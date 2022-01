TALTE: Statsminister Jonas Gahr Støre holdt lørdag nyttårstale til nasjonen.

Ekspertenes dom over Støres nyttårstale: − Kan ha en fremtid som TV-vert

Lørdag holdt statsminister Støre sin første nyttårstale. Nå er ekspertenes dom klar: En god tale, med innsmett av politikk.

Av Lars Hægeland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lørdag holdt Jonas Gahr Støre (Ap) sin første nyttårstale som statsminister. VG har fått to retorikkeksperters dom på talen.

– Dette er en tale som er tilpasset situasjonen som vi alle står i. Han sier det som er trygt, nødvendig og presist. Jeg tror Jonas han ha en fremtid som TV-vert, sier Kjell Terje Ringdal spøkefullt til VG etter talen. Han er førstelektor i retorikk ved Høyskolen Kristiania.

Støres tale handlet i stor grad om den enda pågående coronapandemien og konsekvensene som følger.

– 2021 var året vi sterk håpet at pandemien skulle slippe. at vi kunne ta hverdagen tilbake. Igjen har vi feiret en annerledes høytid. Likevel er jeg imponert over hvordan dere har takler pandemien, sa Støre.

– Om talen var en bil, er det en Volvo. Den er trygg, har en passende form og er passe veldesignet. Den tar i bruk balanserte språklige virkemidler, og det er ikke høystemt, men tilpasset situasjonen.

Se hele nyttårstalen her:

Minner om Gro

Også professor i retorikk ved UiB, Jens Kjeldsen fikk med seg Støres nyttårstale.

– Støre og regjeringen har gjort det til sitt prosjekt å snakke om fellesskapet. Talen var for fellesskapet og rettferdighet og er dermed også en tale for sosialdemokratiet.

Kjeldsen mener talen etablerer Norge og nordmenn som noe vi kan være stolte over.

– I mange land blåser folk i regler, fordi de ikke stoler på myndighetene eller på hverandre. Slik er ikke vi. Det er annerledes i Norge, sa Støre og viste til coronahåndteringen i andre land.

– Selv om den er veldig forskjellig, minner den litt om den kjente talen til Gro Harlem Brundtland «det er typisk norsk å være god». Han fremhever det som gjør oss nordmenn som spesielle, sier Kjeldsen.

PROFESSOR: Jens Kjeldsen ved Universitetet i Bergen.

Mener Støre skiller seg fra Solberg

Støre snakket om sveiseren Frøya Valland Dale i Alver, sykepleier Helga Botten i Østerdalen og jernverket i Mo i Rana som har gått fra industri til å bygge batterier.

– Legg merke til hvilke mennesker han snakker om, hvilken jobb de har og hvor de kommer fra. Det er ikke folk fra Ullevål hageby for å si det sånn.

– Støre snakker gjennom disse historiene og har lite fokus på seg selv.

Kjeldsen mener talen skiller seg fra hvordan forgjengeren Erna Solberg holdt sine nyttårstaler.

– Erna Solberg snakket også om «vi», men Støre snakket om fellesskapet og koblet det til rettferdighet. Da får det en mye mer sosialdemokratisk vri.

EKSPERT: Kjell Terje Ringdal, førstelektor i retorikk ved Høyskolen Kristiania.

Ringdal mener Støres litt over 15 minutter lange tale var mer enn bestått. Han peker på at talen er fremført bra og at detaljene er på plass.

– Til og med bøkene i bakgrunnen er farge-koordinert, så det visuelle tv-opplevelsen ble veldig god.

Han tror likevel ikke at talen vil bli husket.

– Dette er ikke en tale vi kommer til å huske eller som går inn i historien, men den er god og legger seg i hovedleien. Dette er Volvo, avslutter førstelektoren i retorikk.