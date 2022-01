FELLES PLAN: Helse- og omsorgssminister Ingvild Kjerkol (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tok seg tid til noen minutter ute i det milde vinterværet i Oslo onsdag, hvor statsministeren ikke engang trengte ytterjakke.

Støre og Kjerkol vil bruke fem milliarder på corona-tester

Statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol legger frem en helsesatsning til 9,5 milliarder for å motvirke den økte coronasmitten og for å kunne åpne skoler og samfunnet mer.

Onsdag ble det kjent at regjeringen torsdag klokken 19 vil legge frem sine nye vurderinger av coronapakken som ble vedtatt før jul, som strammet inn elevenes tilgang til sin skole og som stengte ned store deler av utelivsbransjen, da det ble innført nasjonal skjenkestopp.

Men før det presenterer Støre og Kjerkol her hva de uansett må gjøre innen helsesektoren, for å dempe den stigende smittebølgen Norge er inne i - og står foran.

– Vår felles helsetjeneste er vårt beste forsvar i denne pandemien, som fortsatt vil påvirke helsetjenestene i betydelig grad i tiden fremover. Derfor tar regjeringen grep og foreslår en tiltakspakke på nesten 9,5 milliarder kroner for å bekjempe pandemien på helsefeltet, sier Støre.

– Vi gjør det for å sikre tilstrekkelig kapasitet i helsetjenesten slik at denne ikke kneler nå i en avgjørende fase, sier Kjerkol.

Her er tiltakene

Her er hovedpunktene i planene som Støre sier regjeringen snarlig vil fremme for Stortinget i en tilleggsproposisjon.

Fem milliarder kroner til anskaffelse av tester.

1,5 milliarder kroner for å sikre at Norge fortsatt kan sikre vaksiner gjennom EU-samarbeidet.

1,5 milliarder kroner for å kompensere sykehusene for økte kostnader som følge av pandemien, som ble lansert i Kjerkols sykehustale tirsdag .

700 millioner kroner for å sikre at Norge kan få tilgang til effektive legemidler mot Covid-19 etter hvert som de tas i bruk.

200 millioner kroner til økt innkjøp av åndedrettsvern og smittevernutstyr til nasjonalt beredskapslager.

Samlet ny pakke er 9 477,5 millioner kroner.

Hele pakken kan du lese mer om her:

Kjerkol sier at de bevisst har prioritert.

– Vaksinering, testing og tilgang til legemidler mot Covid-19 er viktige verktøy i vår håndtering. God tilgang på disse tre er, viktig for å kunne lette på tiltak.

Vi møter dem onsdag på og utenfor Stortinget.

– Skal få gå på skolen

Det har vært fremmet kritikk av mangel på hurtigtester, blant annet fra KrF-leder Olaug Bollestad som har tatt til orde for at alle bør få tilgang til gratis hurtigtester.

– Fem milliarder til tester; betyr det at alle skal få teste seg gratis?

– Kommunene får nå mye bedre tilgang på tester. Samtidig ser vi nå på hele TISK strategien basert på klare tilbakemeldinger fra kommunene. Vi ønsker å bruke jevnlig testing for å holde samfunnet mest mulig åpent. For regjeringen har det hele tiden vært klart at barn og unge skal prioriteres høyt, slik at de kan få gå på skolen, sier helseministeren.

TEST: Helseministeren forklarer hvorfor de nå bruker mer penger på testing enn på vaksine.

De vil ikke kommentere de konkrete tiltakene som kommer i morgen, men nye tiltak som skal hjelpe skolene å holde åpne, er et signal om en mulig lettelse.

– Titalls millioner tester

Støre sier det ikke er uten grunn at de satser på tester.

– Vi satser stort på tester og går fra en situasjon hvor vi hadde manko på tester, til at vi nå skal få tilgang på titalls millioner tester. Både tester og vaksiner er viktig for at vi skal kunne leve relativt normalt med dette viruset.

De 1,5 milliardene til vaksiner er til fremtidig føre var.

– Det er for å sikre oss korrigerte vaksiner som virker bedre på eventuelt nye mutasjoner og fjerde dose hvis det blir nødvendig. Vi skal være forberedt på det som kan komme. Vi har sikret oss gode avtaler med EU som vi vet kommer, sier helseministeren.

MAT MÅ MAN HA: Jonas Gahr Støre hentet laks i stortingsrestauranten og bar med seg til statsrådsalen i Stortinget, hvor han kombinerte lunsj og intervju.

Fredag er det knyttet stor spenning i utelivsnæringene som er nedstengt.

– På generelt grunnlag vil jeg si at vi håper å komme tilbake til en mest mulig normal situasjon, men vi har høye smittetall og en smittetopp foran oss. Vi mottar råd fortløpende fra Helsedirektoratet og FHI, sier Støre.

Han sier at de også lytter til flere aktører.

– Jeg merker på samfunnsdebatten at det er mer debatt og det er bra. Jeg mener at vi litt for lenge lot være å stille spørsmål ved rådene som kom. Nå blir de utfordret mer av interessegrupper og folk rundt middagsbordet og på jobben, sier han.

Disse pakkene er aktuelle fremover:

Info Pakkene Regjeringen fremmer for tiden flere pandemipakker. Den vi omtaler her, dreier seg om penger til helsefeltet utover vinteren. Torsdag kveld kommer de altså med vurdering av de nasjonale tiltakene som ble innført før jul, blant annet knyttet til skjenkeforbudet. I tilllegg behandler Stortinget en pakke som skal forlenge de økonomiske tiltakene til permitterte og andre coronautsatte grupper. Vis mer

Kjerkol sier at de vil følge utviklingen i sykehusenes inntekter og utgifter nøye og vurdere å bidra mer mer penger.

– Vi vil ved behov fremme forslag om ytterligere økte bevilgninger 2022 i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022, så helsetjenesten skal prioritere å kunne håndtere flere innleggelser gjennom vinteren, sier hun.

Tok opp utfordring med rapportering

VG har vist at fem kommuner meldte til om kritisk mangel på personell. Nå melder de at det ikke gjelder lenger.

– Viser det at det er krise i det faglige fundamentet dere lager tiltakene utifra?

– Det at kommunene melder inn kritisk mangel på personell, er knyttet til pandemihåndteringen og ikke en utviklet standard over mange år. Det er en temperaturmåler som skal gi oss et riktig bilde av situasjonen i kommunene.

Hun sier de tok opp denne utfordringen med kommunene, statsforvalterne og direktoratet på møte onsdag ettermiddag.

– Ettersom situasjonen endrer seg raskt er det viktig at kommunene formidler dette videre. Det er noe av bakgrunnen for at vi nå ønsker en gjennomgang av dagens rapporteringssystem slik at det blir mest mulig enhetlig.