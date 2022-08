SKUTT: Eieren var i sorg etter at hunden Kiira ble skutt.

Henlegger sak om hund som ble skutt i Alta

Politiet har nå henlagt saken der hunden Kiira ble skutt den 25. september i fjor i Alta.

Det skriver politiet i en pressmelding.

Politiet mottok 25. september i fjor en anmeldelse etter at hunden Kiira ble skutt under en jakttur ved Jotka-området utenfor Alta. To personer ble siktet for å ha skutt hunden.

– Politiet har foretatt en grundig etterforskning hvor det blant annet er gjennomført obduksjon av hunden, tatt avhør av de involverte og innhentet andre tekniske og taktiske bevis som belyser saken, skriver de i meldingen.

Det er dokumentert at det var rein i området der hunden ble sluppet, og andre opplysninger understøtter at hunden har jaget rein, ifølge politiet.

For den ene siktedes del er saken henlagt på grunn av bevisets stilling. Ut fra omstendighetene i situasjonen har det for siktede fremstått som nødvendig å skyte hunden for å avverge skade på reinen.

– Det foreligger ikke andre opplysninger som kan underbygge at dette inngrepet gikk lenger enn nødvendig, etter at andre og lempeligere midler også var forsøkt ved å fange hunden og frakte den ut av området.

Den andre siktede var ikke til stede da hunden ble skutt, og for hans del er saken henlagt som intet straffbart forhold bevist, opplyser politiet.

Partene i saken er orientert om avgjørelsen, og det er tre ukers frist for å klage til overordnet påtalemyndighet.

