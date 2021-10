Listhaug: − Ikke et budsjett for vanlige folk

Frp-leder Sylvi Listhaug mener Høyre ikke er til og kjenne igjen – og kommer med en klar oppfordring til senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier til VG at statsbudsjettet viser et Høyre som «ikke er til å kjenne igjen».

– Her serverer de milliarder på milliarder i økte utgifter til bistand, som skal sendes ut av landet. Klima bruker de milliarder på milliarder på, og så sender de en skyhøy avgiftsøkning til norske bilister som gjør det enda dyrere å fylle bensin og diesel, som om ikke det er dyrt nok fra før. Det er i alle fall ikke et budsjett for vanlige folk, sier hun.

Hun har en klar oppfordring til senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum:

– Nå har jeg store forventninger til at han gjør noe med dette her, og sørger for at norske bilister ikke blir straffet på denne måten, med enda høyere diesel- og bensinpriser. Og det er ikke bare pumpeprisen som skal opp, også for bilister som ønsker å kjøpe seg diesel- og bensinbiler skal de øke avgiftene.

– Kan man ikke bare kjøpe elbil da, så gjør man noe bra for miljøet også?

– Det passer ikke for alle. Det er en del som kjører så mye bil at de ikke har tid til å sitte å lade, og det må vi ha respekt for. Så er det bare å håpe at Senterpartiet tar den jobben som Fremskrittspartiet tok da vi hadde en hånd på rattet, nemlig at vi stanser disse økningene gjennom å redusere veibruksavgiften, sier hun.

– Betyr det at du ikke kommer til å stemme for dette budsjettet?

– Aldri i verden. Jeg må si at det var litt sjokkerende å se hvor langt Høyre har latt seg drive av Krf og Venstre. Og som sagt er de ikke til å kjenne igjen fra den gangen Fremskrittspartiet gikk i regjering med dem i 2013. Det at Høyre legger frem et budsjett med forslag til avgiftsøkninger på 40 øre, og så må du plusse på momsen, når vi vet at bensin- og dieselprisene nærmer seg 20 kroner allerede, det er helt ufattelig. Jeg kan love deg at vi ikke kommer til å stemme for det, definitivt ikke, sier hun.

Sp: – Mye som må rettes opp i

Senterpartiet mener Solberg-regjeringens siste budsjett ikke tar tak i utfordringene med økende forskjeller på tvers av hvor folk bor og hva folk tjener.

Regjeringsforhandlinger på Hurdalsjøen Hotell. Sigbjørn Gjelsvik (t.v.) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Det er mye som må rettes opp i løpet av årene som kommer. Vi skal nå bruke den knappe tiden vi har til rådighet i høst for å justere neste års budsjett slik at folk over hele landet merker at Senterpartiet er i regjering, sier Senterpartiets finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har rundt fire uker på seg til å gjøre endringer i statsbudsjettet. De har frist fram til 10. november.

– Høyresiden har ikke svaret på de utfordringene Norge nå står overfor. Det har de nok en gang vist gjennom budsjettforslaget i dag. Nå ser vi frem mot å ta fatt på jobben med å gi Norge en ny kurs, sier Gjelsvik i pressemeldingen.

Han understreker at veien videre for Norge bekjentgjøres onsdag gjennom den nye regjeringserklæringen.

– Der går vi inn for å sikre tjenester nær folk i hele Norge, redusere sosiale og geografiske forskjeller og skape arbeidsplasser og verdier i Norge etter corona, sier Gjelsvik i pressemeldingen.

Finanspolitisk talsperson i SVs stortingsgruppe Kari Elisabeth Kaski.

SV: – Gått altfor sakte

– Dere ville ikke sitte i denne regjeringen, men den blir sannsynligvis avhengig av dere. Hva er det dere vil kjempe for at skal være politikk?

– Det som er viktig for SV er å redusere klimagassutslippene i Norge, omstille Norge i grønnere retning og redusere de økonomiske forskjellene. Nå skal vi gå i gang med å utarbeide vårt alternative budsjett, og når vi presenterer det vil vi vise hva som er SVs prioriteringer når vi skal inn i budsjettforhandlinger, sier finanspolitisk talsperson i SVs stortingsgruppe Kari Elisabeth Kaski.

– CO2-avgiften er økt kraftig i dette budsjettet, vil du kjempe for at Støre og Vedum skal holde på dette?

– Jeg mener at et rødgrønt flertall her på Stortinget og i Norge må innebære et ordentlig taktskifte i klimapolitikken. Det har gått altfor sakte i den borgerlige regjeringen, sier hun.

Rødt: – Setter milliardærene først

Finanspolitisk talsperson Marie Sneve Martinussen i Rødt sier i en pressemelding at forslaget til nytt statsbudsjett er et «testamente over åtte mørkeblå år».

– Regjeringen sier at norsk økonomi er ute av krisen. Men krisen er ikke over for de som sliter med høye strømregninger, alle som har utsatt tannlegebesøk av frykt for store regninger og alle de langtidsledige. Dette er et budsjett som setter milliardærene først. Nå trengs et vendepunkt, og Rødt vil dra en ny regjering i riktig retning, sier hun.

Moxnes og nestleder Marie Sneve Martinussen på valgvaken til rødt.

Rødt trekker særlig frem økningene i aksjerabatten på formuesskatten, og reverseringen av feriepengetillegget for dem som har vært arbeidsledige eller gått på dagpenger under pandemien.

De er heller ikke fornøyde med klimapolitikken i budsjettet, som de mener har null troverdighet.

– Det er tydeligvis først når Jan Tore Sanner i praksis har null makt at klimaengasjementet kommer fram. Og etter åtte år med kutt i pendlerfradrag, økt elavgift og skattekutt til de rike, står det ikke til troende når regjeringa først på sin avskjedsdag foreslår å betale tilbake deler av dette. Det trengs sterkere klimakutt og målretta tiltak for folk som har dårlig råd og høye strømregninger i dag, sier Sneve Martinussen.