Arbeidskonflikten

Tre pasienter ble

utsatt for alvorlig

feilbehandling på

samme avdeling. Sykehuset

lovet at

dødsfallene

skulle granskes. Hvorfor

skjedde

det ikke?

Arbeids­konflikten

Publisert: Nå nettopp

Åse Moberg husker bare ett ord fra samtalen med legen: «Hjernedød». I sengen foran henne på nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus ligger hennes 23 år gamle sønn Jostein Moberg Hoshovde. Han ble hardt skadet i en ulykke på jobben, og sendt til sykehuset med ambulanse. Nå får moren beskjed om at han aldri vil våkne igjen.

VG har tidligere avslørt at 80 prosent av alle alvorlige hendelser ved norske sykehus ikke ble varslet til Statens helsetilsyn i 2020. Hvorfor er det slik? Hva er årsaken til at alvorlig feilbehandling ikke varsles? Ved Haukeland universitetssykehus slo Arbeidstilsynet fast at en arbeidskonflikt gikk ut over de ansattes psykiske helse. I samme periode konkluderte Fylkesmannen med at pasientsikkerheten sto i fare, fordi leger opererte pasienter etter å ha vært på jobb i 26 timer. VG kan i dag fortelle hva som skjedde etter tre alvorlige hendelser på denne avdelingen – i samme periode. To av sakene ble aldri varslet til Helsetilsynet. Den tredje hevder sykehuset at ble varslet - men Helsetilsynet finner ikke spor av saken. Familien til Jostein klaget saken til tilsynsmyndighetene selv, og fikk svar på hva som skjedde da sønnen døde. De to andre pasientene fikk aldri svar.

Medisinske fagfelt som er preget av dramatikk, teknologi og en kamp for liv og død, er ofte forbundet med høy prestisje.

Nevrokirurgi har toppet listen over de mest prestisjefylte medisinske fagområdene på flere undersøkelser.

Men hva skjer når presset blir stort?

På nevrokirurgisk avdeling førte et slikt press til en mangeårig arbeidskonflikt, ifølge en rapport fra Arbeidstilsynet i 2015.

Tilsynet gransket avdelingen fra oktober 2014 til januar 2015, etter å ha mottatt bekymringsmeldinger fra en gruppe ansatte.

Temaet for tilsynet var blant annet skjevfordeling av operasjoner og forskjellsbehandling av ansatte.

«En iboende konkurranserettet kultur», sto det i en rapport.

Legene var splittet, ble det skrevet:

I et A- og et B-lag.

Noen måneder før Arbeidstilsynet gransker avdelingen, skader Jostein Moberg (23) seg på jobb.

I mars 2014 får han et illebefinnende og faller om mens han står og vasker hendene.

Han slår hodet hardt i betonggulvet og blir kjørt til Haukeland i ambulanse.

På sykehuset blir det påvist brudd på hjerneskallen og hjerneblødning. Han må gjennom en operasjon.

Etter et døgn i koma på intensivavdelingen våkner Jostein. Foreldrene får beskjed om at alt ser bra ut. Han blir flyttet til nevrokirurgisk avdeling.

Så snur det.

23-åringen sliter med å ta til seg væske. Jostein går ned i vekt, får flere anfall og er til tider lite kontaktbar. En CT-undersøkelse viser et forhøyet trykk i hodet, ifølge journalen.

Den sjette dagen på sykehuset kan ikke Jostein lenger snakke. Likevel blir Åse fortalt at «alt er normalt», sier hun i dag.

– Å se sin egen sønn forsvinne på den måten, uten at du kan gjøre noe, er forferdelig, sier hun.

– Men som pårørende har du ikke annet valg enn å stole på legene.

Natt til søndag 23. mars får Jostein et nytt anfall og må tilbake til operasjonsstua.

Foreldrene blir oppringt i femtiden den natten.

Det er nå de får beskjed om at sønnen er hjernedød.

– Hvorfor reiste jeg hjem? Jeg følte meg ikke trygg, men hva kunne jeg gjort? Jeg hadde løftet bekymringene mine flere ganger, men jeg ble ikke tatt på alvor, sier Moberg.

På sykehuset får Josteins foreldre en beklagelse og et løfte:

Dødsfallet skal varsles til Helsetilsynet.

VG har gjennomgått dokumentasjonen til to andre pasienter som sier de ble lovet det samme: At saken skulle varsles til Statens helsetilsyn.

VG har fulgt de to pasientene og familien til Jostein i fire år. Alle ble feilbehandlet ved den samme avdelingen.

Inge Harald Fridtun (51) ble lam fra halsen og ned etter en feiloperasjon 26. mai 2015.

I en rapport som ble skrevet av Norsk pasientskadeerstatning (NPE), beskrives utfallet slik:

«En meget sjelden komplikasjon som ikke kan regnes som påregnelig til inngrepet».

→ Sykehuset oppgir i dag at denne saken ble varslet til Helsetilsynet via telefon.

→ Mens Helsetilsynet oppgir at etaten ikke har registrert noe varsel fra Haukeland universitetssjukehus knyttet til Inge Harald.

Inge Harald og kona Ingrid Fridtun har hverken mottatt brev eller telefoner fra Helsetilsynet, sier de til VG.

I 2014 får en mann i 60-årene som ønsker å være anonym, en alvorlig skade etter en feiloperasjon.

Mannen får kuttet over urinlederen ved en feil under en prolapsoperasjon. En urinleder er ett av to muskelrør som forbinder nyrene med urinblæren.

I journalen beskrives utfallet av operasjonen som en «svært sjelden komplikasjon».

Det samme skriver NPE, som konkluderer med at legen ikke hadde god kontroll under inngrepet.

Saken ble ikke varslet til Statens helsetilsyn. Det oppdager avdelingsleder ved nevrokirurgisk avdeling først ti måneder senere.

I journalen skriver avdelingslederen:

«Det ble gitt klar beskjed om at dette skulle meldes som uventet og alvorlig skade, i ettertid ser vi at dette ikke er utført».

«I dag ble jeg gjort oppmerksom på at dette ikke var meldt, noe jeg synes er kritikkverdig».

Haukeland universitetssjukehus sier i dag at hendelsen skulle varsles dagen etter operasjonen, men at dette ikke ble gjort.

Sykehuset forklarer at det skyldes en feil, og beklager dette på det sterkeste.

– Da det ble kjent for avdelingsledelsen at dette ikke var gjort, ble hendelsen straks varslet til Helsetilsynet, skriver klinikkdirektør Torhild Næss Vedeler på nevroklinikken i en e-post til VG.

– Vi informerte også pasienten og beklaget at skaden ikke var meldt før.

Tre av Norges fremste jurister på helserett har vurdert sakene til Inge Harald Fridtun (49), Jostein Moberg (23) og mannen i 60-årene for VG.

Professor Aslak Syse, professor Marit Halvorsen og førsteamanuensis Anne Kjersti Befring er enige om at sakene til Jostein Moberg og Inge Harald Fritun er varslingspliktige.

Saken til mannen i 60-årene er de usikker på, men juristene mener det er god forvaltningsskikk å varsle ved tvilstilfeller.

Samtidig har sykehuset selv skrevet internt at saken burde vært varslet, påpeker juristen.

– Det er utrolig at en og samme avdeling kan begå så åpenbare lovbrudd på noe så enkelt, sier professor Aslak Syse.

Aslak Syse og Anne Kjersti Befring.

– Jeg er sint, men prøver ikke å la det som har skjedd, ødelegge livet mitt, sier Åse i dag.

I ukene etter begravelsen til Jostein venter Åse Moberg på informasjon fra sykehuset som har lovet henne at dødsfallet skal granskes.

Men informasjonen kommer ikke.

I september det året er hun lei av å vente. Hun sender en klage til Statsforvalteren i Vestland – som sender den videre til Statens helsetilsyn.

I klagen skriver Åse at hun tok kontakt med sykehuset og spurte om dødsfallet skulle granskes:

«Da jeg etterlyste om det hadde blitt foretatt en gransking, fikk jeg til svar at det var travelt på avdeling pga. sykemeldinger, og han kunne derfor ikke svare meg».

Statens helsetilsyn gransker de mest alvorlige sakene i helsetjenesten. Nå åpner etaten tilsynssak mot Haukeland universitetssjukehus.

Like etterpå får Åse Moberg en urovekkende telefon:

En bekjent forteller at Arbeidstilsynet skal granske avdelingen der Jostein døde.

Og at det er en pågående konflikt mellom legene.

Åse sitter igjen med flere spørsmål.

Kan konflikten være årsaken til at sønnens dødsfall ikke ble fulgt opp – og at han døde?

Konflikten mellom overlegene har vart i mange år; så lenge at den omtrent vil være umulig å løse, står det i rapporten fra Arbeidstilsynet.

Da rapporten fra Arbeidstilsynet kommer, jobber Helsetilsynet fremdeles med granskingen av Josteins dødsfall.

I sin konklusjon slår Arbeidstilsynet fast at arbeidsmiljøet ved avdelingen ikke er forsvarlig.

De ansattes psykiske helse er i fare, står det.

I en annen rapport fra samme periode går det frem at ansatte følte seg mobbet, misforstått og uthengt av ledelsen.

Et firma som heter Bjørnson Organisassjonspsykologer snakket med 26 ansatte – blant dem overleger og ledere – på oppdrag fra Arbeidstilsynet.

Flere snakket om et A- og et B-lag, står det i rapporten. Et stort antall opplevde at kolleger i avdelingen var i konflikt. «To fløyer».

I samme periode ble flere pasienter operert av leger som hadde vært på jobb i 26 timer, skrev Fylkesmannen, som i dag heter Statsforvalteren, i en rapport. Også de var blitt tipset om forholdene på avdelingen.

I konklusjonen står det at denne praksisen innebar at pasientsikkerheten hadde vært redusert.

Flere av disse hendelsene ble aldri varslet til Helsetilsynet, forteller ansatte i rapporten:

«Avvikssystemet blir ikke benyttet i slike tilfeller og det beskrives at uønskede hendelser ikke blir rapportert».

VG har stilt avdelingsledelsen ved Nevroklinikken på Haukeland en rekke spørsmål om konflikten.

Avdelingen har ikke villet svare konkret på VGs spørsmål.

I en e-post skriver klinikkdirektør Torhild Næss Vedeler at forholdene på denne tiden ble fullt opplyst av Arbeidstilsynet og Fylkesmannen, nåværende Statsforvalteren i Vestland.

– I nevrokirurgi generelt reddes det mange liv og svært mye lidelse og invaliditet unngås. Men marginene er små og alvorlige hendelser vil dessverre alltid kunne inntreffe, skriver Vedeler.

– Nevroklinikken har høyt fokus på viktigheten av å melde pasientrelaterte uønskede hendelser internt. Når hendelsene er alvorlige og upåregnelige, og skjer som følge av behandling, skal vi også melde eksternt til myndighetene, skriver hun.

– Vi har ikke ytterligere kommentarer ut over det.

Mannen i 60-årene, som ble operert i 2014, var en av pasientene som ble operert av en lege som hadde vært på jobb i mer enn ett døgn.

Dette har han selv fått opplyst av sykehuset.

Sykehuset ønsker i dag ikke å kommentere dette overfor VG.

I pasientjournalen beskriver legen feilen slik:

→ «En sterkt beklagelig hendelse som ikke kan beklages nok».

→ «En svært sjeldent forekommende komplikasjon».

VG har møtt pasienten, som fremdeles lever med store plager etter feiloperasjonen.

– Det finnes varslingsrutiner i alle industrier, og de er der av en grunn, sier han.

Mannen ønsker ikke å kritisere sykepleierne og legene som tok hånd om han på sykehuset, understreker han. Men han er kritisk til at sykehuset ikke fulgte varslingsrutinene.

– Hvis man ikke følger reglene, svikter man systemet man jobber i.

Jostein Moberg var i ferd med å ta fagbrev som mekaniker og kjøpe sin første leilighet. Men han ble bare 23 år gammel.

I 2017 slår Helsetilsynet fast at Jostein ikke fikk forsvarlig helsehjelp på Haukeland.

«Etter Statens Helsetilsyns vurdering var dette et uventet dødsfall som skulle vært meldt. Pasienten var en ung mann som var frisk før han fikk hodeskade, og utfallet i form av død var etter vår vurdering uventet».

Legen som behandlet Jostein, får en advarsel for å ha brutt forsvarlighetskravet.

«Statens helsetilsyn finner at du ikke utredet pasienten tilstrekkelig for å avklare bakgrunnen for forverringen i hans tilstand, og at du ikke sikret at pasienten var avklart og stabil før du dro fra sykehuset».

NPE skriver at Jostein mest sannsynlig ville overlevd med riktig behandling.

– Konklusjonen fra helsetilsynet var knusende. Å få vite at Jostein ikke fikk den hjelpen han skulle hatt, og døde som følge av det, er forferdelig, sier Åse Moberg i dag.

Legen som behandlet Jostein, fikk en advarsel fra Helsetilsynet, men klaget på vedtaket og fikk medhold av Statens helsepersonellnemnd.

I et flere siders langt brev til Statens helsetilsyn, som VG har fått innsyn i, frasier han seg alt ansvar.

Pasientombudet klaget på vedtaket fra Statens helsepersonellnemnd, på vegne av Josteins familie. Ombudet mente omgjøringen av vedtaket manglet faglig begrunnelse, og ba om en ny vurdering av saken. Det fikk de ikke.

– Det er vanskelig ikke å føle en viss form for forakt, sier Åse Moberg.

Josteins dødsfall skulle vært varslet, erkjenner klinikkdirektør Torhild Næss Vedeler ved Nevroklinikken på Haukeland i dag.

En svakhet i meldesystemet gjorde at det ble glemt, oppgir hun.

I en e-post til VG forklarer Vedeler at varsler skal krysse av i en boks, dersom det skal sendes en melding til Helsetilsynet.

Dette ble ikke gjort i Josteins sak.

– Det beklager vi. Meldesystemet kunne oppleves tungt å bruke. Det var blant annet ikke klart for alle hvordan meldesystemet håndterte varselmeldinger, skriver hun.

– Dette bidro til at det ikke ble oppdaget at varsel til Helsetilsynet likevel ikke var blitt sendt.

Da avdelingen oppdaget feilen, endret de interne rutiner og gjennomførte intern opplæring, opplyser hun.

Vedeler ønsker ikke å svare på kritikken fra Josteins mor i denne saken, men sier dødsfallet ble grundig undersøkt etter at familien klaget saken inn til Fylkesmannen.

– Vi vil understreke at vi gjerne stiller oss til disposisjon for de pårørende dersom de har ubesvarte spørsmål, skriver hun.

Åse Moberg sier hun må leve med en følelse av avmakt og håpløshet resten av livet. Hun føler fremdeles ikke at noen har tatt ansvar for sønnens død.

– Når prestisje er viktigere enn alt annet tenker jeg, hvor er menneskene i dette? Hvor er viljen til å ta ansvar for egne feil, og lære av dem? Det var ikke trygt for Jostein å være på nevrokirurgisk avdeling, sånn kan det ikke være.

De siste årene har Moberg skrevet brev til Haukeland, Fylkeslegen, Pasientombudet, Helsetilsynet, Sivilombudsmannen, politikere og tidligere helseminister Bent Høie (H).

Hun har forsøkt å finne svar på hvordan det kunne gå så galt.

Det siste hun gjorde, var å klage saken inn til Statens Undersøkelseskommisjon (UKOM), som ble opprettet i 2019.

I sitt brev til UKOM skriver Åse:

«Grunnen til at jeg ikke kan slå meg til ro med saken, er at det ikke har ført til noen endring, læring eller konsekvenser for avdelingen. Det oppleves som meningsløst og bortkastet smerte, energi og ressurser. Hva er poenget med en gransking dersom det ikke blir forbedringer?»

UKOM mente saken var for gammel til å granskes.