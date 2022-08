STUDENT: Mandag hadde Happy Nzohabonayo (19) første dag på Universitetet i Oslo. Foto: Privat

Happy (19) jubler over karakterendring

For at flere skulle kvalifisere til lærer- og lektorutdanningen, senket regjeringen karakterkravet i matematikk. Happy Nzohabonayo (19) er en av de rett over tusen som fikk plass med nytt opptakskrav.

– Jeg ble så glad. Hva skulle jeg ellers bli, om jeg ikke kunne studere til å bli lektor, sier Happy Nzohabonayo (19) til VG.

Mandag begynte 19-åringen å studere ved Universitetet i Oslo. For å sikre at flere søkere kvalifiserte til å komme inn på lærer- og lektorutdanningen, åpnet regjeringen i våres for at studenter kan ha 40 skolepoeng og karakter 3 i matematikk og norsk.

Nå i høst begynner de første studentene som har kommet inn med nytt krav på studiene. Nzohabonayo jublet da kravet ble endret. Det førte til at hun kunne begynne rett på drømmestudiet fra videregående skole.

Tidligere har det vært krav om minimum 35 skolepoeng, karakter 3 eller bedre i norsk og 4 i fellesfaget matematikk. Det nye opptakskravet har ført til at 1038 studenter har får tilbud om studieplass. Disse hadde ikke kvalifisert med det gamle opptakskravet, viser tall fra Samordna opptak.

Studentene som kom inn med nytt krav fordeler seg slik fordeler seg slik:

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1. til 7.: 474

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5. til 10.: 297

Lektor: 267

Følte drømmen forsvant

Nzohabonayo forteller at hun aldri har likt matte. Siden 10. klasse på ungdomsskolen, har hun drømt å bli lærer.

– Jeg jobbet for å få karakterer til kravet som var før og prøvde å gjøre det godt i matte, som var det faget jeg slet med. Jeg prøvde mitt beste og visste at det ville bli utfordrende.

På videregående endte Nzohabonayo opp med karakter tre og fire i matte, som hadde vært for lavt med karakterkravet som var før endringen.

– Jeg følte litt at drømmen ble borte.

Når hun nå begynner på studiet, har hun engelsk og nordisk som hovedfag.

– Og så er jeg veldig glad i samfunnsfag. De fagene som ikke er på realfagssiden. Vi trenger flere lærere. Kravet som var, stoppet mange som kunne blitt gode lærere i norsk, engelsk og andre fag.

Lave søkertall

Søkertallene fra de siste årene har vært dystre. Færre studenter har søkt seg til lærerutdanningen, samtidig som SBB har varslet om en økende lærermangel.

Trenden fortsatt også i 2022. En fjerdedel av studieplassene som i år var ledige etter hovedopptaket, var plasser til lærerstudiet, viser søkertall fra årets studioopptak hos Samordna opptak.

– Ingen grunn til å karakterisere dette som en krise, sa utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til VG tidligere i sommer.

FLERE: Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) er fornøyd med at flere kvalifiserer til lærerutdanningen.

Elise Bjørnebekk-Waagen sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget og er Arbeiderpartiets talsperson for utdanning.

– Det er ganske mange som er fornøyde, sier hun.

– Vi trenger gode lærere i matte, men det gjør vi også i alle andre fag. Det strenge firer-kravet i matte har ført til at du kunne være i den situasjonene hvor du hadde karakter seks i norsk og drømte om å bli norsklærere, men ikke fikk mulighet til å komme inn på lærerutdanningen på grunn av en lav mattekarakter.

– Hvis du ikke skal bli mattelærer uansett, kunne kravet blitt senket mer eller er det nye kravet det laveste som burde være?

– Vi er nødt til å ha noen opptakskriterier. Det er viktig og det gir det mening at vi skal ha noen kriterier. Og så kan vi hele tiden diskutere hvordan de kan være innrettet på en best mulig måte og være mest treffsikre.

Uenig i fjerningen

Det var Erna Solbergs regjering som skjerping inn opptakskravet til lærerutdanningen og innførte kravet om karakter 4 eller bedre i matematikk.

På Stortinget reagerte både Venstre og Høyre da karakterkravet ble senket i årets opptak.

Skolepolitisk talsperson i Høyre Jan Tore Sanner har tidligere sagt at å senke karakterkravet er feil vei å gå for å løse lærerkrisen

– Det blir ikke bedre undervisning av å senke kravene og ambisjonene for lærernes kompetanse, sa han.

Sanner trekker frem at flere studenter gjennomfører hele studieløpet etter at firer-kravet ble innført.