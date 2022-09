Nå skal Riksadvokaten avgjøre Baneheia-saken

I halvannet år har Oslo statsadvokatembeter hatt ansvaret for den nye Baneheia-etterforskningen. Nå har de bestemt seg for om de mener Viggo Kristiansen er skyldig eller uskyldig – men det er Riksadvokaten som bestemmer til slutt.

Morten S. Hopperstad

Anne Sofie Mengaaen Åsgard

Publisert: Nå nettopp

Fredag har Oslo statsadvokatembeters oversendt sin innstilling i den gjenåpnede saken mot Viggo Kristiansen til Riksadvokaten.

VG har vært i kontakt med statsadvokat Andreas Schei som ikke vil kommentere innholdet i innstillingen, før Riksadvokaten har kommet med sin avgjørelse.

Dermed vil Viggo Kristiansen snart få resultatet på en årelang kamp mot frifinnelse for overgrep og drap i Baneheia, om kvelden 19. mai 2000. Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld, men ble dømt til 21 års forvaring.

Venter på resultatet

– Vi må vente til vi ser hva resultatet blir, sier Arvid Sjødin, Kristiansen sin forsvarer.

Han roser politiet i Oslo for etterforskningen.

– Oslo politiet har gjort en veldig god jobb i halvannet år nå, så jeg ser på tidsbruken som rimelig i forhold til det gode resultatet som politiet har kommet frem til. Da snakker jeg ikke om Gjenopptakelseskommisjonens tidsbruk, fortsetter Sjødin.

En del av grunnlaget for forvaringsdommen mot Kristiansen var forklaringen til hans daværende kamerat, Jan Helge Andersen. Han pekte på Kristiansen som initiativtager og hovedmann bak ugjerningene – og forklarte seg detaljer om hendelsesforløpet og rollefordelingen både i politiavhør og i rettssakene.

I den nye Baneheia-etterforskningen har politiet blant annet gjennomført nye DNA-undersøkelser av gamle sporprøver i saken, både i Norge og i Sveits. Resultatene fra disse undersøkelsene viser kun nye funn mot Jan Helge Andersen, men ingen funn mot Kristiansen.

Andersen hevder fortsatt at hans tidligere kamerat er skyldig i saken, men dersom Kristiansen nå frifinnes – så vil politiet og påtalemyndigheten få et nytt spørsmål å svare på:

Var Jan Helge Andersen alene om ugjerningene?

Les også Baneheia-saken: Jan Helge Andersen risikerer ny straff Dersom den nye Baneheia-etterforskningen ender med full frifinnelse for Viggo Kristiansen, kan politiet straffeforfølge…

Oslo statsadvokatembeter har ikke fått mandat til å svare på dette spørsmålet nå, men Riksadvokaten har anledning til å begjære straffeforfølgelse av Jan Helge Andersen.

I 2001 ble Andersen frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) i Kristiansand byrett. Frikjennelsen ble ikke anket, noe som gjorde at denne delen av dommen var rettskraftig avgjort før ankesaken i Agder lagmannsrett.

Les også Baneheia-saken: Mener Viggo Kristiansen kan kreve millionbeløp fra staten Dersom Viggo Kristiansen frifinnes i Baneheia-saken, så kan han få utbetalt et betydelig millionbeløp etter alle årene…

Dersom Riksadvokaten nå mener at det er grunnlag for å straffeforfølge Andersen for drapet på den 10 år gamle jenta, så kan de be om gjenopptagelse av denne delen av straffesaken. Andersen risikerer da å bli etterforsket for ett drap og falske anklager mot Viggo Kristiansen over en periode på 22 år.

Hvis Riksadvokaten ikke mener at bevisgrunnlaget holder for å få domfelt Andersen for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, så vil man kunne stå igjen med et uløst drap i Baneheia-saken.

Begjæringen om gjenopptagelse av saken til Viggo Kristiansen ble levert til kommisjonen for over fem år siden, nærmere bestemt 18. juni 2017.