun.

Kommunen vil derfor gjennom helgen holde åpent kriseteam-tilbudet på Hotell Gyldenløve. Teamet vil være der og holde åpent så lenge det er behov for det.

Ordføreren sa at det er opp til hver enkelt innbygger å vurdere og kjenne på om de har behov for krisehjelp eller ikke.

– De trenger ikke være nære pårørende eller tett på hendelsen for å gjøre det.

I SORG: Lokalsamfunnet i Kongsberg er i sorg etter at fem mennesker ble drept og tre skadet onsdag. Flere har lagt ned blomster og lykter i Kongsberg sentrum.

Ordføreren fortalte også at kommunen er glad for at de lokale kirkesamfunnene har åpnet dørene, og for at de vil være åpne frem til klokken 21 hver dag gjennom helgen.

– Og så tenker jeg at det e viktig at vi tar vare på hverandre. Mye kan gjøres ved å ta en telefon, invitere på en kopp kaffe eller invitere på middag, og å snakke om tingene.

Selv ser ordføreren frem til å få besøk av regjeringen senere fredag.

– Det gleder jeg meg til, og jeg er veldig ydmyk for at de i dag tar seg tid til å komme til Kongsberg. Det opplever jeg som en anerkjennelse av sorgen vi står i. Det vil bety mye for oss alle i Kongsberg å få den sympatien det innebærer, sa hun, og la til:

– Det står det respekt av, og det er jeg fra hjertet takknemlig for.

Sand trakk også frem e-posten hun fikk fra kong Harald torsdag og sier at det rørte hele krisestaben.

– Det var et varmt og godt brev. Det uttrykket det alle tror er viktig: Nå må vi skape trygghet i et Kongsberg-samfunn, som egentlig er trygt og godt.

Søndag vil det bli holdt minnegudstjeneste i Kongsberg kirke, der også moskeen i byen vil delta. Etterpå vil det bli holdt kirkekaffe i rådhusets kantine.