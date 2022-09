TRENGER IKKE BEKYMRE SEG: Foreløpig trenger ikke familien i Tromsdalen bekymre seg for strømprisene. Fra venstre: Henning Lind (18), Mathilde Årnes Guttvik (9), Petra Årnes Guttvik (6), Gunhild Årnes Guttvik og Øyvind Guttvik Årnes.

Strømforbruket «tar av» i nord: − Vi kan ta imot søringene nordpå

TROMSØ/OSLO (iTromsø/VG) Mens kraftforbruket har vært lavt på Østlandet så langt i år, har Nord-Norge satt nye rekorder i sommermånedene.

Familien i Tromsdalen er bevisste på strømforbruket sitt og har tatt flere grep for å spare på strøm. Samtidig forteller de om hverdagsluksusen med billig strøm akkurat nå.

– «Vi kan vel ikke dusje så lenge», spør ungene oss. «Joda, det kan dere. Vi har billig strøm uansett», sier Gunhild Årnes Guttvik om en utveksling med ungene.

VGs tall, innhentet fra NVE, viser at befolkningen og bedriftene har tilpasset seg prisene de siste ukene og månedene.

Forbruket i Sør-Øst har vært lavere enn vanlig i hele år, også i sommermånedene juni, juli og august.

Samtidig er forbruket i Nord-Norge uvanlig høyt. De tre siste månedene har forbruket økt betydelig, sammenlignet med samme periode ti år tilbake i tid.

Dette er ikke justert i forhold til temperaturvariasjoner eller andre forhold.

Samtidig øker prisforskjellene mellom nord og sør:

Mens spotprisen på strøm var 13,6 øre per kilowattime i Tromsø torsdag kveld (kl 18–19), var prisen 650 øre i de tre sørligste strømregionene.

Vanlige husholdninger merker mindre til dette, siden staten dekker 90 prosent av prisen over 70 øre.

Men for bedriftene uten fastprisavtale, er det en annen historie.

– Ingenting skjer, til min fortvilelse. Regjeringen mangler evne til å gjøre noe, de bare utreder og utreder og utreder. Så lenge noen i min bransje kan få strømmen til noen få ører, mens for oss bikker prisen over 10 kroner, så mener jeg at dette er en handlingslammet regjering, sier Jens Eide, daglig leder i slakteriet Jens Eide AS.

Fra slakt til pølse

Bedriften står for hele verdikjeden selv – fra slakt til produkt. Det selges mest i Agder og Telemark, men noen av produktene er å finne over hele landet.

I fjor juli var strømregningen på 180.000 kroner, ifølge Eide, mens han i år betalte 1,3 millioner kroner for samme måned.

Selskapet må stanse alle investeringer de ikke har forpliktet seg til.

Det betyr også at de ikke gjennomfører planlagt energisparing.

Slakteriet skulle investere i et system som ligner varmepumper, men som lar pumpene som kjøler ned kjølerommene samtidig varme opp varmtvannet.

– Nå går alle pengene til strøm i stedet, sier Eide.

– Av hvilken grunn skal vi betale 6-8-10 kroner, når resten av landet har noen øre? Hvorfor skal vi ha denne urettferdigheten? Dette er en ressurs og et samfunnsgode som alle har hatt glede av i all tid, så er det altså en sånn urettferdighet som skal få lov til å råde, sier Eide.

Hans kritikk er rettet mot regjeringen – ikke de som bor i billigere prisområder.

Til VG sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at regjeringen jobber med en løsning for bedriftene, men det tar tid å komme fram til en målrettet og god løsning.

PØLSEMAKER: Jens Eide er andre generasjons daglig leder i Jens Eide AS, et slakteri som har hele verdikjeden fra slakt til produkt.

– Som å pisse i buksa

Selv om forbruket i sør har gått ned, tror ikke Tor Reier Lilleholt at de private husholdningene har stått for de største sparetiltakene.

Sjefanalytikeren i Volue Insight sier at strømstøtten har skjermet innbyggerne, kanskje for mye.

– Det er så klart en del som er bevisst på strømbruken, men en stor del av befolkningen har fortsatt mye å gå på, sier Lilleholt.

I sørvest Norge viser forbruket tegn til å gå ned, men skiller seg ikke veldig fra tidligere år.

Sjefanalytikeren spår at strømprisene vil bikke 20 kroner kilowattimen fremover. Samtidig vil ikke befolkningen betale mer enn 2,5 kroner med dagens støtte.

– Og det er etter alle påslag og avgifter. På dette nivået vil mange nordmenn fortsette å forbruke som før, sier Lilleholt.

Hans klare råd til de som har god nok økonomi eller lave strømpriser:

Invester i tiltak som vil kutte forbruket på lang sikt. Enten det er varmepumpe, solcelle eller andre løsninger.

– Regjeringen kunne omtrent gitt en varmepumpe til hver husstand. Er det noen gang man bør få penger til tiltak, så er det nå, sier Lilleholt.

– Det ville ikke være som å pisse i buksa for å holde oss varm, slik vi gjør nå. Det ville bedret situasjonen de neste femten årene.

GLADE: Daglig leder Jens Eide fikk besøk av Høyre-bussen og partileder Erna Solberg i sommer.

Har varmepumpe i nord

Den oppfordringen har Gunhild Årnes Guttvik i Tromsdalen allerede fulgt.

Familien bor i en enebolig fra 60-tallet, på 130 kvadratmeter. De har etterisolert deler av huset og bruker både vedovn og varmepumpe i kulda.

Med tre barn går vaskemaskin og tørketrommel hver dag, sier Guttvik, og så er det dette med dusjen.

– Ungene elsker å dusje under «waterfall». Den eneste bekymringen er at varmtvannsberederen skal gå tom for varmtvann. Det skjer titt og ofte. Det som trekker strømforbruket opp er dusjing, sier hun.

Familien har merket at strømforbruket deres er høyere i år, også fordi de har investert i en elbil.

– Det vi er bevisste på, er å lade elbilen på natten, det er vanligvis billigst. Ellers gjør vi ikke så mye annet enn det vi er oppdratt til: Å skru av lysene når vi forlater huset, og å dempe varmen hvis vi skal på lengre turer, sier ektemannen Øyvind Guttvik Årnes.

Bekymret for økte forskjeller

Samtidig har barna blitt mer klar over sitt eget strømforbruk.

– I dag var Mathilde (9) hjemme alene en stund. Da jeg kom hjem sa hun at hun hadde slukket lysene på soverommet, så vi skulle slippe å betale så mye. Det er jo fint at de er bevisste, sier Guttvik.

Paret sier at de er bekymret for konsekvensene dersom dette fortsetter. Bedrifter som legger ned produksjonen fordi de har tapt konkurransefortrinnet de hadde, er skremmende lesning.

– Ringvirkningene av dem som rammes, kan bli veldig store. De som må legge ned, mister livsgrunnlaget, og det går på bekostning av familiene. Det kan igjen øke forskjellene i Norge, sier hun.

POPULÆR DUSJ: – Når ungene dusjer, blir de der lenge, sier Gundhild Årnes Guttvik. Men barna har blitt bevisste på å spare strøm.

Gunhild Guttvik kommer opprinnelig fra Trøndelag, og har et forslag til folk sørpå som er leie av høye strømpriser.

– Vi kan stå med åpne armer og ta imot søringene nordpå, sier hun.

Her kan du se kraftforbruket til de andre strømregionene i landet: