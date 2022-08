BLÅ: Ifølge marinbiolog Fredrik Myhre mangler denne kongekrabben evnen til å produsere pigmentene som gjør den rød.

Fiskeren Martin (38) fanget svært sjelden kongekrabbe

Martin Hromulak (38) fikk en svært sjelden variant av kongekrabbe da han dro opp torskelina onsdag. En form for albinisme, forklarer ekspert.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg er på havet akkurat nå. Jeg fikk den for en time siden, sier Hromulak på telefon fra havet utenfor Båtsfjord i Finnmark.

Kongekrabben med den oppsiktsvekkende azur-fargen er ikke hverdagskost for fiskeren.

– Det kan hende man får noen med litt farge av og til, men det er veldig sjeldent at den er så blå, sier Hromulak til VG.

– Skal du spise den selv?

– Den skal selges, sier torskefiskeren som tror det er små sjanser for at krabben dukker opp i nærmeste fiskedisk.

– Blir det blå kongekrabbe i butikken?

– Det tviler jeg på. Som jeg sa: Den er veldig sjelden, svarer Hromulak.

BIFANGST: Martin Hromulak fisker egentlig torsk på utsiden av Båtsfjord.

– Flott krabbe!

Marinbiolog og leder av Havteamet i WWF (Verdens naturfond), bekrefter at den blå kongekrabben faktisk er en kongekrabbe.

– For en flott krabbe! sier han på telefonen til VG.

Ifølge Myhre er det sjeldent å få hale blå kongekrabbe opp av havet.

– Fenomenet forekommer. Det kom opp noen blå krabber i fjor også. Som regel sier forskningen at det dukker én til fem slike i løpet av året.

Ifølge Havforskningsinstituttet er kvoten på kongekrabber 1845 tonn for næringsfiske i norsk sone i 2022. Myhre forteller at en fullvoksen kongekrabbe kan veie opp mot 8 kilo. Dermed er det mange rød kilo kongekrabbe per blå kilo kongekrabbe.

– Dette er én av ganske mange krabber som kommer opp, sier Myhre og legger til:

– Dette er ikke noe hver eneste kongekrabbefisker ser hvert år.

Sjelden: Ifølge marinbiolog Fredrik Myhre er det sjeldent å hale en så blå kongekrabbe opp av havet.

– En slags albinisme

Grunnen til at krabben er blå er at den ikke klarer å produsere den karakteristiske rødfargen vanlige kongekrabber har.

– Dette er nok høyst sannsynlig en vanlig rød kongekrabbe som ikke er i stand til å produsere pigmentet som gjør at den blir rød, sier Myhre.

– Det er en slags albinisme, men den er ikke en albino, legger han til.

STOR: Kongekrabben Martin fikk på lina var voksen og stor.

Det finnes også en naturlig art av blå kongekrabber, forteller marinbiologen.

– Det finnes en art av kongekrabber i Alaska som er blå. Det er en art som lever stort sett ganske isolert i kaldtvanns-områder i Alaska. Det er meg bekjent ikke oppdaget blå Alaska-krabbe i Norge, så høyst sannsynlig er dette snakk om en vanlig rød kongekrabbe, sier Myhre.

– Denne krabben ser ut til å ha klart seg fint?

– Den ser ut til å ha hatt få fiender og har vokst seg stor og voksen. Dette er en art som blir sjelden over åtte kilo.