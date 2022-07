Hvalrossen Freya nærmer seg Oslo: − Operataket neste

Hvalrossen Freya har funnet nye småbåter å hvile på. Den kraftige damen hvilte fredag og lørdag ut i Hallangspollen like ved Oscarsborg ved Drøbaksundet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hvalross-ekspert Rune Aae, stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge, utelukker ikke at Oslo kan være neste stoppested for den omreisende damen.

– Da er det ikke usannsynlig at hun vil finne veien til Operataket. Det er lett tilgjengelig for en hvalross å kravle opp der. Ingen vet hvor hvalrossen svømmer, sier Rune Aae til VG.

– Jeg filmet den på ganske nært hold lørdag formiddag. Den slappet av på flytebryggen like nedenfor her, sier hytteeier Anita Amundsen til VG i 13.30-tiden lørdag.

Hun kan rapportere at hvalrossen, som ble landskjent da den la seg til i diverse småbåter i Kragerø i juni, nå utgjør en fare for småbåt-flåten i Hallangpollen.

– Tiurlia båtforening har flere medlemmer, og noen som er på ferie ar jo henvendt seg. Flere er redde for at hvalross-besøket får følger for båtene deres. Der den ligger nå, så sperrer den jo adgangen til flere av småbåtene her, beskriver Amundsen.

Hun sier hun ikke var redd for å filme Freya på ganske kort avstand.

– Nei da, den beveger seg så sakte, at jeg vurderte det ikke som farlig i det hele tatt, sier Amundsen.

Hvalrossen ble også sett i samme område fredag. Da filmet Sivert Hanshus Brekke Freya.

– Den la seg oppe i småbåter her. Jeg filmet den fredag formiddag, sier Brekke. Hans bror Håvard og faren Per Christian Brekke beskuet hvalrossen fra båten samtidig.

– Den utgjør jo en viss risiko for småbåtene i området her, sier Brekke.

Rune Aae har fulgt hvalrossen Freya over lang tid Han har også laget et kart over hvor hvalrossen har blitt observert i løpet av de siste årene:

Dette kartet oppdaterer han hele tiden – og her ligger også observasjonen fra Hallangspollen lørdag.

– Slik det er nå er Hallangspollen en såkalt dead-end for Freya og da må hun snu. Det er ikke usannsynlig at hun svømmer til høyre når hun kommer ut av Hallangspollen og da er Oslo neste. Dit vil hun komme i løpet av et par dager, sier Rune Aae.

STIPENDIAT OG FORSKER: Rune Aae har fulgt Freyas bevegelser over flere år. Han er også svært opptatt av fiskeørn.

Hvalrossen har blitt observert i både Danmark, Nederland, Storbritannia, og helt oppe i Sørrollnes i Nord-Norge. Det er også den samme hvalrossen som ble sett i Langesund for kort tid siden, ifølge stipendiaten. Rune Aae forteller at hvalrossen blir aldri lenge på hvert sted hun slår seg til.

– Bare et par dager, maks fire-fem dager og drar hun videre igjen.