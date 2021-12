HAR VURDERT REGELVERKET: Advokatselskapet Grette ble hyret av Stortinget for å gjøre en skatterevisjon. I dag fikk stortingsdirektør Marianne Andreassen (bildet) rapporten.

Stortingsdirektøren om skatteregler: − Svært komplisert

Stortinget har rett, mens Skatteetaten tar feil, hevder Stortingets egne advokater i ny rapport. Stortingsdirektøren ber Skatteetaten lese rapporten.

Det er full splid mellom Skatteetaten og Stortingets egne advokater om skattereglene for stortingsrepresentanter

Skatteetaten har tidligere slått fast at privat utleie på hjemstedet, eller manglende utgifter til bolig på hjemstedet, tilsier at representanter skulle skattet av den gratis pendlerboligen de har fått av Stortinget i Oslo.

I dag hevdet Stortingets egne advokater i advokatfirmaet Grette det motsatte i en rapport – og at Stortingets praktisering av skattereglene i hovedsak har vært korrekt.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen vil overfor VG ikke svare på spørsmål om hun er fornøyd med konklusjonene i rapporten, men sier hun konstaterer at Grette «har andre konklusjoner enn Skatteetatens fortolkning».

– Det gjelder gutte- og pikeromsproblematikken og det går på spørsmålet om muligheten til å leie ut på hjemstedet uten at det oppstår skatteplikt på pendlerboligen. Jeg konstaterer at Grette på disse områdene mener at Stortingets administrasjon i hovedsak har håndtert dette riktig ved å gi skattefri pendlerbolig.

– Svært komplisert

– Hva tenker du om at Skatteetaten og Stortingets egne advokater har så ulik tolkning av disse skattereglene?

– Pendlerboliger peker seg ut som et svært komplisert felt. Ikke minst når det kombineres med særregler om representanters skattemessige bosted. Det betyr at representanter i større grad enn andre anses som pendlere. Den kombinasjonen med skattereglene som gjelder på dette området, viser seg å være svært komplisert, sier Andreassen.

Har sendt rapporten til Skatteetaten

Skatteetaten driver nå med en egen kontroll om hvorvidt de folkevalgte har fulgt skattereglene. Stortingspresidenten ber nå Skatteetaten lese den ferske rapporten.

– Det har det vært viktig for meg å umiddelbart få sendt denne rapporten til Skatteetaten slik at de kan vurdere hvordan de vil bruke det dokumentet inn i den skattekontrollen som de har gående overfor oss, sier Andreassen.

– Så du frykter at Skatteetaten legger feil tolkning til grunn for sin kontroll?

– Som sagt tar ikke jeg stilling til disse spørsmålene. Jeg har vært opptatt av at Skatteetaten får rapporten og at vi bidrar konstruktivt inn i kontrollen. Så vil jeg se resultatet av kontrollen før jeg tar stilling til noe som helst.

MÅTTE GÅ: Kjell Ingolf Ropstad gikk av som KrF-leder og statsråd etter avsløringer om at han fikk gratis pendlerbolig mens han var registrert på gutterommet.

– Uavhengig rapport

– Har Grette fått råd og innspill fra dere i sitt arbeid?

– Nei, dette er en helt uavhengig rapport som er gjennomført etter revisjonsprinsippene som et advokatfirma har. Det har på ingen måte vært en påvirkning fra Stortingets side når det gjelder vurderinger og konklusjoner. Det vi har bistått med er å gi fakta om de ordningene vi faktisk har her og hvordan vi har håndtert det skattemessig. Men rapporten er helt uavhengig, sier Andreassen.

– Selv om det viser seg at Grette har gjort en korrekt tolkning av disse skattereglene om at pendlerboliger ved gutteromsregistrering ikke er skattepliktig, er det moralsk riktig at stortingsrepresentanter uten utgifter på hjemstedet skal få skattefri pendlerbolig i Oslo?

– Det tar ikke jeg stilling til. Det jeg synes er utrolig viktig i en rettsstat som Norge er at skatten er korrekt. Det betyr at man hverken skal betale for lite eller for mye skatt.

Hun viser til at presidentskapet har oppnevnt et utvalg som skal gå gjennom og vurdere alle ordningene til stortingsrepresentantene.

STORTINGSDIREKTØR: Marianne Andressen.

Utelukker ikke feil

Rapporten går ikke inn i enkeltsaker. Advokatfirmaet understreker at det forutsetter en nærmere vurdering av enkeltsaker for å konkludere om Stortinget har vurdert ting skattemessig riktig ved ulike tilfeller. Det gjelder blant annet hvorvidt netto leieinntekt på hjemstedet kan redusere det beløpet Stortinget kan dekke skattefritt for representanten.

Andreassen utelukker ikke at Stortinget kan ha begått feil.

– Ja, de peker på noen enkeltområder som knytter seg spesielt til at vi må gå inn og vurdere enkeltsaker. Det er omtalt i rapporten, og jeg må gå inn og studere det mer nøye. Så det kan jeg på ingen måte utelukke at også vi må se på en enkeltstående områder og saker som gjør at vi må rydde opp i skatteplikten bakover i tid, og ikke minst fremover i tid.

KRITIKK: Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Rødt: Alvorlig feil

Konklusjonene i rapporten gjør ikke Rødt-leder Bjørnar Moxnes mildere i sin kritikk.

– Det er ingenting ved konklusjonene i denne rapporten som endrer at det er en alvorlig feil når stortingsrepresentanter misbruker ordninger dekt av fellesskapet, ved å få statsfinansiert bolig, samtidig som de ikke har hatt egne utgifter til å bo og pendlet fra gutterommet, leid ut bolig/sekundærbolig eller disponert egen bolig i kort avstand fra Stortinget, skriver Moxnes i en e-post til VG.

Han sier han ser frem til å følge opp rapporten videre.