DUKKET OPP PÅ TOG: 20-åringen dukket opp på et tog fra Gardermoen til Hamar sent søndag kveld.

Politiet: Etterforsker gjeld som motiv for bortføring

ELVERUM/OSLO (VG) En av teoriene politiet jobber ut fra, er at bortføringen av 20-åringen i Tolga har bakgrunn i gjeld.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det bekrefter politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland til VG.

Hun sier samtidig at de nå får taktisk bistand fra Kripos i bortføringssaken.







– Det er ikke så mye vi kan si, men jeg kan bekrefte at en av hypotesene vi jobber ut fra knytter seg til gjeld, sier Ekeland.

Hun ønsker ikke å kommentere noe rundt om de etterforsker et spesielt miljø eller spesielle personer i forbindelse med saken, heller ikke størrelsen på en eventuell gjeld.

Hun vil heller ikke svare på om de har foretatt pågripelser i saken.

– Vi jobber fremdeles ut fra informasjon i saken om mistenkte, men jeg ønsker ikke å gi noen konkrete opplysninger om det, sier hun.

– Du vil ikke bekrefte eller avkrefte om dere har pågrepet noen?

– Jeg vil ikke kommentere det.

Dukket opp på tog ved Gardermoen

Ukjente gjerningspersoner skal ha angrepet en 20-åring og hans foreldre på en privat adresse - før de tok med seg den unge mannen natt til søndag.

Det var 20-åringens foreldre som meldte fra om hendelsen til politiet.

POLITIADVOKAT: Vibeke Stolp Ekeland i Innlandet politidistrikt.

Det er tidligere kjent at det ble løsnet skudd i boligen, og at 20-åringen ble truffet av minst ett skudd. Han skal ikke ha blitt alvorlig skadet.

20-åringen meldte selv fra til sine pårørende om at han var blitt frigitt knapt et døgn senere.

Han skal da ha dukket opp på et tog på Gardermoen søndag kveld, bekrefter Vy overfor VG.

– 20-åringen som var savnet, tok toget vårt fra Gardermoen til Hamar. Avgang var 21.59, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

20-åringen identifiserte seg overfor konduktør og ba om å få bruke en telefon. Sammen kontaktet de familien og politiet med konduktørens telefon. Resten av togturen til Hamar oppholdt 20-åringen seg i konduktørrommet.

– Han følte han fikk hjulpet han og at det var viktig. Det var en hyggelig prat, og konduktøren følte det var godt at 20-åringen fikk gitt livstegn til familie og fortalt politiet hvor han var, sier Lundeby om kontakten mellom konduktøren og 20-åringen.

ETTERFORSKER FRIHETSBERØVELSE: Politiet i Innlandet hadde søndag væpnet aksjon i forbindelse med at en mann i 20-årene skal ha blitt frihetsberøvet. Mannen kom til rette sent søndag kveld.

Det er sikkerhetskameraer på toget som politiet eventuelt kan få utlevert bilder fra. Lundeby kjenner ikke til om politiet har bedt om å få dem utlevert så langt.

VG har vært i kontakt med Avinor, som sier at de ikke har blitt kontaktet av politiet i forbindelse med saken.

Klarere bilde av hendelsesforløpet

Politiadvokat Stolp Ekeland sier at politiet nå begynner å få et bilde over hva som har skjedd på adressen under angrepet.

les også Tolga-innbyggere etter bortføringssaken: – Skikkelig utrivelig

Det har kun blitt gjennomført et innledende avhør av den fornærmede 20-åringen, som skal ha gitt begrenset informasjon. Det er foreløpig ikke planlagt nytt avhør av mannen.

– Kan gjerningspersonene ha forlatt landet?

– Vi holder alle muligheter åpne, og kan ikke utelukke noe når det gjelder hvor gjerningspersoner befinner seg, sier Ekeland.

Hun sier samtidig at de på nåværende tidspunkt ikke har noen aktive etterlysninger.

Kommunikasjonsrådgiver i Kripos, Jonas Fabritius Christoffersen bekrefter til VG at de bistår Innlandet politidistrikt i etterforskningen.

– Kripos bistår med politifaglig etterforskningsledelse og taktisk etterforskningskompetanse. Utover det må vi henvise til Innlandet politidistrikt for informasjon om saken.