Agathe (22) vil studere om sommeren: − Har masse dødtid

Unge Høyre-politikeren skulle gjerne tatt studiepoeng, også om sommeren. Nå foreslår Kari-Anne Jønnes (H) et prøveprosjekt for sommerstudier.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi ønsker at alle som studerer, uavhengig av nasjonalitet, skal kunne ta fag om sommeren enten for å bredde sin kompetanse eller for økt progresjon, sier Kari-Anne Jønnes, som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget for Høyre.

– Vi ønsker rett og slett et mer fleksibelt utdanningssystem, sier Jønnes.

Hun mener at studentene som ønsker det skal kunne bruke sommeren aktivt til å studere, og at dagens tilbud er for smalt.

– Dersom du studerer medisin, men ønsker å ta studiepoeng i sosiologi, skal det være mulig å gjøre på sommeren. Eller dersom du studerer matematikk og ønsker studiepoeng i psykologi, kan sommeren benyttes til det, sier hun.

Skulle gjerne tatt studiepoeng i sommer

Én av de som gjerne skulle benyttet seg av et slikt tilbud, er Agathe Steen (22), som studerer rettsvitenskap i Bergen og er andre nestleder i Unge Høyre i Hordaland.

I sommer er 22-åringen i hjembyen Oslo. Hun skulle gjerne hatt muligheten til å ta jus-emner på Universitetet i Oslo i ferien for å komme litt frempå i studieløpet, og få litt mindre å gjøre i løpet av semesteret.

– Nå leser jeg jus uansett for å forbedrede meg til høsten, sier hun når VG spør hva hun bruker sommeren på.

Det er mye jobb å være jusstudent, forteller Steen. Hun kunne godt tenke seg å ha litt mindre å lese på gjennom semesteret, og heller ha mer tid til deltidsjobb eller mer politisk arbeid.

– Er det ikke litt godt med en pause om sommeren da?

– Jo, det er deilig, men jeg hadde nok satt mer pris på å ha litt mer fri spredt utover året. Om sommeren har jeg egentlig masse dødtid, men i løpet av semesteret har jeg ikke tid til noe som helst fordi det er så mye som skjer.

Ønsker seg prøveprosjekt

Jønnes sier at mye gjenstår å finne ut av om organisering, men at hun mener man kan begynne med et prøveprosjekt for å sjekke interessen for et slikt tilbud i Norge.

En annen fordel med en slik løsning, mener Jønnes, kan være at studenter kan reise til andre steder for å ta fag på institusjoner de ikke studerer ved til vanlig.

– Vi bruker ikke mulighetene sommerferien gir oss, sier høyrepolitikeren, og legger til:

– I fremtiden vil vi måtte lære hele livet, så både ordinære studenter og voksne som vil ta tilleggsfag, vil kunne dra nytte av et slikt tilbud.

Internasjonalt tilbud

I Norge finnes det allerede noen tilbud om sommerstudier, som The International Summerschool (ISS) ved Universitetet i Oslo. I år er 500 studenter fra 74 land påmeldt ulike emner som er knyttet til internasjonalt arbeid.

Sommerkursene er ikke bundet til noe studieprogram, men kan inkluderes i et bachelor- eller masterprogram hvis de godkjennes, opplyser ISS.

Et mindretall av studentene ved ISS i år er UiO-studenter fra før, og en del av de internasjonale studentene bor allerede i Norge.

Dette har endret seg siden før pandemien, opplyser ISS. Da var det i hovedsak internasjonale studenter som kom til Oslo og UiO kun for sommerskolen.