TJUVSTARTER: Kommuneoverlege i Rana, Frode Berg, sier at han tar ansvaret om noen mener kommunen har gjort noe galt.

Starter vaksinering av de over 18 før godkjenning fra regjeringen

Rana kommune vil allerede denne uken tilby tredje dose til de i alderen 18–44 år, med godkjenning fra FHI, men foreløpig uten grønt lys fra myndighetene. – Kan ikke være regelryttere hele veien, sier kommuneoverlegen.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

– Jeg tenker det er ekstremt viktig at vi får gitt så mange som mulig dose tre nå. Det handler mest om at folk ikke skal bli syke, og det fritaket fra smittekarantene en tredje dose gir, sier kommuneoverlege i Rana, Frode Berg.

Folkehelseinstituttet (FHI) opplyste fredag at de åpner for at personer under 45 år kan få tredje dose før jul. Men dette har enda ikke regjeringen godkjent.

Rana kommune har tatt Helse- og omsorgsdepartementets oppfordring om å vaksinere så fort som mulig på alvor. Kommuneoverlegen forteller at de har satt inn mye ressurser, og anslår at de kommer til å vaksinere mellom 4100–4500 innen denne uken. De aller fleste av disse er over 45 år.

– Så vil vi også tilby de med risikofaktorer over 18 år tredje dose, så lenge det har gått 4,5 måneder siden andre dose. Det tenker jeg er helt ok, og klarert med FHI. Vi tillater oss å være litt pragmatiske, så om det er noen mellom 18–44 år uten risikofaktorer som kan få tredje dose, så vaksinerer vi dem også, sier Berg til VG.

– Jeg tar ansvaret om noen mener vi har gjort noe galt. Vi er komfortabel med løsningen vår.

Det var Rana Blad som først skrev om at kommunen åpner for tredje dose til de over 18 år.

Runde i kantene

Berg sier at kommunen er opptatt av å følge reglene, men også å fullføre oppdraget om å vaksinere flest mulig.

– For å være ærlig, tror jeg ikke regjeringen eller FHI har noe imot det – at vi er på tilbudssiden, så lenge vi forholder oss til hovedanbefalingen knyttet til intervallet mellom dosene.

– Gjør dere det da?

– Vi bryr oss om det, men vi er ikke helt låst på 20 uker. Har det gått 19 uker, får du den. FHI har også sagt at det ikke er noe medisinsk grunn til å ikke kunne gi det tettere. Så 19 eller 20, samme det. Nå er det viktigste å få vaksinert.

– Vil dere si nei til de over 18 som ikke er i risikogruppen og vil ha tredje dose?

– Vi er runde i kantene. Pandemi er komplisert, vi må gjøre dette så enkelt som mulig. Vi kan ikke være regelryttere hele veien, og heller benytte ressursene på best mulig måte. Om vi må tøye noen begreper for å gjøre jobben best mulig, må det være greit. Vi gjør bare det regjeringen har bedt om – å vaksinere så raskt som mulig.

Berg understreker at det vil være svært få av de i aldersgruppen 18–44 uten risikofaktorer, som det har gått lang nok tid for siden de fikk andre dose.

– Det kan tenkes at det er noen studenter som fikk en dose på Østlandet i sommer og er klare, men det er ytterst få.

Lånt tusen doser

Kommuneoverlegen skryter av kapasiteten og tempoet kommunen har fått på plass.

– Vi har god kapasitet fordi vi har bestemt oss for det. Så har vi ikke hatt så høye smittetall i det siste, som gjør at vi kan mobilisere ekstra. Men hvis vi skal ta hensyn til alle detaljer man legger opp til, hadde det ikke vært mulig å vaksinere så mange som vi ligger an til, sier Berg.

Etter at kommunen hadde presentert planen for ukens vaksinering tirsdag, fant de ut at de hadde regnet feil på antall tilgjengelige doser, og måtte låne av nabokommunen for å kunne gjennomføre det planlagte opplegget.

– Heldigvis har vi gode naboer i Bodø, og fikk låne 1000 doser av dem, sier Berg.

Kommuneoverlegen sier at kommunene i området har klart seg fint i det siste, og at det derfor ikke har vært aktuelt å bistå utenfor kommunegrensene med kapasiteten deres.

– Jeg har ikke hørt noe om at de andre sliter med vaksinering. Vi hjelper alltid hverandre, sånn har det vært gjennom hele pandemien.

Flere kommuner: Antall ledige armer det står på

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) skriver i en epost til NRK at de vil behandle rådet fra FHI om å gi personer under 45 år tredje dose før jul, så raskt som mulig.

Men helseministeren svarer ikke kanalen på hva hun synes om at Rana kommune allerede er i gang med å gi dose tre til de over 18.

– Det er veldig positivt hvis instituttet mener at kommunene som har mulighet til det kan starte vaksinering av denne gruppen før jul. Kommunene har nå en stor jobb med å vaksinere dem over 45, skriver hun til NRK.

Det har ikke lykkes VG å få en kommentar fra Helse- og omsorgsdepartementet lørdag.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap)

Alle over 45 år skal få tilbud om tredje dose innen midten av januar, og kommunene som trenger det kan få bistand av apotek og Forsvaret.

Folkehelseinstituttets vaksinesjef Geir Bukholm sa til VG fredag at instituttet får tilbakemeldinger fra flere kommuner som sier det er antall ledige armer og ikke nødvendigvis kapasiteten det nå står på.

– Alle praktiske planer for utsending av vaksiner til kommunene bygger nå på en forutsetning om at alle som er 18 år og eldre skal få tilbud om en oppfriskningsdose, dersom intervallet er langt nok, sa Bukholm.