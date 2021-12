UKLART: Leder i Skolelederforbundet, Stig Johannessen, mener det er uklart hvordan testing av elever skal foregå i praksis.

Skolelederforbundet om testing av elever: − Usikkerheten er stor

Skolelederforbundet er bekymret for at det praktiske ansvaret for testing av elever vil havne på den enkelte leder ved skoleoppstart. – Usikkerheten vil for mange av våre medlemmer bety en jul i beredskap, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

På pressekonferansen tirsdag informerte helsedirektør Bjørn Guldvog om at testing av elever før skolestart står høyt på prioriteringslisten.

På grunn av mangel på selvtester i landet, må kommunene være forberedt på å prioritere utdelingen av dem. De prioriterte gruppene er først helsepersonell, så de som skal testes ved symptomer, og deretter elever som skal testes før skoleoppstart, opplyste Guldvog.

Men hvordan denne testingen av elevene skal foregå, er uklart, sier leder i Skolelederforbundet Stig Johannessen.

– Tidligere har vi sett at ansvaret i høy grad har tilfalt rektorer, skoleledere og styrere. Flere har fortalt om at de selv har måttet pakke og dele ut tester utenfor arbeidstid.

– Pålagt oppgaver

Selv om kommunene får det overordnede ansvaret, er Skolelederforbundet bekymret for at det praktiske ansvaret for testing av elevene havner på den enkelte leder.

– Denne usikkerheten vil for mange av våre medlemmer bety en jul i beredskap, sier Johannessen.

Leder i Skolelederforbundet Stig Johannessen.

Han er bekymret for at mange nå går nå inn i en jul preget av usikkerhet og bekymring.

– Smittesporing, utdeling av tester og administrasjon av kohorter er oppgaver skolelederne har blitt pålagt i løpet av de 21 månedene siden coronakrisen begynte.

På pressekonferansen ble det heller ikke sagt noe om testing av skolenes og barnehagenes ansatte, noe Johannessen etterlyser.

– Usikkerheten er stor. Ifølge helseministeren jobber Kunnskapsdepartementet nå med å klargjøre for skolestart. Vi ser frem til tydelige og oppklarende retningslinjer for testing, karantene og oppstart etter jul.

– Ansatte bør også prioriteres

På spørsmål om hvordan man skal forhindre at ansvaret faller på ansatte i skolen, svarer statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng, følgende:

– Kommunene jobber med løsninger for utdeling og gjennomføring av testing i skolene. Det er viktig at ledere i kommunen har god dialog med skoler og barnehager. Vi har forståelse for at ansatte i skolen synes dette er en krevende situasjon.

Bekeng sier at ansatte i skoler og barnehager også bør prioriteres for testing, i tillegg til å prioriteres for tredje vaksinedose.

– Vil alle kommuner få nok tilgjengelige selvtester før skoleoppstart?

– Hver enkelt kommune må prioritere bruken av selvtester basert på leveransene fra Helsedirektoratet. Helsedirektoratet sender nå ut tester direkte til kommunene hver uke, og før nyttår vil vi motta flere millioner tester.

– Regjeringen har besluttet at barn, unge og ansatte er blant de gruppene som prioriteres i bruken av selvtester. De enkelte kommunene må vurdere hvordan de legger opp sine testregimer, inkludert bruk av selv- og hurtigtester, ut fra de lokale forholdene.