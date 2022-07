LANG REISE: Per Aslak Luuso sier de har fått mange henvendelser fra folk som ønsker å benytte seg av buss reisen.

Setter opp «Norges lengste bussrute»: Skal kjøre fra Alta til Gardermoen på ett døgn

Busselskapet Luuso AS setter opp busslinje mellom Alta og Gardermoen for å frakte streikerammede passasjerer mellom nord og sør.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Per Aslak Luuso driver busselskapet Luuso AS i Alta og skal sammen med to bussjåfører nå kjøre direkte fra Alta til Gardermoen.

– Akkurat nå befinner vi oss i en spesiell tid med streik og vi prøver å hjelpe til der vi kan, sier Luuso til VG.

–Det har vært en hel del respons, særlig fra folk på Gardermoen som ikke kommer seg hjem, og folk fra Nord-Norge som skal fly videre fra Gardermoen og ut i verden.

Det var Altaposten som omtalte saken først.

Reisetiden er estimert til 24 timer, altså ett døgn.

Mandag klokken 12:00 gikk alle SAS-pilotene i Skandinavia ut i streik, og med det ble de fleste flyene parkert. Som følge av streiken er i dag er 177 flyvninger innstilt.

Flere som skal ta fly videre ut i verden vil ha problemer med å komme seg til Gardemoen nå som flyene er innstilt. Flere eksperter mener streiken ikke blir kortvarig.

Pilotene sier de føler seg lurt, og mener SAS hele tiden har ønsket streik. Dette avviser ledelsen i selskapet, som sier streik er det siste de trenger.

For passasjerene er følgene uansett den samme. Mange får ferien sin ødelagt. Luuso håper at de kan hjelpe noen få av de mange tusen som blir rammet.

FLY VIDERE: For noen vil denne bussreisen være starten på en lengre reise.

– Dette må vel være Norges lengste «bussrute», hva tenker dere om dette?

– Oss sjåfører fra Nord-Norge er vant til lange strekninger og tenker slik som Northug en gang sa: Et barneskirenn! Men for våre passasjerer kan det tenkes at dette blir i det lengste laget, ja.

Luuso forteller at bussen kjører fra Alta onsdag klokken 08.00, og skal være fremme på Gardermoen samme tid, ett døgn senere.

– Det er selvfølgelig ikke hver dag det går buss som skal så langt. Men vi gjør dette nå for å gi et tilbud til lokalbefolkningen i Alta og avhjelpe situasjonen litt.

Strekningen fra Alta til Gardermoen er på omtrent 1700 kilometer.

– Vi skal være tre sjåfører for å få litt fortgang i det, avslutter Luuso.