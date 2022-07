LYKKELIG I ALLE SINE DAGER: Maria og Hans-Petter har vært sammen i 15 år og forlovet i elleve av de. De hadde håpet på å endelig få samlet alle i bryllupet sitt.

Bryllup rammet av SAS-streiken: − Føler jeg må holde motet oppe

På grunn av coronapandemien har Maria Mangen og forloveden sett seg nødt til å flytte bryllupet to ganger. Nå truer pilot-streiken enda en gang planene.

For omtrent en måned siden skulle brudeparet på smakstesting til bryllupet i Mallorca, men da ble Maria og datteren syk.

– Så da fikk jeg ikke blitt med på det heller, og tenkte at dette kan jo ikke bli verre nå.

En drøy måned senere står hun torsdag ettermiddag fast i Oslo med sin høygravide bestevenninne, en far som mangler billett etter fly-innstilling, og en forlover som er strandet i Frankrike og vurderer å ta ferge til Mallorca.

I tillegg er flere gjester på vei mot den spanske byen i både biler og tog.

– Jeg føler som brud at jeg må holde motet oppe for de som knekker litt av stresset, forteller hun til VG.

FEIRING: Her feirer Maria utdrikningslag før hun endelig skal gifte seg.

Ganske dramatisk

Hun sier at bryllupsplanleggingen har vært ekstra vanskelig fordi det er i utlandet. De har også betalt en dyr pris for cateringselskap, bryllupsplanlegger, en spansk gitarist, DJ og lokale.

Etter at 900 SAS-piloter gikk ut i streik mandag, har en rekke fly blitt kansellert - og 22 av 88 gjester har måttet finne alternative ruter, ifølge Mangen.

Blant dem er også bruden og brudgommen selv.

– Dette som skulle vært glede og feiring blir bare trist og fylt av stress. Pappa har jo ikke billett og hvis han ikke er der til å følge meg ned alteret så er jo det veldig leit, sier hun.

Mangen forventer ikke at gjestene hennes skal ned til Mallorca for enhver pris, men forteller at alle som kommer er viktige personer.

– Vi har jo vært kjærester så lenge og tenkte vi skulle gå «all in», og foreldrene våre begynner jo å bli eldre. Det er jo ikke sikkert at vi får samlet alle og fått til en så stor og fin fest igjen.

Bryllupet skal gå over tre dager, og hotellet er booket for to-tre uker.

HYGGELIGE TIDER: Her er den lille familien samlet for å feire bursdag ved en tidligere anledning.

Mangen sier at de etter kanselleringen omsider fikk tak i SAS, men at de da bare skal ha fått beskjed om at de må finne noe annet.

– Men det er jo ikke noe annet!

Også moren Mayken Mangen etterlyser mer informasjon fra SAS. Hun har klart å skaffe seg en billett til Mallorca, men ingen returbillett.

Hun beskriver gjestene som «vanlige lønnsmottagere», flere med barn.

– Da har ikke alle råd til å legge ut dobbelt, så vi prøver å hjelpe hverandre, sier hun.

Alle gjør det de kan for å nå bryllupet:

Brudens høygravide bestevenninne setter seg fredag morgen på en buss med to små barn. Han som skal vie paret sitter på et tog i retning Mallorca.

– Nå har vi prøvd og sjekket alt. Jeg har til og med gått inn på hovedkontoret til Apollo og ringt naboer som er flygeledere. De som sitter trygt med Norwegian-billetter jobber på spreng de også, forteller hun lattermildt.

Prisen for én familie, én vei, ligger på 34.000 kroner, forteller hun.

– Jeg kan ikke be gjestene mine om det, og hvis SAS går konkurs får vi i heller ikke noe refundert.

– Hvordan er humøret, klarer dere å være litt optimistiske?

– Denne uken har jeg begynt i ny jobb og sikkert sovet fire timer hver natt. Så jeg er susete, men motet er oppe og jeg håper det ordner seg. Jeg får heller bare bli skuffet hvis ikke det går, for jeg orker ikke å ta stilling til at det kanskje ikke blir noe av.

– Hva skal du og bestevenninnen din nå da?

– Nei, vi får gå og kjøpe en burger.

