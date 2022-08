STRØMKRAV: Lars Haltbrekken og Kirsti Bergstø vil ha en ny strømstøtte.

SV vil endre din og min strømstøtte: Mer til dem som bruker minst

Regjeringens nærmeste budsjettpartner krever at de leverer en ny strømstøtteordning til husholdningene i september, når de må svare Stortinget om strømkrisen.

Publisert: Nå nettopp

– Med de ekstreme prisene som er nå er det nødvendig å få på plass en bedre strømstøtteordning i høst. Vi kan ikke vente til 2023 med å få på plass en støtte som gjør at folk kan ha et grunnleggende forbruk uten de høye kostnadene som er nå, sier fungerende SV-leder Kirsti Bergstø til VG, mens strømledninger summer i bakgrunnen.

Hun og SVs energipolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, har tatt turen opp til Sogn trafostasjon, som ligger like nord for Rikshospitalet i Oslo.

Der møtte VG også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i vinter, da de fortalte at de ville øke strømstøtten fra 55 til 80 prosent av prisen over 70 øre per kilowattime. Siden har den blitt økt til 90 prosent.

Men det er ikke godt nok lenger, mener SV. Nå krever de at regjeringen blir med på mer:

– Vi har forhandlet to ganger om strømstøtte til husholdningene med regjeringen. Begge gangene har det vært fordi strømprisene har ligget an til å bli mye høyere enn forventet. Nå har strømprisene holdt seg kjempehøyt gjennom sommeren, og det ligger an til å forbli sånn. Da er det på tide med en skikkelig strømstøtteordning, og vi forventer at regjeringen blir med på det, sier Haltbrekken.

1 / 2 KRISEVINTER: Regjeringen økte strømstøtten på grunn av skyhøye priser i vinter. KRISESOMMER: SV vil at strømstøtten skal økes etter en sommer med prisrekorder. forrige neste fullskjerm KRISEVINTER: Regjeringen økte strømstøtten på grunn av skyhøye priser i vinter.

– Handler om å gi folk trygghet

Strømstøtten SV vil foreslå den 19. september, når Stortinget samles til ekstraordinært strømmøte, er delt i trinn som skiller på hvor mye støtte man skal få, basert på hva man bruker. De vil at staten skal:

Dekke 100 prosent av strømprisen over 50 øre per kilowattime for de første 1000 kilowattimene man bruker i måneden, fra og med september og ut året.

Dekke 80 prosent av strømprisen for den neste 2000 kilowattimene som brukes per måned

Sette et tak der man kan få strømstøtte for opptil 3000 brukte kilowattimer i måneden, i motsetning til 5000 som er dagens tak.

– Dette sikrer deg god støtte til det nødvendig forbruket, så du kan koke kaffe, ta deg en dusj og ha lys og varme uten å bli flådd av de høye strømprisene. Og så vil vi ha litt lavere støtte for forbruket etter det, sier Bergstø.

Lurer du på hvor mye strøm du bruker i løpet av en måned? Sjekk VGs kalkulator:

De som bor i store hus, gjerne folk som bor i distriktet, kan ha høyere forbruk enn de som bor i mindre leiligheter.

– For de som har veldig høyt forbruk fordi de har store hus eller trekkfulle hjem, så er det andre ordninger som må på plass, sier Bergstø om det.

Hun sier SV ønsker en storsatsning på energieffektivisering gjennom rentefrie lån og direkte støtte, for å sikre strømsparing for både bedrifter og private.

Samtidig understreker hun at de mener det skal være forskjell på det forbruket alle er helt avhengige av, og det som går utover det.

– Dette skal kunne dekke basisforbruket. Det handler om å gi folk trygghet for at de skal kunne komme seg gjennom vinteren.

TAK: Jo mer strøm du bruker, jo mindre vil du få dekket med SVs løsning.

Haltbrekken skyter inn at 3000 kilowattimer uansett er et ganske høy andel av et vanlig månedsforbruk, som i snitt er på 16.000 kilowattimer.

– Dette vil bli dyrere enn dagens ordning?

– Det vil den. Men dette avhenger jo helt av hvor høy strømprisen blir. Det kommer til å koste oss mer, men det betyr også at folk får en langt bedre og mer forutsigbar støtte til hverdagsforbruket som de er avhengige av.

Sjekk hvor mye du får i strømstøtte med dagens ordning i kalkulatoren under:

Forventer at regjeringen lytter

I forkant av strømmøtet på Stortinget har det vært mye oppmerksomhet rundt en strømstøtteordning til bedrifter. Tirsdag skrev Klassekampen at SV ikke vil ha en generell strømstøtte for bedrifter, men at partiet kan være med på en låneordning.

– Vi er kritiske til strømstøtte til bedrifter, men avventer selvfølgelig regjeringens modeller før vi tar endelig stilling til dem. Det er noen som sliter veldig fordi de har mangedoblet utgiftene uten å kunne mangedoble inntekter. Men det som er viktig nå, er å sørge for at folk kan betale strømregningen som kommer og at vi får en strømstøtte som rett og slett tar innover seg hvor mye prisene har økt, sier Bergstø til VG.

Og da forventer SV at regjeringen hører på dem.

– Det må de. De kommer med sine forslag og en redegjørelse den 19. september, og da forventer vi at vi kan begynne å forhandle med dem etter det, sier Haltbrekken, og legger til:

– Både i desember og februar fikk vi jekket opp strømstøtten gjennom forbehandlingene og gjort den bedre, så regjeringen har jo kommet etter oss flere ganger. Det håper vi de gjør nå også.