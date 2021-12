forrige

fullskjerm neste INTENSIV: Her på coronakohorten på OUS Ullevål sykehus ligger smittebærende pasienter på respirator. Intensivsykepleier Ingrid Katharina Bjørnøy (t.v.) sammen med kollega og koordinator på kohorten Helene Saxebøl. 1 av 2 Foto: Gisle Oddstad / VG

OUS-overlege: − Vi har et håp

Det skrives nå flere covidpasienter ut av Ullevål sykehus enn det legges inn. Seksjonslederne for leger og sykepleiere mener det er lov å være litt optimistiske.

– Den siste uken har det stabilisert seg med 3–5 nye pasienter hvert døgn og 40–50 innlagte med covid. Nå skrives flere ut enn inn. Utskiftingen av pasienter skjer på sengepost, mens pasientene som havner på intensiv ligger lenge. Også på landsbasis er antall pasienter innlagt med covid fallende. Vi har et håp. Kanskje har vi vært på en topp, sier overlege og seksjonsleder for anestesi og intensivleger, Anne Bøen.

– Fasiten får vi kanskje når vi vet hvor syke omikron-smittede blir, sier seksjonsleder for sykepleierne, Hanne Wikeby Asak.

PLANENE KLARE: På Ullevål Sykehus er planene for å utvide arealer og bemanne nye kohorter klare hvis omkron fører til flere innleggelser, sier seksjonsleder for sykepleierne Hanne Wikeby Asak.

Snart to år ut i pandemien ble den første pasienten med påvist omikronsmitte denne uken lagt inn på sykehus. I følge VGs opplysninger er pasienten lagt inn på av sykehusene på Østlandet og ikke alvorligsyk.

Omikron er mye mer smittsom enn alle variantene som har herjet hittil i pandemien og ble første gang bekreftet i Norge 4. desember.

– På OUS Ullevål sykehus er det planer for å utvide arealer og bemanne nye kohorter hvis vi får flere innleggelser, sier Asak.

fullskjerm neste 1 av 4 Foto: Gisle Oddstad / VG

Det er dette sykehuset som har hatt flest covid-pasienter det siste året. Et stort antall covidsyke legges inn og skrives ut herfra. Et mindre antall er blitt flyttet videre til OUS-Rikshospitalet. Ullevål har også avlastet andre sykehus med covidpasienter, blant annet Akershus Universitetssykehus og Lovisenberg Sykehus som har lav intensivkapasitet.

I høst la FHI frem beste- og verstefallsscenarioer for vinterbølgen med delta. Siden da antall inneliggende pasienter vært enten høyere, eller på linje med verstefalls-scenarioet. Men de tre siste dagene er innleggelses-tallene lavere:

På smittekohorten på Ullevål ligger tre alvorlig syke menn på respirator. Kohorten ble etablert og åpnet vinteren 2020. Den har vært stengt i roligere perioder og åpnet igjen. Kohorten gjør det mulig å samle og effektivisere behandlingen av smittebærende pasienter.

Koordinator Helene Saxebøl leser detaljer om en av mennene på respiratorens dataskjerm mens hun masserer sin egen skulder. Rundt henne jobber kollegaene rolig. De er kledd i blå plast og bærer masker med lufttilførsel fra et filter de har festet rundt livet. I vinduene henger røde julestjernen.

Det er snart jul i smittekohorten også.

De fleste som jobber med de tre pasientene er intensivsykepleiere, en gruppe spesialsykepleiere Norge har hatt for få av i årevis uten at noen ansvarlig myndighet har sørget for å øke utdanningskapasiteten.

fullskjerm neste HARDT ARBEID: For koordinator på intensivkohorten Hanne Saxebøl og kollegaene har de siste to årene vært en svært lang og hard arbeidsøkt. 1 av 2 Foto: Gisle Oddstad / VG

En smittebærende pasient ligger 20 døgn i et strengt smitteregime, før smittefaren er over. Seks av ti pasienter i intensivsengene er uvaksinerte. To av ti har sykdom som fører til dårlig immunforsvar og to av ti har en alvorlig underliggende sykdom som gjør dem sårbare for coronaviruset. Knapt noen fullvaksinerte blir så covidsyke at de trenger intensivbehandling.

– Det er mange grunner til at folk ikke tar vaksinen. Men det hadde vært hyggelig om de hadde skjønt at det er lurt å være vaksinerte. Alle som jobber her, ble vaksinerte så fort det var mulig. Vi vil ha tilbake livene våre. Det er en kollektiv tanke, sier anestesilege Marte Wennebo.

Avdelingsleder Hanne Wikeby Asak beskriver de siste to årenes arbeidsøkt som svært krevende for sykepleierne hun leder.

– Likevel er det god stemning. Vi har det bra på jobb. Vi er ekstremt stolte av våre ansatte. De har vist et enormt pågangsmot og lagt ned en enorm innsats, sier de to lederne.

– Når dette er over, kan vi tenke tilbake på det med en viss grad av stolthet over å ha vært med på dette. Pandemien har satt oss på prøve, vi har fått «testet sykehuset». Det har vært skrevet om intensivkapasiteten i det siste. Den er for dårlig og har vært det lenge. Vi håper at nye utredninger som nå iverksettes resulterer i økt kapasitet. Løsningen har nå vært å redusere aktivitet, det vil si å utsette planlagte operasjoner. Slik sparer vi overvåkningsplasser og kan omdisponere sykepleiere til intensiv, sier seksjonsleder Anne Bøen og fortsetter:

– Vi har heldigvis klart dette uten å utsette operasjoner for hverken barn eller kreftpasienter. Øyeblikkelig hjelp operasjoner blir prioritert og vi tar selvsagt hånd om alle kritisk syke. Det betyr ikke at denne situasjonen ikke har hatt alvorlige omkostninger for enkeltpasienter. Mange har fått utsatt behandlingen og har måttet leve med smerte og sykemeldinger lenger enn de burde.

fullskjerm neste KONTROLL: Intensivsykepleiere Ingrid Bjørnøy følger nøye med på skjermene ved pasienten. Hver minste endring registreres. 1 av 4 Foto: Gisle Oddstad / VG

Ingen i rommet gir uttrykk for stress.

– Denne pasienten var våken da han ble lagt inn. Han hadde vært syk i noen dager hjemme. Da han kom hit fikk han først en annen form for pustehjelp. Det kan oppleves som voldsomt og han var urolig. Han ble lagt på respirator for å kunne slappe mer av, forklarer intensivsykepleier Ingrid Bjørnøy.

Intensivsykepleierne kontrollerer pusten hans via maskinene ved sengen:

– Vi kontrollerer hvor store volum og hvor mye oksygen han får, hvor ofte han puster og trykket når luften blåses inn i ham. Han får masse hjelp til å puste og overvåkes nøye, sier Bjørnøy.

Tidlig i pandemien var det tydelig at alvorlig syke covidpasienter hadde god effekt av å ligge på magen. De tre mennene i smittekohorten ligger på siden. Det er bra for de syke lungene. De snus jevnlig og veksler mellom hvilken side de ligger på.

ANDRE JULA: Koordinator for kohorten Helene Saxebøl og kollegaene har hatt en lang økt med coronasmitte. Nå rundes den andre julen.

Hun og seksjonsleder Hanne Wikeby Asak beskriver dette covid-året som helt annerledes enn det første året. Da var landet nedstengt og blant annet traumepasientene som legges inn etter ulykker og fritidsaktiviteter uteble.

I dette andre coronaåret, har sykehusene de covidsyke, krevende pasientene og de «vanlige pasientene» tilbake i sengene. Personalet har også stort sykefravær.

– Vi har et enormt sykefravær. Det har aldri vært så stort. Det gjelder for alle personalgrupper. De har syke barn, noen har corona, noen er i karantene. Det er også lavere terskel for å holde seg hjemme med vanlige luftveisplager. Det er ekstremt viktig at ansatte ikke kommer på jobb når de er syke, sier seksjonsleder Anne Bøen.

– Vi jobber for å løse bemanningen foran hver helg. Vi har «kjempetynne» helger der vi måp bygge opp bemanningen med overtid, ekstravakter og forskyvninger. Det er hele tiden under kontroll, sier Hanne Wikeby Asak.

– Vi har et håp om at man ikke blir så syk av omikron, slik at man slipper så mange innleggelser, sier Anne Bøen.

Hun har fått oppfriskningsdose med vaksine på lik linje med alle som jobber med covid-pasientene i sykehuset.

– Flere av oss har familiemedlemmer hjemme som har hatt corona uten av vi selv har blitt syke. Vi har stor tro på vaksinen og er takknemlige og glade for at helsepersonell ble raskt prioritert også for tredje dose.

