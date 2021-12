JULEMAT-MINISTER: Sandra Borch (Sp) har ikke sans for at sunn og næringsrik julemat som kålrot prises til kroner 2,90 i matvarebutikkene.

Matministeren: − Uting med kålrot til 2,90

Julepriskrigen i matvare-kjedene med én kilo kålrot til tre kroner, er respektløst mot sunn, god mat, mener landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Av Frank Ertesvåg og Javad Parsa (foto)

Publisert: Nå nettopp

For mat-statsråd Sandra Borch er kålrotstappe selvsagt tilbehør til det hjemmeproduserte, røkte pinnekjøttet på julaften hjemme i Lavangen. Oppveksten på gård har gitt henne både erfaring og kunnskap om hvor mye arbeid som ofte ligger bak matproduksjon.

Nå synes hun matvarekjedene bør samles om å avlyse de nærmest tradisjonelle priskrigene før jul og påske. De siste dagene har for eksempel Kiwi og Coop Extra solgt kålrot til 2 kroner og 90 øre kiloet.

Hjem til jul

– Jeg synes det er en uting å drive priskrig på sesongvarer på den måten som kjedene fortsatt gjør. Vi har ikke sett det i så stor grad på svineribbe i år som tidligere år, men jeg synes virkelig dette er en uting, gjentar Borch til VG.

Hun er akkurat ferdig med de siste julegave-innkjøpene da VG møter henne på kontoret i departementet. Håpet er å kunne dra hjem til Lavangen onsdag kveld eller torsdag. Først da blir det jul for henne.

Trenger fremsnakking

Men først ønsker hun altså å ta et lite oppgjør med de tre store matkjedene som selger mat til Ola og Kari. Hun sier hun har en god dialog gående med dem. Men de må bokstavelig talt sette bedre pris på den norske maten de kjøper fra bøndene, forlanger Borch.

– Jeg skjønner at priskrig er business. Men den jobben bøndene gjør - enten for å dyrke frem kålrot - eller for å få frem førsteklasses ribbe eller pinnekjøtt, blir ikke akkurat fremsnakket gjennom slike priskriger, sier Borch, som har forståelse for at folk med krevende økonomi kan nyte godt av de kortvarige priskrigene. Men hun er likevel motstander av dem.

PÅ VEI HJEM: Sandra Borch lever statsråd-livet i Oslo, men gleder seg til julefeiring hjemme i Lavangen i Troms.

– Du vil at bøndene skal få mer igjen av den prisen som settes i butikk på maten?

– Jeg er opptatt av at de som produserer de råvarene og matvarene som selges i butikk, skal få mer igjen enn i dag. Det har jeg utfordret matkjedene på i møter med dem. Det er ikke min intensjon å øke matvareprisene i Norge. Dette er mer snakk om en bedre utjevning mellom kjede, industri og bonde, forklarer Borch, som etterlyser et samfunnsansvar fra så store aktører i folks hverdagsliv som matvarekjedene er.

– For gærent

Bonde og kålrotprodusent, Sverre Huseby i Frogn, synes heller ikke noe om den nesten tradisjonelle prisdumpingen på kålrot i ukene før jul.

– Jeg synes det er for gærent. Men de bruker det som lokkemiddel for å tiltrekke seg kunder. Jeg opplever dette som en form for nedsnakking av et sunt og godt matprodukt, sier Huseby til VG.

Både han og andre matvareleverandører får adskillig bedre betalt enn de laveste lokke-prisene på kålrabi.

SVINERIBBE PÅ MENYEN: Sandra Borch er glad for at hun har sluppet å se elleville dumpingpriser på svineribbe i førjulsukene. Selv har hun ofte svineribbe på julemenyen første juledag.

Forventninger om lav pris

VG kjenner imidlertid til at flere produsenter opplever det som underlig at de store matvarekjedene presser dem ytterligere på pris i en tid der kostnader til både strøm, gjødsel, kraftfor, plantevern og arbeidskraft går kraftig opp.

På Toten driver også Mikkel Bakkegård med kålrot-produksjon. Han har også lagt merke til at matvarekjedene selger kålrabien til stadig lavere pris, noen steder helt nede i kroner 2,90.

– For meg som produsent betyr ikke dette så mye. Men det kan jo føre til at kundene får urealistiske forventninger til en kunstig lav pris. Så lave priser på mat er heller ikke noe godt grep mot matsvinn, sier Bakkegård.

NORDENS APPELSIN: Kålrot eller kålrabi til salgs på en Kiwi-butikk i Lier.

Tjener fett på matsalg

Sandra Borch har fått med seg at den største eieren av dagligvare-kjedene figurerte i det høyere sjiktet i Kapitals oversikt over Norges rikeste og i oversiktene over formue, inntekt og skatt da skattelistene ble lagt ut tidligere i desember.

– Jeg merker meg at de tjener gode penger, og har en betydelig høyere inntekt enn en statsråd har. Dette lønns- og inntektsnivået er noe kjedene selv bestemmer, men det er jo et signal til samfunnet, sier matstatsråden.

Hun er imidlertid opptatt av å få frem at også bøndene også får to-tredjedeler av sin inntekt fra marked og matsalg.

– Det er en myte at de lever av subsidier og overføringer fra det offentlige, sier matministeren.

Restemiddag

Hjemme i Lavangen i Troms er det moren hennes som stort sett står for tilberedelsen av julematen. I praksis: røkt pinnekjøtt av egne lam, utvannet og dampet, servert med poteter og kålrotstappe.

– Min jobb består gjerne av å lage restemiddag på tredje-dag, gjerne tapas der pinnekjøtt inngår. Lag gjerne en restemiddag eller to i løpet av romjulen. Det er også et godt tiltak mot matsvinn, som fortsatt er altfor stort i Norge med 80 kilo per person årlig, fastslår Sandra Borch.

NORGESGRUPPEN: Stein Rømmerud er kommunikasjonsdirektør i Norges desidert største dagligvareaktør, Norgesgruppen.

Kristine Aakvaag Arvin i Kiwis kommunikasjonsavdeling skriver i en e-post at det er dagligvarekjeden som tar regningen for priskuttene.

– Produsentene og leverandørene får betalt som avtalt. Vi ser på dette som en investering i fornøyde kunder.

– Vi kommer til å fortsette priskampen for fullt i 2022, forsikrer hun.

Kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Kiwis eierselskap Norgesgruppen, som også eier Meny, Joker og Spar-butikkene, sier at priskrigen ikke går ut over matprodusentene.

– Så lenge prisvariasjonene ikke går ut over produsentenes fortjeneste, så er denne type sesongbaserte prisvariasjoner med på å skape økt konkurranse som kommer forbrukerne til gode. Flere kunder vil kjøpe og dermed bli kjent med sunne, gode og norske jordbruksprodukter, skriver Rømmerud i en e-post til VG.

Ikke avlyst priskrig

– Hva tenker dere om en fremtidig avlysning av denne typen jule- og påskepriskrig som Borch tar til orde for?

– Konkurransen om kundene er beinhard og vi kan ikke utelukke at våre kjeder fortsetter kampen om høytidshandelen, svarer Rømmerud.

– I hvilken grad forsøker dere som matkjede-eier å få produsentene til å selge varen billigere til dere – forut for julepriskrigen?

– Produsentene får uansett den fastsatte oppgjørsprisen for sine produkter og den er ikke påvirket av utprisen til kundene, svarer Norgesgruppen-direktøren.