STÅR BAK MINNEPRIS: Ruben Oddekalv sier at han og familien støtter det russiske initiativet om å opprette en miljøvernpris for å hedre hans far, Kurt Oddekalv.

Tilbudt russisk minnepris etter Kurt Oddekalv: Flere har takket nei

Flere profilerte norske miljøvernere er blitt koblet til en russisk-norsk miljøpris, opprettet til minne om avdøde Kurt Oddekalv. Ved nærmere undersøkelser oppdaget de mulige koblinger til russisk propaganda og statlige medier.

Av Alf Bjarne Johnsen

4. desember i år fikk den nye sametingspresidenten, Silje Karine Muotka, en e-post fra Russland. Hun ville bli tildelt en av årets Oddekalv-priser:

«Vi mener at din aktivitet samstemmer med prinsippene som Kurt Oddekalv levde etter. Og vi ønsker å sende deg prisen, en statuett i glass, via post», skrev avsenderen.

– Så det ikke sporer av

To navn står sentralt bak prisen: Russiske Timofey Surovtsev, og Ruben Oddekalv, som er Kurt Oddekalvs sønn. Ruben har overtatt som leder av Norges Miljøvernforbund, som hans far grunnla på 90-tallet.

Ruben Oddekalv sier til VG at prisen er et russisk initiativ, men familien har godkjent at de bruker Oddekalvs navn.

– Min far hadde mye kontakt med dem. Den dialogen har jeg fortsatt, sier Ruben Oddekalv.

– Hva er din rolle knyttet til prisen?

– Jeg har lansert noen kandidater fra Norge. Så er jeg en av flere som går igjennom listen over kandidater. Jeg sjekker at dette er i min fars ånd, så vi ikke sporer helt av, forklarer Ruben Oddekalv.

Senere i artikkelen svarer han på bekymringene om prisen.

Russeren

Prisens russiske opphavsmann, Timofey Surovtsev, står bak det russiske Pomor Environmental Center, og driver Barents News Agency.

I et minneord om Kurt Oddekalv, skriver Surovtsev at «for meg var Kurt en slags Thor Heyerdahl – dristig, kompromissløs og ofte sjokkerende. I 30 år var han en formidabel og farlig miljøkriger mot den norske regjeringen».

På sin LinkedIn-profil knytter Surovtsev seg til den statlige TV-kanalen RIA Novosti som produsent. I 2018 tok han initiativ til å danne et grenseoverskridende samarbeid mellom miljøvern-journalister i nordområdene.

«Surovtsev hevder at han er dypt bekymret over mangelen på objektiv miljøjournalistikk, og ønsker å stå opp mot norske mediers negative rapporter på miljøproblemer i Russland, skrev journalist Atle Staalesen i Barents Observers rapport om mangel på pressefrihet i Russland, tidligere i år.

PRESIDENT: Silje Karine Muotka er den fremste folkevalgte på Sametinget. Hun takket nei til den russisk-norske miljøvernprisen.

Ufrivillig ekspert

– Så vi bestemte oss for å undersøke denne prisen litt nærmere, sier sametingspresidenten til VG.

Kurt Oddekalvs minnepris har sin egen hjemmeside på engelsk. Der oppdaget hennes rådgiver at Silje Karine Muotka allerede var tungt assosiert med prisen: På hjemmesiden var hun oppført – med navn og bilde – som medlem i prisens ekspertpanel sammen med personer fra Norge, Sverige, Finland og Russland.

– Noen hadde trukket meg inn i en organisasjon jeg var helt ukjent med. Min eneste forbindelse med dem, var at jeg hadde holdt en kort presentasjon på et digitalt seminar med noen av dem, noen måneder tidligere.

– Ble du strøket fra ekspertpanelet – og aksepterte du prisen?

– Ja, de fjernet navnet mitt raskt. Og jeg takket selvsagt nei til denne prisen. jeg ønsket ikke å bli assosiert med den, sier hun.

Men Silje Karine Muotka var ikke den eneste som var oppført mot sin vilje.

BLE FØRT OPP: Silje Ask Lundberg gikk nylig av som leder i Naturvernforbundet.

Enda en ekspert

– Jeg hadde aldri hørt om Oddekalv-prisen, da jeg ble gjort oppmerksom på at jeg var ført opp som medlem av prisens ekspertråd, sier Silje Ask Lundberg til VG.

Frem til april i år var hun leder i Naturvernforbundet.

– Jeg kontaktet Ruben Oddekalv og ba om å bli strøket. Det ordnet han, sier Lundberg.

– Hva var problemet med å være ekspert for Oddekalv-prisen?

– Jeg begynte å undersøke organisasjonene som sto bak. Jeg oppdaget at det var folk som jobbet for statskontrollerte medier i Russland. Da ble jeg mistenksom, sier hun.

NOMINERT: Ella Marie Hætta Isaksen har aksjonert i flere runder mot gruvedrift i Repparfjord, her under en aksjon med Natur og Ungdom i 2019.

Stjernekamp-vinneren

Stjernekamp-vinner og musiker Ella Marie Hætta Isaksen er også profilert på Oddekalv-prisens hjemmeside, som en av en rekke nominerte til prisen.

Isaksen har engasjert seg tungt i kampen mot gruvedrift og fjord-deponi i Repparfjord. I sommer var hun blant aksjonistene som lenket seg fast til en gravemaskin for å hindre anleggsarbeidet.

– Vi ønsker ikke å kommentere dette, skriver hennes manager Eivind Fadnes i en SMS til VG.

TAKKET NEI: Therese Hugstmyr Woje er leder i Natur og Ungdom.

Ville hedre Natur og Ungdom

Tidligere i desember fikk Therese Hugstmyr Woje, leder i Natur og Ungdom, en e-post fra Russland:

«Det er en ære å annonsere at vi ønsker at du blir en av mottagerne (av Oddekalv-prisen) i år, som en svært aktiv ung forkjemper for en trygt og sunt miljø, og vennskap mellom folk og nasjoner», leser Therese Hugstmyr Woje i e-posten.

– Jeg sa nei, forteller hun til VG nå.

– Dette fremstår som folk med tette bånd til russiske myndigheter. Den russiske hovedpersonen har uttalt seg mye om at det tegnes et negativt bilde av Russland i Norge, og at Russland må gjøre mer for å slå tilbake mot norsk propaganda, sier hun.

Natur og Ungdom har hatt samarbeidsprosjekter med likesinnede organisasjoner i nordøst-Russland. Woje sier at de er stolte over det de fikk til:

– Men alt har blitt nye vanskeligere i det siste. Våre partnere er blitt stemplet som fremmede agenter og pålagt restriksjoner. Samtidig har myndighetene støttet opp om det vi mener er falske miljøvernorganisasjoner, og som ikke er så myndighetskritiske, sier Natur og Ungdom-lederen.

MILJØKRIGER: Kurt Oddekalv, her fotografert i forbindelse med et portrettintervju i VG i 2019.

Oddekalv svarer

Ruben Oddekalv, som nå leder Norsk Miljøvernforbund etter sin far, avviser blankt at hans russiske kontakter utnytter farens navn i propaganda. VG har forelagt ham uttalelsene i denne artikkelen.

– Det er ingenting i vår kontakt med russerne gjennom mange år som tyder på misbruk. Vi opplever tvert imot å bli både sett og hørt. Det er ingenting som dreies i feil retning, de siterer oss alltid korrekt. sier Oddekalv.

– Hvorfor ble Silje Lundberg og Silje Karine Muotka satt inn i Oddekalv-prisens ekspertpanel uten å bli forespurt?

– Jeg tror dette er en sammenblanding. Så vidt jeg har forstått, hadde dette ingenting med prisen å gjøre, men de var med i et samarbeidsråd for Barentsregionen.

– Natur og Ungdom og Naturvernforbundet sier at dine partnere er tett på russiske myndigheter?

– Natur og Ungdom og Naturvernforbundet har alltid hatt en spesiell posisjon overfor min far. Om de nå velger å bruke russerne som et påskudd for å skade oss, det vet jeg ikke. Jeg kan bare forholde meg til mine egne opplevelser med russerne. Og jeg har respekt for arbeidet deres.

– Hva er kriteriet for å motta Oddekalv-prisen?

– Vi deler ut priser til miljøvernere og til miljøprosjekter på tvers av landegrensene: Noen svenske, noen finske og noen russiske i tillegg til de norske. Det er en honnør til de som har utrettet noe. Hvis ikke Natur og Ungdom vil stå for det, så er det deres sak. Hvis man leter etter en grunn til å kritisere oss, så finner man jo det, sier Ruben Oddekalv.

Prisen skulle vært overrakt onsdag 22. desember, på et digitalt arrangement, men seremonien er utsatt på grunn av covid, ifølge Oddekalv.

To mottagere til

VG har sett en liste med ytterligere to norske prismottagere av årets Oddekalv-pris:

** Kenneth Bruvik fra Fjell utenfor Bergen er en profilert miljøverner, spesielt opptatt av forsøpling av havet og kysten. Han sier til VG at han er varslet om at en prisseremoni er blitt utsatt, men kjenner ikke til hverken prisen eller bakgrunnen.

** Alette Sandvik, bosatt i Meråker, er daglig leder i Foreningen våre rovdyr. Hun forteller VG at hun har et årelangt og nært forhold til Oddekalv-familien, og at hun har akseptert prisen – men har ingen kunnskap om de russiske partnerne.