Studenter flyttet ut på dagen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

To uker før studiestart satte Christian Thorpe (21) og Jonas Stenhjem (21) seg i en fullstappet bil og kjørte over fjellet.

Kompisene fra Bergen skal studere på Handelshøyskolen BI i Oslo de neste semestrene. Etter å ha lett lenge etter et sted å bo, fant de en leilighet på St. Hanshaugen.

Men dagen etter at de skulle flytte inn, lå fortsatt klær, sengetøy og andre eiendelen i bilen.

– Han vi skulle leie av var kjempehyggelig og lett å få tak i før vi hadde signert kontrakten. Vi hadde ikke mulighet til å stille på visning ettersom vi ikke kunne komme oss fra Bergen til Oslo og tilbake på så kort varsel. Det var ikke et problem for utleier, og vi stolte på bildene i annonsen. Noe vi ikke skulle gjort, sier Christian Thorpe.

For hvert sitt rom i leiligheten med fem soverom, bad og kjøkken, skulle de betale 7225 kr i måneden hver. Leiekontrakten viser at de skulle ta over 1. august.

VG har snakket med studenter og unge som beskriver et leiemarked med få ledige boliger. Flere forteller også om dårlig standard og slitte leiligheter.

– Det var veldig fine bilder og det så ut som om det var stor plass. Det var litt dyrt, men det var ikke så mye annet ledig, sier Jonas Stenhjem.

– Forventer jo at det er rent

3. august er kompisene fremme i Oslo. De kjører til St. Hanshaugen, som er kjent for fine bygårder. Utenfor leiligheten blir de møtt av en som arbeider for utleieren.

– Han bare ga oss nøklene og sa hvilke rom som var ledig – så stakk han. Fire av rommene av ledige. Vi skulle velge mellom dem. Det var ingen andre hjemme, sier Stenhjem.

Inne i leiligheten, begynner kompisene å få en uggen følelse. De begynner å ta bilder av hvordan det ser ut. Til VG forteller de om fukt og skitt ved vinduene.

Foto: Privat

– Det første vi merket var at det var litt «shabby». En slitt og eldre leilighet kan vi jo leve med, men vi forventer at det er rent. At utleier sørger for at det er vasket, sier Thorpe og legger til:

– Vi åpnet kjøleskapet og da måtte vi gå ut av kjøkkenet fordi det luktet så jævlig. Det var skittent på gulvet og skuffer.

I gangen lå det igjen et kondom i bunnen av et skittent skoskap.

Foto: Privat

Etter å ha sett seg rundt i bofellesskapet, ringte de utleier.

– Han fulgte opp med å si at om vi ikke ville bo der, så kunne vi si opp på dagen, og få leien og depositum tilbake, sier Thorpe.

Utleieren skal ha beklaget og sa at det ikke var rukket å vaske siden de kom så sent.

– Vi ankom på kvelden 3. august, innflyttingsdato var 1. august. Det gir ikke mening.

Slik var et av soveromsvinduene i leiligheten:

Foto: Privat

Endret etter bildene ble tatt

– Leiligheten så bra ut på bildene i annonsen, men da vi kom dit var noe endret. En del av kjøkkenet var fjernet for å få plass til et ekstra soverom. Noe som ikke synes på annonsen, sier Stenhjem.

«Det er gjort noe forandringer på kjøkkenet» står det i en annonse for boligen som ligger ute på Finn.no.

– Da vi kom inn, var kjøkkenet betydelig mindre, sier han.

Vannkranen på kjøkkenet var løs, viser en video fra 21-åringene.

– Det var mange småting, men når det er så mye, så er det ikke smått lenger.

Etter under en halvtime i leiligheten, sa 21-åringene opp kontrakten og gikk tilbake til bilen som var fullastet med alt de eier.

I en annonse på Finn.no, for å leie rom i leiligheten i høst, står det at den har fem soverom med «felles kjøkken og bad» og er på 75 kvadratmeter.

Da leiligheten ble solgt i 2019, hadde den to soverom og åpen stue-kjøkken-løsning. Bilder fra salgsannonsen er blitt brukt for å leie ut leiligheten i år.

Skjermbilde Finn.no

VG har stilt utleieren til kompisene fra Bergen flere spørsmål. Han bekrefter at han fikk tilbakemelding fra studentene da de flyttet inn.

– Det var ikke godt nok vasket. Det beklaget jeg, og sa de ikke trengte å fullføre kontrakten, skriver han i en e-post til VG.

Han forklarer at han også tilbød studentene en ny vask. Han bekrefter at bildet av kjøkkenet som ble brukt i annonsen er fra før det ble bygget om. Han påpeker at han sendte en video av leiligheten til studentene før de flyttet inn.

– Bilde fra kjøkkenet er fra tidligere. Dette vil jeg ikke benytte igjen.

Gråt alene i leiligheten

Simen Jensen (22) fra Trondheim og Rebecca Fugelli (21) fra Bergen har leid en bolig på Grünerløkka i Oslo. Sist måned valgte de å flytte ut.

En av grunnene til at de valgte å si opp kontrakten, var standarden og dårlige erfaringer med utleier Merkantilbygg, et selskap som eier og leier ut flere bygg.

– Første dagen jeg kom til leiligheten, husker jeg at jeg gråt, sier Fugelli når VG møter henne utenfor hennes tidligere hjem.

Hun hadde hatt videovisning av leiligheten, siden hun bodde i Bergen.

– Da gikk det ikke an å se at den var så dårlig. Nå vet vi at du må ut med mer penger for å få noe bra. Vi betalte 5800 kroner pluss strøm og tenkte det var en god pris, sier 21-åringen.

– Satt opp veldig mange vegger

Fugelli og Jensen har leid en leilighet av Merkantilbygg i Fossveien sammen med fire andre. Flere unge personer har bodd i bygården. Blant annet den verdenskjente maleren Edvard Munch, som flyttet inn i bygget som 20-åring i 1883.

En dag fikk kollektivet besøk av noen som hadde bodd i samme leilighet noen år tidligere.

– Hun ble sjokkert da hun kom og så leiligheten. Merkantilbygg har satt opp veldig mange vegger der det ikke var vegger før. Der det er tre rom nå, var bare ett litt større rom før. Stuen og et av rommene var ett stort rom, men nå er det en vegg midt i stuen, så den har ingen vinduer. Man kan se at rosetten i taket er kuttet midt i, sier Fugelli.

Dette er et bilde fra stuen etter at den ble bygget om uten vindu:

Foto: Privat

I leiligheten som seks personer delte, var det to bad. En fredag våkner kollektivet til at grums og vann kom opp fra sluket på det ene badet. De trenger en rørlegger.

– Vi ville ha rørlegger og sendte en melding til en kontaktperson i Merkantilbygg: «Hei, oversvømmelse på det gamle badet», sier Fugelli.

Hun forteller at svaret de fikk tilbake var: «Jeg er ikke i Norge. Sånt kan ikke komme på SMS. Ta det med kontoret».

21-åringen sier hverken kontoret eller vakttelefon svarte. Lørdag bestemmer kollektivet seg for å gjøre noe selv.

– Vi ringte rørlegger, som sa at det ville koste 4000 kroner å fikse problemet.

Da tar kollektivet igjen kontakt med utleier for å spørre om hvordan problemet skulle løses. Da fikk de beskjed om at Merkantilbygg skulle sende en egen rørlegger på mandag.

Foto: Privat

De opplevde kontakten med utleieren som kronglete, og at det ikke ble tatt grep før de tok kontakt med rørlegger selv og fikk en pris.

– Det er summen av mangler som ikke blir ordnet ordentlig opp som gjør det.

– Ferdige med oss

Oversvømmelsen på badet skjedde på sommeren, etter at de hadde sagt opp leiekontrakten.

Fugelli og Jensen forteller at det var trangt å dele ett bad på seks personer. For en måned uten et bad fikk de avslag på 66 kroner hver.

Foto: Privat

Avdelingsleder i Merkantilbygg, Thor Henrik Raknerud, skriver i en e-post etter at VG har tatt kontakt at han er blitt oppmerksom på at leietagerne i Fossveien har fått feil kompensasjon da badet ikke var brukbart.

– Dette beklager jeg så meget. Jeg har tatt kontakt med leietager og rettet feilen.

Han mener badet var «ute av drift i to uker». Leietagerne VG har snakket med bekrefter at de har fått utbetalt mer i kompensasjon.

Råd til andre studenter

Tilbake på St.Hanshaugen har studentene fra Bergen et klart råd til studenter som skal leie: Dra på visning.

– Hvorfor kunne dere ikke dra på visning først?

– Det koster fort noen tusen om vi skulle fly fra Bergen til Oslo på kort varsel, sier Thorpe og legger til:

– Så skal du overnatte et sted. Om du ikke får den leiligheten, så du gjøre det på nytt og nytt. Det blir fort mye penger, så du må egentlig bare ta sjansen som kommer.

Han forteller at denne utleieren var den første som svarte og sa «dere kan få leiligheten».

– Da må du bare slå til slik at du ender opp med et sted å bo. Han virker veldig genuin da vi snakket med han. Jeg tror han vet hva han driver med når det komme studenter som ikke kan komme på visning. Det går kanskje greit hvis de ikke sier i ifra. Det er ikke greit – det er jo svindel, sier Thorpe.

– Har dere råd til andre studenter?

– Ha rike foreldre, det hjelper, sier Thorpe og ler.

Kompisen legger til at det er lurt å gå på visning.

– Det kan se veldig bra ut på bildene, men de kan lyve.

Når VG møter 21-åringene har de brukt dagen til å tråle nettet etter en leilighet, rom eller hybler som er ledige.

– Vi har sikker sendt ut over 150 forespørsler, sier Thorpe.